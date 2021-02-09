Создание ведьминой свечи

Для изготовления такой свечи понадобится плотная бумага, скотч, пчелиный воск и сухие травы. У меня была лаванда и артыш (сорт можжевельника), можно заменить на полынь, тысячелистник, лавр, мяту, шалфей или другую сухую ароматную траву.

2) растопить на водяной бане или в микроволновке пчелиный воск и смешать его с сухими травами в соотношении 6 к 1 (у меня на свечу ушло 60г воска и 10г травы);

3) залить воск с травами в конус и подождать около двух часов пока свеча остынет.

Очень важно поставить свечу в широкий и глубокий подсвечник, так как при горении будет вытекать много воска. Так же отмечу, что задуть свечу вряд ли получится, у неё очень высокое и сильное пламя. Если захотите её потушить, нужно накрыть свечу кастрюлей и подождать минуту.

Запах у неё невероятный! После изготовления свеча простояла на полке несколько дней, и каждый раз проходя мимо я наслаждалась её ароматом.

А как она горит! Во время горения запах свечи напоминает запах ароматической палочки, огонь сильный, яркий, потрескивает как костёр в лесу. Одно удовольствие наблюдать за ней!