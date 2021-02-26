17 совпадений, в которые трудно поверить и еще сложнее объяснить

Совпадения, которые имели место быть в реальной жизни.

1. «Если эта кисть сделана из натурального ворса, то я похоже знаю, куда парикмахер девает мои волосы после стрижки!»

«Так вот зачем парикмахер забирает мои волосы после стрижки! »| Фото: картинки.

2. Похоже, сегодня день желтых машин...

Четыре желтые машины - не много ли... | Фото: Telegraf.

3. Невероятно, живой Супер Марио в костюме Супер Марио!

Что снаружи, то и внутри. | Фото: Sympa-sympa.com.

4. «Уверены, если эта женщина ляжет на живот, десяток человек пройдется по ее спине!»

В стиле тротуарной плитки. | Фото: Cheezburger.

5. Инструкция от Novate.ru: берешь яркую женщину, нажимаешь Ctrl + C, потом Ctrl + V, и вот их уже две!

Клоны наступают! | Фото: Taringa!

6. Какова вероятность купить ремень для фотокамеры, сделанный из точно такой же ткани, как чехлы для машины, сшитые десять лет назад?!

Совпадения из повседневной жизни. | Фото: Тролльно .

7. «Вау, похоже, в Адидас распродажа!»

Главное - все в «оригинальных» кроссовках. | Фото: Bota Sot.

8. По мнению Novate. ru, ментоловый цвет - главный хит прошедшей зимы!

«Места для женщин в ментоловых пуховиках». | Фото: Телеграф.

9. Когда дизайнер одежды внезапно становится дизайнером стаканчиков...

В точности , как на стакане. | Фото: Пикабу.

10. Не зря же говорят, что животные похожи на своих хозяев...

Двойная гетерохромия. | Фото: KOHA.net.

11. «Это так мило: кто-то изобразил портрет моей собачки на кружочке банана!»

Вот так совпадение! | Фото: Reddit.

12. «Ручаюсь, все пассажиры автобуса мечтают поменять свой желтый транспорт на соседний!»

Минутка зависти. | Фото: 0day.

13. «Пожалуйста, смотрите мне в глаза!»

«Невероятно настойчивый телеведущий!» | Фото: Twitter.

14. «Не помню, куда я шла, но, кажется, пришла туда, куда надо!»

Когда находишь свое место! | Фото: The Irish Sun.

15. «Где-то в мире ходит мой брат-близнец, а я и не знал!»

Когда похожи, как две капли воды. | Фото: Taringa!

16. Кажется, в магазине «Дачник» распродажа!

Мода современных бабуль. | Фото: OkChicas.

17. «Никак не пойму, у меня троится в глазах или их и впрямь трое!?»

Близнецы нынче в моде. | Фото: Twizz.

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