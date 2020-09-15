Как выглядели знаменитые исторические красавцы

Красота человека – одна из самых субъективных характеристик. Порой она больше зависит от личного обаяния и харизмы. Поэтому часто исторические личности, запомнившиеся современникам как знаменитые красавцы и сердцееды, на портретах выглядят весьма посредственно и разочаровывают потомков. В данном обзоре – пять мужчин, которые, каждый в свою эпоху, могли служить образцом привлекательности. Изображения, созданные при жизни знаменитых красавцев, помогут оценить их внешность с точки зрения XXI века.
Джордж Вильерс, 1-й герцог Бекингем
Благодаря таланту Александра Дюма образ этого политического деятеля, жившего в начале XVII века, остался в памяти потомков мужественным и благородным искателем любви. На самом деле сила его обаяния была такова, что падали к ногам молодого дворянина не только королевы, но и короли. Благодаря протекции и особому отношению к нему престарелого Якова I, короля Англии и Шотландии, юноша из небогатой, хоть и знатной семьи, был приближен ко двору. Король называл его Стини — сокращение от святого Стефана, чьё лицо, по Библии, «сияло, словно лик ангела». Возвышение Бэкингема было по-настоящему фееричным. За пять лет своей «карьеры» он получил множество государственных должностей: шталмейстер, главный судья выездной сессии, лорд-стюард Вестминстера, лорд-адмирал Англии. Фактически Бэкингем стал главой английского правительства. Следующий правитель Англии, Карл I, получил по наследству от отца и его любимого фаворита, однако, как считают историки, эта семейная склонность принесла стране больше бед, чем пользы. Именно Бэкингема полагают виновником неудачных кровопролитных войн с Францией и Испанией. На портретах той эпохи Джордж Вильерс выглядит изящным и изысканным царедворцем, однако, можно ли его считать невероятным красавцем – вопрос достаточно спорный.
Луи де Клермон, сеньор де Бюсси д'Амбуаз
Образ этого персонажа у Александра Дюма сильно приукрашен, однако одного у него отнять нельзя – этот придворный, поэт и дуэлянт действительно считался одним из красивейших мужчин своей эпохи. Количество его любовных побед могло соперничать только с числом дуэлей, на которых он весьма эффективно расправлялся с соперниками. Интересно, что в свое время де Бюсси был достаточно популярным поэтом. В романтических поэмах он прославлял искусство любви и особенно – соблюдение тайны отношений. Однако в жизни сеньор загубил репутацию множества дам, рассказывая направо и налево о своих подвигах. История с Франсуазой де Меридор, женой графа Шарля де Монсоро, главного ловчего герцога Анжуйского, вышла также не очень красивой. Де Бюсси похвастался этой победой в письме, которое через несколько рук попало к герцогу Анжуйскому. Тот показал его обманутому мужу, и в результате опытный ловелас попал в подготовленную для него ловушку.
Людовик XIV де Бурбон, «Король-солнце»
Разумеется, в случае царственных особ сложно судить, был ли монарх действительно красавцем или дамы падали к его ногам из корыстных побуждений. Однако именно этот правитель описывается современниками как блистающий и невероятный. Он входит в число знаменитых исторических любовников и считается, что большая часть его побед на этом фронте, во всяком случае, в молодости, была действительно заслуженной. Король Франции и Наварры взошел на престол в четырехлетнем возрасте и царствовал 72 года. Сравнивать с солнцем его стали еще в юности, когда на карнавалах молодой талантливый правитель исполнял в театрализованных балетах роль светила и солнечного бога – Аполлона.
Султан Сулейман
Десятый султан Османской империи, живший в начале XVI века, считается величайшим правителем из своей династии. В случае восточных героев-любовников еще сложнее говорить о личном обаянии или красоте, так как наложницы из их многотысячных гаремов вряд ли имели право выбора. В условиях жесткой конкуренции эти женщины вынуждены были привлекать внимание своего единственного господина любыми средствами, а рождение наследников становилось в этой интереснейшей игре наградой победительницам. То, что образ именно этого правителя остался в культуре в романтическом ореоле, является результатом любовной истории с фавориткой и наложницей, ставшей затем его законной супругой. Хюррем-султан, известная еще как Роксолана, за последние 100 лет превратилась в одну из самых популярных героинь любовной лирики и женских сериалов. Образ мужественного и благородного султана также приобрел при этом много положительных черт, которыми данный средневековый правитель вряд ли мог обладать.
Григорий Орлов
Еще один знаменитый фаворит, добившийся успеха в жизни благодаря личному обаянию и преданности. В середине XVIII века при императорском дворе светлейший князь считался главным ловеласом. До 25 лет он успел стать героем множества романов, часть из которых доходила до общественности, но это только добавляло молодому повесе популярности. Так, например, скандальная история с княгиней Куракиной привлекла к нему внимание молодой цесаревны Екатерины Алексеевны. Будущая императрица приблизила к себе красавца-офицера, и именно этот фаворит стал затем важной фигурой в ее борьбе за трон. Даже после завершения этого романа, остепенившийся Григорий Орлов оставался другом и советником Екатерины II.
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