17 совпадений, в которые трудно поверить и еще сложнее объяснить

Совпадения, которые имели место быть в реальной жизни.
Как часто вам приходилось наблюдать совпадения? Люди, одетые одинаково, одни предметы, напоминающие по форме другие... Об этих и других совпадениях далее в материале.
1. «Если эта кисть сделана из натурального ворса, то я похоже знаю, куда парикмахер девает мои волосы после стрижки!»
«Так вот зачем парикмахер забирает мои волосы после стрижки! »| Фото: картинки.
2. Похоже, сегодня день желтых машин...
Четыре желтые машины - не много ли... | Фото: Telegraf.
3. Невероятно, живой Супер Марио в костюме Супер Марио!
Что снаружи, то и внутри. | Фото: Sympa-sympa.com.
4. «Уверены, если эта женщина ляжет на живот, десяток человек пройдется по ее спине!»
В стиле тротуарной плитки. | Фото: Cheezburger.
5. Инструкция от Novate.ru: берешь яркую женщину, нажимаешь Ctrl + C, потом Ctrl + V, и вот их уже две!
Клоны наступают! | Фото: Taringa!
6. Какова вероятность купить ремень для фотокамеры, сделанный из точно такой же ткани, как чехлы для машины, сшитые десять лет назад?!
Совпадения из повседневной жизни. | Фото: Тролльно.
7. «Вау, похоже, в Адидас распродажа!»
Главное - все в «оригинальных» кроссовках. | Фото: Bota Sot.
8. По мнению Novate.ru, ментоловый цвет - главный хит прошедшей зимы!
«Места для женщин в ментоловых пуховиках». | Фото: Телеграф.
9. Когда дизайнер одежды внезапно становится дизайнером стаканчиков...
В точности, как на стакане. | Фото: Пикабу.
10. Не зря же говорят, что животные похожи на своих хозяев...
Двойная гетерохромия. | Фото: KOHA.net.
11. «Это так мило: кто-то изобразил портрет моей собачки на кружочке банана!»
Вот так совпадение! | Фото: Reddit.
12. «Ручаюсь, все пассажиры автобуса мечтают поменять свой желтый транспорт на соседний!»
Минутка зависти. | Фото: 0day.
13. «Пожалуйста, смотрите мне в глаза!»
«Невероятно настойчивый телеведущий!» | Фото: Twitter.
14. «Не помню, куда я шла, но, кажется, пришла туда, куда надо!»
Когда находишь свое место! | Фото: The Irish Sun.
15. «Где-то в мире ходит мой брат-близнец, а я и не знал!»
Когда похожи, как две капли воды. | Фото: Taringa!
16. Кажется, в магазине «Дачник» распродажа!
Мода современных бабуль. | Фото: OkChicas.
17. «Никак не пойму, у меня троится в глазах или их и впрямь трое!?»
Близнецы нынче в моде. | Фото: Twizz.
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