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Неожиданные факты о привычных предметах в доме

Неожиданные факты о привычных предметах в доме

     Иногда нужен свежий взгляд, чтобы посмотреть на привычные предметы с другой стороны — и начать их использовать по-новому.

1. Ватный диск, пропитанный эфирными маслами, на дне мусорного ведра может устранить плохой запах

Ватные диски пригодятся не только для снятия макияжа. Можно капнуть на него эфирным маслом апельсина, пихты или чайного дерева и разместить на дне корзинки для мусора. Неприятный запах отходов исчезнет.

Неожиданные факты о привычных предметах в доме

2. Зубная паста эффективна в устранении мелких царапин на разных поверхностях

Обычный тюбик зубной пасты волшебным способом избавит гладкие поверхности от царапин. Так можно восстановить краску автомобиля, стекло телефона или планшета, поверхности CD и DVD дисков. Зубная паста мягко отшлифует недостатки, стирая все неровности.

Неожиданные факты о привычных предметах в доме

3. Деталь из жестяной банки пригодиться для хранения вещей

В платяном шкафу нет никогда лишнего места. Помочь втиснуть в него еще десяток вещей поможет язычок от жестяной банки. Используйте его для объединения вешалок для одежды – кстати, так можно держать в комплекте любимую блузку и сочетающиеся с ней брюки.

Неожиданные факты о привычных предметах в доме

4. Пластиковый стаканчик для дрели поможет избежать загрязнения

При работе с дрелью образуется много пыли. Чтобы сверлить стены без лишней грязи, сделайте пылеуловитель из пластикового стакана.

Строительный мусор не будет разлетаться по комнате и оседать на поверхностях.

Неожиданные факты о привычных предметах в доме

5. Жидкое мыло полезно для молнии

Если молнию на одежде или обуви постоянно заедает, проблему решит флакон жидкого мыла. Плохо работающий бегунок оживет, хотя бы на некоторое время.

Неожиданные факты о привычных предметах в доме

6. Зажимы для мусорных пакетов очень практичны

Жизнь станет чуточку проще, если присмотреться к зажимам для пакетов. Они не только надежно закрепят пакет на мусорном ведре, но и помогут выдавить остатки зубной пасты или клея из тюбика, зажать смотанные провода и заколоть челку.

 

Неожиданные факты о привычных предметах в доме

7. Изолента нужна для фиксации диспенсера

Иногда в дорогу приходится взять жидкость в не слишком надежной упаковке. Чтобы зафиксировать рычаг дозатора, воспользуйтесь изолентой. Так вы защитите свой чемодан от случайной протечки.

Неожиданные факты о привычных предметах в доме

8. Крем для обуви поможет избавиться от царапин на кожаной мебели

Реставрация кожаной мебели – занятие дорогостоящее. Мелкие сколы, царапины и пятна можно ликвидировать собственными силами. Подберите крем для обуви подходящего цвета и с помощью ватной палочки замаскируйте проблемные места.

Неожиданные факты о привычных предметах в доме

9. Щипцы для салата можно использовать в качестве орудия уборки

Тщательно помыть горизонтальные жалюзи не так просто. Оберните щипцы для салата салфетками из микрофибры, смочите моющим средством и очистите ламели от пыли и грязи.

Неожиданные факты о привычных предметах в доме

10. Зажим для бумаг станет практичным хранилищем для кухонной губки

Прочные зажимы для бумаг можно использовать не только на рабочем столе. С их помощью можно организовать пространство вокруг раковины, сделав подставку для кухонной губки.

Неожиданные факты о привычных предметах в доме


Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Неожиданные способы применения обычных вещей могут облегчить жизнь и сэкономить финансы.

 


А как вы наводите порядок в своем доме? Поделитесь секретами организации в комментариях.         

 

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