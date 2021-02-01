Как на Руси справлялись с «зубным червем», или Врачебные хитрости из прошлого

Травник от внучки Мономаха, а также жженые отруби и квашеная капуста для лечения зубов

Для отбеливания зубов использовали соль или ее смесь с порохом. /Фото: images.cdn.inmyroom.ru

Кто такой зубоволок и чем знаменит Агапий из Киева

Удалением зубов занимались так называемые зубоволоки. /Фото: demoscope.ru

Нет денег на врача — грызите дуб

Отвар из коры дуба использовался в древности и сегодня применяется как противовоспалительное средство. /Фото: pbs.twimg.com

Средства от зубных хворей в первых аптеках и что такое зубной червь

Зубным червем называли кариес. /Фото: startsmile.ru

Из монастыря от лечцов в баню для лечения флюса

Монахи на Руси переводили медицинские книги. /Фото: кострома100.рф