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Китайский жилой район посреди леса

Перед вами экологически чистый район китайского города Гуйян в провинции Гуйчжоу. Несколько невысоких домов построены прямо среди леса, поэтому у их жильцов есть возможность наслаждаться природой из окна своего дома.

Китайский жилой район посреди леса

Китайский жилой район посреди леса

Несмотря на то, что вблизи находится многомиллионный город, деревья служат естественным барьером, защищающим от шума и загрязнений воздуха.

Китайский жилой район посреди леса

Китайский жилой район посреди леса

Китайский жилой район посреди леса

Китайский жилой район посреди леса

Китайский жилой район посреди леса

Китайский жилой район посреди леса

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