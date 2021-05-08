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База в Павловском

В годы холодной войны вероятность конфликта казалась совершенно реальной. Две сверхдержавы СССР и США стремительными темпами наращивали тактические арсеналы, ученые переводили стрелки Часов судного дня чуть ли не каждый год. Важнейшим фактором сдерживания для обеих стран оставалась реальность возможности ответного удара противника: во что бы то ни стало требовалось хотя бы делать вид, что в рукаве у тебя остается козырь и нападение агрессор не переживет. Одним из таких козырей должна была стать подземная база подводных лодок Тихоокеанского флота – ее в секретной обстановке начали строить в местечке под названием Павловское.

База в Павловском

Проект «Ответ»


В 60-е годы прошлого века руководство СССР инициировало старт проекта под кодовым наименованием «Ответ». Советскому Союзу требовалась совершенно секретная база атомных подводных лодок, откуда будет нанесен ответный удар противнику в случае ядерной войны.

База в Павловском

Начали за здравие


Место для строительства было выбрано идеально. На берегу небольшой бухты Павловское начало работ не могли заметить даже спутники-шпионы потенциального противника. В начале 80-х годов объект был почти готов, но ситуация на мировой политической арене изменилась и темпы строительства значительно снизились.


База в Павловском

Закончили как всегда


В 1991 году СССР и США подписали первый Договор об ограничении стратегических наступательных сооружений. Страны обязались в течение следующих семи лет значительно сократить ядерные арсеналы. Кроме того, Советский Союз должен был в кратчайшие сроки загородить проходы подземных сооружений для доступа плавсредств и не строить новых баз с такими проходами. Под Договор попала действующая база подводных лодок Ягельная и уже не столь секретная база Павловск.

База в Павловском

Поверили на слово


Эффективность технических средств для контроля над Договором стала для СССР настоящим сюрпризом. В то время у нашей страны не было никакой возможности проверить, как исполняют свою часть сделки Соединенные Штаты Америки — можно сказать, Советский Союз поверил вчерашнему потенциальному противнику на слово.

База в Павловском

906 КП


Командный пункт субмарин Тихоокеанского флота располагался в некотором отдалении от самой базы. Три подземных этажа, соединенных коммуникационными тоннелями с поверхностью и базой «Павловское».

База в Павловском

Колосс в скалах


Конструктивно объект представляет из себя два основных блока, построенных стандартными горными методами, и ряда дополнительных выработок, также построенных раскрытием опорных штолен. Объект состоит из двух основных блоков. «Сооружение-1» – канал для швартовки и размещения атомных подводных лодок. «Сооружение-2» – основной трехэтажный блок для размещения основных жилых и рабочих помещений. Глубина подводного канала составляет около 7 м, ширина около 20 м, высота до арочного свода — 14 м, общая площадь подземной гавани примерно 4 тыс. м².

База в Павловском

Охрана объекта


Этот недостроенный военный объект все еще находится под строгой охраной. Периметр патрулируют вооруженные солдаты, а незаконное проникновение на базу может стоить искателям приключений больших проблем. Все дело в том, что «Павловское» находится на территории действующей базы атомных подводных лодок.

База в Павловском

Стратегический резерв


Надо сказать, что строительство секретного объекта было прекращено уже на конечной стадии. Грубо говоря, работы остались тут только «косметические» — при необходимости, заброшенная база подводных лодок превратится в действующий объект в очень короткие сроки.

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