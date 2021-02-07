Громкие преступления, которые раскрыли только через много лет благодаря генетикам

Двадцать первый век раскрывает всё больше тайн двадцатого. Находятся без вести пропавшие знаменитости, выясняются прежде скрытые детали семейной жизни звёзд а ещё – благодаря генетике раскрывается всё больше преступлений, которые прежде считались безнадёжными в расследовании.
Генетический анализ показал, что убийца был рыжим
В январе 2020 года в США поставили точку в одновременно тривиальном и страшном преступлении, произошедшем за сорок три года до того. Молодая пара, Дэвид Шульдес и Эллен Матейс, отправилась в небольшую турпоездку в заповедный лес. Они планировали немного отдохнуть на природе с палаткой. Но нашли их мёртвыми. Шульдеса убили первым, выстрелом из винтовки. Над Метейс сначала надругались и только потом убили. Полицейские взяли образец семени с шорт Эллен, исследовали пули и следы вокруг палаток, но без единого свидетеля дело не могло сдвинуться с мёртвой точки. Тем не менее, образцы биоматериала сохранили на всякий случай.
Впервые по ДНК убийцу пытались найти ещё в конце девяностых, по уже имеющейся, но, увы, недостаточно обширной генетической базе преступников. Попытка провалилась. Но в 2018 году полицейские узнали, что по ДНК теперь можно узнать некоторые особенности внешности, и связались со специалистом-генетиком с просьбой описать столько особенностей убийцы по ДНК, сколько наука вообще может. Генетик сообщил, что у преступника белая кожа, рыжеватые волосы и много веснушек. Добавил он ещё несколько деталей, и по ним полицейские составили фоторобот. С этим фотороботом и другими данными, которые можно было установить по ДНК, они обратились уже к генеалогу. Последнее время в США в большой моде восстановление генеалогии, так что появилось множество специалистов в этой области. Сложилась и большая база данных.
Фоторобот убийцы в двух разных возрастах.
Генеалог по внешним признакам установил, что убийца состоял в родстве с семейной парой прошлого, Глэдис Брюнетт и Эдварда Ваннивенховена, и, скорее всего, приходится им сыном или внуком. Круг подозреваемых сузился до восьми человек. У всех восьми хитростью взяли образцы ДНК, например, заставив заполнить анкету и запечатать её в конверт (для чего пришлось облизать клейкую полосу на конверте). ДНК убийцы совпало с ДНК Рэймонда Ваннивенховена, приличного, как все считали, пенсионера. Винтовку у него тоже обнаружили и изъяли для баллистической экспертизы.
Дело о кровавой кепке
В 2004 году неизвестный на пустынной улице шведского города Линчёпинг зарезал двух не связанных друг с другом людей: Анну-Лену Свенссон пятидесяти шести лет и восьмилетнего Мохаммеда Амори. Нож он бросил тут же, а чуть дальше по улице полиция нашла кепку со следами крови. На ноже и кепке были отпечатки пальцев. ДНК-анализ показал, что не вся кровь принадлежит жертвам. Преступник и сам каким-то образом поранился.
Шестнадцать лет расследование не могло сдвинуться с мёртвой точки. Свидетелей не нашлось, а ДНК-база по преступникам и Швеции, и Европы, и США не содержала совпадений с образцом. Поворотной точкой стал 2019 год, когда в Швеции официально разрешилось проводить генетико-генеалогические поиски, то есть искать преступников через ДНК их родственников. Поиск по популярному сервису, в который люди загружают свои данные, чтобы найти родственников, дал почти тысячу человек, состоящих с убийцей в дальнем родстве. Вот тут уже и понадобилось генеалогическое расследование: специалисты проследили родственные связи всех этих людей вплоть до восемнадцатого века, отыскав их общего предка. Среди его потомков только два человека в стране могли быть убийцами – братья по фамилии Нюквист.
Мохаммед и его убийца.
После того, как их задержали, младший, Даниэль, которому на момент ареста было тридцать семь, сразу сознался. Его ДНК действительно совпало с образцом на сто процентов. Хотя официальных комментариев полиция не давала, в СМИ просочилась информация, что жертвой Даниэль Нюквист наметил себе ребёнка, из-за его этничности. Планировал убить кого-то из ксенофобских побуждений он заранее, специально купив для этого нож, но именно Мохаммед ему попался случайно. Свенсон же попыталась остановить убийцу. Вероятно, именно в борьбе с ней Нюквист порезал сам себя.
Одержимая писательница
В семидесятых и восьмидесятых годах в нескольких штатах США действовал жестокий и неуловимый насильник и убийца. Среди его жертв – тринадцатилетняя девочка, хотя он предпочитал издеваться над молодыми женщинами и их мужьями. Одну из жертв не смог защитить даже муж-военный. Убийца был так нагл, что некоторым жертвам заранее звонил с предупреждением: мол, пришла твоя очередь. Полиция сбивалась с ног, пытаясь найти зацепки, но убийца, похоже, слишком хорошо знал методы расследования. Он не оставлял отпечатки пальцев, не давал возможности выжившим зацепиться в его внешности хоть за что-нибудь. Единственное, о чём он не заботился - о том, чтобы не оставлять своего семени. О ДНК-экспертизе тогда и слыхом не слыхивали.
В конце концов он лёг на дно, а полицейские, которые были заняты его делом, почти все вышли на пенсию. Но о таинственном убийстве стала писать у себя в блоге сценаристка Мишель Макнамара. Она говорила с выжившими жертвами, собирая всё больше деталей. Хотя она умерла, так и не увидев поимки убийцы, но она смогла добыть достаточно много новых улик и заинтересовать одного из бывших следователей по этому делу. Тот добыл описание ДНК и залил его в базу поиска родственников. Уже через родственников вышел на убийцу. Его звали Джозеф Деанджело, и он был бывшим полицейским. Кстати, до того его уже арестовывали. За кражу в магазине кувалды и средства для отпугивания собак. Деанджело некоторых своих жертв забивал до смерти. К его жертвам относят не менее полусотни человек.
Джозеф Деанджело.
Немного поляк, немного индеец
Летом 1967 года на территории выставочного центра Сиэтла, в лифте на парковке, нашли мёртвую двадцатилетнюю девушку. Её звали Сюзан Гэлвин. Парковки в США считаются одним из самых опасных для женщин мест. Насильники часто нападают именно там. Убийца и насильник Сюзан поступил именно так. Надругавшись, он задушил девушку.
Полиция опросила всех возможных свидетелей и подозреваемых, но не смогла выйти на след убийцы. В 2016 году один из полицейских решил проверить, не осталось ли на одежде Гэлвин, хранящейся как вещественные доказательство, образцов биоматериала преступника. Они там нашлись. Генетический анализ на этот раз сосредоточился на этнических корнях нападавшего. Выяснилось, что он преимущественно польского происхождения, а ещё в нём 16%, условно говоря, крови коренных американцев.
Отыскав генетических родственников преступника, полиция проследила их общего предка, а потом стала искать среди всех потомков того, кто совпадал бы происхождением с тем, что выявил анализ. Так детективы вышли на Фрэнка Выпича, охранника торгового центра. Правда, арестовать его было затруднительно. Фрэнк умер в 1987 году от осложнений диабета. Но его психологический профиль обращал на себя внимание. Он останавливал машины на дорогах, выдавая себя за полицейского и вымогая взятку, и попадался на воровстве. Тело Выпича эксгумировали для исследования, и анализ показал: преступление совершил именно он.
Сюзан и её убийца.
Некоторым смертям, которые изучены только в наше время, на самом деле уже много веков. Бегемот, обезболивающее и недовольная жена: от чего умирали фараоны Египта и их родные.
Текст: Лилит Мазикина.
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