База в Павловском

В годы холодной войны вероятность конфликта казалась совершенно реальной. Две сверхдержавы СССР и США стремительными темпами наращивали тактические арсеналы, ученые переводили стрелки Часов судного дня чуть ли не каждый год. Важнейшим фактором сдерживания для обеих стран оставалась реальность возможности ответного удара противника: во что бы то ни стало требовалось хотя бы делать вид, что в рукаве у тебя остается козырь и нападение агрессор не переживет. Одним из таких козырей должна была стать подземная база подводных лодок Тихоокеанского флота – ее в секретной обстановке начали строить в местечке под названием Павловское.
Проект «Ответ»
В 60-е годы прошлого века руководство СССР инициировало старт проекта под кодовым наименованием «Ответ». Советскому Союзу требовалась совершенно секретная база атомных подводных лодок, откуда будет нанесен ответный удар противнику в случае ядерной войны.
Начали за здравие
Место для строительства было выбрано идеально. На берегу небольшой бухты Павловское начало работ не могли заметить даже спутники-шпионы потенциального противника. В начале 80-х годов объект был почти готов, но ситуация на мировой политической арене изменилась и темпы строительства значительно снизились.
Закончили как всегда
В 1991 году СССР и США подписали первый Договор об ограничении стратегических наступательных сооружений. Страны обязались в течение следующих семи лет значительно сократить ядерные арсеналы. Кроме того, Советский Союз должен был в кратчайшие сроки загородить проходы подземных сооружений для доступа плавсредств и не строить новых баз с такими проходами. Под Договор попала действующая база подводных лодок Ягельная и уже не столь секретная база Павловск.
Поверили на слово
Эффективность технических средств для контроля над Договором стала для СССР настоящим сюрпризом. В то время у нашей страны не было никакой возможности проверить, как исполняют свою часть сделки Соединенные Штаты Америки — можно сказать, Советский Союз поверил вчерашнему потенциальному противнику на слово.
906 КП
Командный пункт субмарин Тихоокеанского флота располагался в некотором отдалении от самой базы. Три подземных этажа, соединенных коммуникационными тоннелями с поверхностью и базой «Павловское».
Колосс в скалах
Конструктивно объект представляет из себя два основных блока, построенных стандартными горными методами, и ряда дополнительных выработок, также построенных раскрытием опорных штолен. Объект состоит из двух основных блоков. «Сооружение-1» – канал для швартовки и размещения атомных подводных лодок. «Сооружение-2» – основной трехэтажный блок для размещения основных жилых и рабочих помещений. Глубина подводного канала составляет около 7 м, ширина около 20 м, высота до арочного свода — 14 м, общая площадь подземной гавани примерно 4 тыс. м².
Охрана объекта
Этот недостроенный военный объект все еще находится под строгой охраной. Периметр патрулируют вооруженные солдаты, а незаконное проникновение на базу может стоить искателям приключений больших проблем. Все дело в том, что «Павловское» находится на территории действующей базы атомных подводных лодок.
Стратегический резерв
Надо сказать, что строительство секретного объекта было прекращено уже на конечной стадии. Грубо говоря, работы остались тут только «косметические» — при необходимости, заброшенная база подводных лодок превратится в действующий объект в очень короткие сроки.
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