Почему самый большой телескоп стал никому не нужен и разваливается на глазах

Телескоп «Аресибо» входит в число самых больших телескопов, созданных человеком. Колоссальная постройка появилась в годы космической гонки между СССР и США. Несмотря на невероятную полезность с точки зрения науки, последние годы для исполина оказались не самыми лучшими, а его дальнейшая судьба хотя все еще и остается под вопросом, в целом выглядит крайне неоптимистичной. Что же такое случилось, что проект стоимостью в многие миллионы долларов сегодня просто разваливается под открытым небом?
Один из крупнейших в мире. |Фото: Twitter.
Середина 1960-х – до полета первого человека в космос остается еще почти год. Профессор Корнеллского университета Уильям Гордон продавливает идею строительства огромного телескопа для изучения ионосферы Земли. Работы начинают в тот же год. В качестве площадки для строительства выбирают горную площадку рядом с городом Аресибо в Пуэрто-Рико. Телескоп закладывают в 15 км от населенного пункта, на высоте 497 метров над уровнем моря. Новая обсерватория получает код «251».
Бесценная обсерватория. |Фото: wikiway.com.
Официальное открытие телескопа проходит в 1964 году. С этого момента начинается долгая и славная история научной станции. «Аресибо» используется американцами для изучения Меркурия, Крабовидной туманности в созвездии Тельца, нейтронных звезд, пульсаров. Телескоп даже участвует в программе по поиску внеземной жизни. В обсерватории успевает поработать несколько будущий нобелевских лауреатов, которые получают свои премии во многом благодаря доступу к возможности работать на оборудовании подобного класса. Вклад «Аресибо» в развитие астрономии и физики – велик.
Но сегодня такие аппараты мало кому нужны. |Фото: ru.advisor.travel.
Но вот приходит злосчастное 20 сентября 2017 года: ураган «Мария» ломает одну из 29-метровых антенн «Аресибо», пробивает зеркало телескопа в двух местах. Выбить ресурсы на экстренный ремонт у астрономов не получается. То, на что было готово тратить миллионы долларов руководство США в годы холодной войны, сегодня не достойно и пенни от правительства. Работа на станции фактически замирает. Телескоп начинает медленно, но верно умирать.
Телескоп медленно погибает. ¦Фото: popmech.ru.
Новые проблемы не заставляют себя долго ждать: 10 августа 2020 года происходит обрыв одного из тросов. Потом обрыв еще одного. Оба повторно повреждают рабочее зеркало станции. Под предлогом «опасности реставрационных работ» денег на ремонт телескопа никто давать не хочет. В итоге 7 ноября 2020 года проходит научный совет, на котором «Аресибо» решают закрыть окончательно, за исключением вторичных комплексов обсерватории.
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