Публикуем подборку фотографий, от которых теплеет на сердце… На этих снимках изображены мамы известных людей. Безумно интересно рассматривать эти старые фото и искать сходство в знакомых лицах и лицах их мам!
Игорь Старыгин с мамой
Юрий Никулин с мамой
Армен Джигарханян с мамой Еленой Васильевной
Братья Самойловы с мамой
Вахтанг Кикабидзе с мамой Мананой Константиновной Багратиони
Валерий Кипелов с мамой
Вениамин Смехов с мамой
Виктор Цой с мамой Валентиной Васильевной
Дима Дибров с мамой Татьяной Валентиновной
Вячеслав Бутусов с мамой
Илья Глазунов с мамой Ольгой Константиновной
Людмила Гребенщикова с сыном Борисом
Мария Визбор с сыном Юрой
Юрий Шевчук с мамой
Роберт Рождественский с мамой Верой Павловной
Саша Масляков с мамой Зинаидой Алексеевной, конец 1940-х
Саша Пороховщиков с мамой Галиной Александровной, 1939 год
Армен Григорян с мамой
Святослав Бэлза с мамой Зоей Константиновной. Конец 1940-х
Эдик Хиль с мамой Еленой Павловной
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20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд
Публикуем подборку фотографий, от которых теплеет на сердце… На этих снимках изображены мамы известных людей. Безумно интересно рассматривать эти старые фото и искать сходство в знакомых лицах и лицах их мам!
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