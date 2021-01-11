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«Запорожцы» Ильи Репина: почему на картине один казак без рубашки

Пожалуй, большинство видели картину Репина «Запорожцы» (также известную под названием «Запорожцы пишут письмо турецкому султану») много раз. Но мало кто задумывался, почему человек на переднем плане изображён без рубашки. На самом деле ответ на этот вопрос кроется в самой картине.

«Запорожцы» Ильи Репина: почему на картине один казак без рубашки

«Запорожцы» Ильи Репина: почему на картине один казак без рубашки

Художник Илья Репин известен удивительно тщательным подходом к созданию своих картин – на его полотнах всё выверено до мелочей и каждая деталь имеет значение. Идеи свои будущих творений он вынашивал подолгу. Так, над картиной «Запорожцы» Репин работал 13 лет. И результат стоит того! Об истории создания этой картины можно было бы написать книгу, а рассматривать ей можно часами. Но сегодня мы сосредоточимся всего на одной весьма занимательной детали.

Глядя на картину сложно не заметить сидящего слева от писаря казака с обнажённым торсом. Почему же один он из всей братии, изображённой на картине, не одет. Чтобы правильно ответить на вопрос, достаточно внимательно рассмотреть увеличенный фрагмент картины.

«Запорожцы» Ильи Репина: почему на картине один казак без рубашки

Рассмотрите внимательно этот фрагмент.

Заметили колоду карт? В ней и кроется правильный ответ.

«Запорожцы» Ильи Репина: почему на картине один казак без рубашки

Человек, изображённый обнажённым, никто другой, как банкомет – тот, кто раздаёт карты. Поэтому игральная колода рядом с ним нарисована неслучайно.

Такие люди во времена Запорожской Сечи традиционно снимали верхнюю одежду, чтобы не было сомнений в их честности – ведь в этом случае не было возможности спрятать карту в рукав.

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