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17 совпадений, в которые трудно поверить и еще сложнее объяснить


Совпадения, которые имели место быть в реальной жизни.

Совпадения, которые имели место быть в реальной жизни.

Как часто вам приходилось наблюдать совпадения? Люди, одетые одинаково, одни предметы, напоминающие по форме другие... Об этих и других совпадениях далее в материале.

1. «Если эта кисть сделана из натурального ворса, то я похоже знаю, куда парикмахер девает мои волосы после стрижки!»


17 совпадений, в которые трудно поверить и еще сложнее объяснить

«Так вот зачем парикмахер забирает мои волосы после стрижки! »| Фото: картинки.

 

2. Похоже, сегодня день желтых машин...


Четыре желтые машины - не много ли... | Фото: Telegraf.

Четыре желтые машины - не много ли... | Фото: Telegraf.

 

3. Невероятно, живой Супер Марио в костюме Супер Марио!


Что снаружи, то и внутри. | Фото: Sympa-sympa.com.

Что снаружи, то и внутри. | Фото: Sympa-sympa.com.

 

4. «Уверены, если эта женщина ляжет на живот, десяток человек пройдется по ее спине!»


В стиле тротуарной плитки. | Фото: Cheezburger.

В стиле тротуарной плитки. | Фото: Cheezburger.

 

5. Инструкция от Novate.ru: берешь яркую женщину, нажимаешь Ctrl + C, потом Ctrl + V, и вот их уже две!


Клоны наступают! | Фото: Taringa!

Клоны наступают! | Фото: Taringa!

 

6. Какова вероятность купить ремень для фотокамеры, сделанный из точно такой же ткани, как чехлы для машины, сшитые десять лет назад?!


Совпадения из повседневной жизни. | Фото: Тролльно.

Совпадения из повседневной жизни. | Фото: Тролльно.

 

7. «Вау, похоже, в Адидас распродажа!»


Главное - все в «оригинальных» кроссовках. | Фото: Bota Sot.

Главное - все в «оригинальных» кроссовках. | Фото: Bota Sot.

 

8. По мнению Novate.
ru, ментоловый цвет - главный хит прошедшей зимы!


17 совпадений, в которые трудно поверить и еще сложнее объяснить

«Места для женщин в ментоловых пуховиках». | Фото: Телеграф.

 

9. Когда дизайнер одежды внезапно становится дизайнером стаканчиков...


В точности, как на стакане. | Фото: Пикабу.

В точности, как на стакане. | Фото: Пикабу.

 

10. Не зря же говорят, что животные похожи на своих хозяев...


Двойная гетерохромия. | Фото: KOHA.net.

Двойная гетерохромия. | Фото: KOHA.net.

 

11. «Это так мило: кто-то изобразил портрет моей собачки на кружочке банана!»


Вот так совпадение! | Фото: Reddit.

Вот так совпадение! | Фото: Reddit.

 

12. «Ручаюсь, все пассажиры автобуса мечтают поменять свой желтый транспорт на соседний!»


Минутка зависти. | Фото: 0day.

Минутка зависти. | Фото: 0day.

 

13. «Пожалуйста, смотрите мне в глаза!»


17 совпадений, в которые трудно поверить и еще сложнее объяснить

«Невероятно настойчивый телеведущий!» | Фото: Twitter.

 

14. «Не помню, куда я шла, но, кажется, пришла туда, куда надо!»


Когда находишь свое место! | Фото: The Irish Sun.

Когда находишь свое место! | Фото: The Irish Sun.

 

15. «Где-то в мире ходит мой брат-близнец, а я и не знал!»


Когда похожи, как две капли воды. | Фото: Taringa!

Когда похожи, как две капли воды. | Фото: Taringa!

 

16. Кажется, в магазине «Дачник» распродажа!


Мода современных бабуль. | Фото: OkChicas.

Мода современных бабуль. | Фото: OkChicas.

 

17. «Никак не пойму, у меня троится в глазах или их и впрямь трое!?»


Близнецы нынче в моде. | Фото: Twizz.

Близнецы нынче в моде. | Фото: Twizz.

 

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17 совпадений, в которые трудно поверить и еще сложнее объяснить

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17 совпадений, в которые трудно поверить и еще сложнее объяснитьПодписаться на мой Instagram
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