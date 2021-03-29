Китайский жилой район посреди леса

Перед вами экологически чистый район китайского города Гуйян в провинции Гуйчжоу. Несколько невысоких домов построены прямо среди леса, поэтому у их жильцов есть возможность наслаждаться природой из окна своего дома.











Несмотря на то, что вблизи находится многомиллионный город, деревья служат естественным барьером, защищающим от шума и загрязнений воздуха.



























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