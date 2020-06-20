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20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Публикуем подборку фотографий, от которых теплеет на сердце… На этих снимках изображены мамы известных людей. Безумно интересно рассматривать эти старые фото и искать сходство в знакомых лицах и лицах их мам!

Игорь Старыгин с мамой

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд


Юрий Никулин с мамой

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Армен Джигарханян с мамой Еленой Васильевной

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Братья Самойловы с мамой

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Вахтанг Кикабидзе с мамой Мананой Константиновной Багратиони

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Валерий Кипелов с мамой

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Вениамин Смехов с мамой

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Виктор Цой с мамой Валентиной Васильевной

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Дима Дибров с мамой Татьяной Валентиновной

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Вячеслав Бутусов с мамой

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Илья Глазунов с мамой Ольгой Константиновной

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Людмила Гребенщикова с сыном Борисом

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Мария Визбор с сыном Юрой

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Юрий Шевчук с мамой

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Роберт Рождественский с мамой Верой Павловной

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Саша Масляков с мамой Зинаидой Алексеевной, конец 1940-х

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Саша Пороховщиков с мамой Галиной Александровной, 1939 год

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Армен Григорян с мамой

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Святослав Бэлза с мамой Зоей Константиновной. Конец 1940-х

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

Эдик Хиль с мамой Еленой Павловной

20 удивительных мам, воспитавших гениев и звёзд

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