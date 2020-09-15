Как выглядели знаменитые исторические красавцы

Красота человека – одна из самых субъективных характеристик. Порой она больше зависит от личного обаяния и харизмы. Поэтому часто исторические личности, запомнившиеся современникам как знаменитые красавцы и сердцееды, на портретах выглядят весьма посредственно и разочаровывают потомков. В данном обзоре – пять мужчин, которые, каждый в свою эпоху, могли служить образцом привлекательности. Изображения, созданные при жизни знаменитых красавцев, помогут оценить их внешность с точки зрения XXI века.









Джордж Вильерс, 1-й герцог Бекингем

Луи де Клермон, сеньор де Бюсси д'Амбуаз

Людовик XIV де Бурбон, «Король-солнце»

Султан Сулейман

Григорий Орлов