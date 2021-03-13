Эфирный наркоз

В России дети проводят перед телевизором почти 16 часов в неделю, в США — больше 24 часов. Фотограф Донна Стивенс (Donna Stevens) проследила, что происходит с ними в это время.







Кэссиди







Эммелин







Мила







Датсен







Нико







Иса







Ридер







Рис



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