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Создание ведьминой свечи

Недавно открыла для себя способ изготовления свечей без фитиля и хочу им поделиться. Фитиль здесь заменяют сухие травы, которые горят ничуть не хуже. А как вкусно она пахнет!
Создание ведьминой свечи Рукоделие с процессом, Свеча, Видео, Длиннопост

Для изготовления такой свечи понадобится плотная бумага, скотч, пчелиный воск и сухие травы. У меня была лаванда и артыш (сорт можжевельника), можно заменить на полынь, тысячелистник, лавр, мяту, шалфей или другую сухую ароматную траву.

Создание ведьминой свечи Рукоделие с процессом, Свеча, Видео, Длиннопост

Сделать такую свечу очень просто:

1) из плотной бумаги свернуть конус, заклеить стыки скотчем, чтобы воск не вытек;

Создание ведьминой свечи Рукоделие с процессом, Свеча, Видео, Длиннопост

2) растопить на водяной бане или в микроволновке пчелиный воск и смешать его с сухими травами в соотношении 6 к 1 (у меня на свечу ушло 60г воска и 10г травы);

Создание ведьминой свечи Рукоделие с процессом, Свеча, Видео, Длиннопост

3) залить воск с травами в конус и подождать около двух часов пока свеча остынет.

Создание ведьминой свечи Рукоделие с процессом, Свеча, Видео, Длиннопост

Готово! Можно зажечь свечу и наслаждаться ароматом!

Создание ведьминой свечи Рукоделие с процессом, Свеча, Видео, Длиннопост

Очень важно поставить свечу в широкий и глубокий подсвечник, так как при горении будет вытекать много воска. Так же отмечу, что задуть свечу вряд ли получится, у неё очень высокое и сильное пламя. Если захотите её потушить, нужно накрыть свечу кастрюлей и подождать минуту.

Создание ведьминой свечи Рукоделие с процессом, Свеча, Видео, Длиннопост

Запах у неё невероятный! После изготовления свеча простояла на полке несколько дней, и каждый раз проходя мимо я наслаждалась её ароматом.

А как она горит! Во время горения запах свечи напоминает запах ароматической палочки, огонь сильный, яркий, потрескивает как костёр в лесу. Одно удовольствие наблюдать за ней!

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