База в Павловском

В годы холодной войны вероятность конфликта казалась совершенно реальной. Две сверхдержавы СССР и США стремительными темпами наращивали тактические арсеналы, ученые переводили стрелки Часов судного дня чуть ли не каждый год. Важнейшим фактором сдерживания для обеих стран оставалась реальность возможности ответного удара противника: во что бы то ни стало требовалось хотя бы делать вид, что в рукаве у тебя остается козырь и нападение агрессор не переживет. Одним из таких козырей должна была стать подземная база подводных лодок Тихоокеанского флота – ее в секретной обстановке начали строить в местечке под названием Павловское.









Проект «Ответ»

Начали за здравие

Закончили как всегда

Поверили на слово

906 КП

Колосс в скалах

Охрана объекта

Стратегический резерв