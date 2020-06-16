У каждого есть своё предназначение﻿

Было это давно. Работал я тогда мастером по установке пластиковых окон. И понемногу с зряплаты ставил в своей трёхкомнатной квартире по одному окну в месяц. Тогда был БУМ на эти окна, люди устанавливали эти красивые белые окна в замен вечно продувающим зимой, деревянным. Жил я в Казахстане. В небольшом городке в карагандинской области. На окраине в новом районе по меркам остального города. За окном была уже лесополоса и бескрайняя степь.

В очередной обычный день проснувшись с утра, я почувствовал подкатывающую тошноту и вялое самочувствие. Сразу понял что с таким тонусом работать будет в тягость. Взял свой кнопочный Сименс и набрал Пашке. Пашка тоже мастер по установке, с пониманием согласился подменить меня, дав мне немного похворать дома.

Я завёл свой комп и побрёл на кухню, решил сделать себе тосты с чаем. Любил на поджаренный в тостере хлеб намазать масло, которое таяло и придавало тосту превосходный вкус. Опустив в тостер хлеб и поставив на плиту чайник побрёл и уселся за комп.

Через минут 15 почуял как отдалённо тянет гарью. Быстро ломанулся в сторону кухни, а таааам.... Ничего не видно и дурно воняет сгоревшим хлебом под звуки кипящей воды в чайнике. Присев на пол по всем законам физики, понимая что у пола дыма меньше и можно дышать свободней, ползком пробрался до разетки и выключил от питания тостер.

(я совсем забыл что пару дней назад тостер видимо поломался и перестал автоматически через заданное время выключаться, поднимая механизм с хлебушком вверх)Окно на кухне я ещё не сменил на пластиковое, на улице минус 30, на окне нарост льда даже со стороны квартиры. Пытался открыть его минуты две наконец оно поддалось и форточка открылась. Я сразу присел снова ближе к полу изрядно надышавшись гарью и ползком к плите, выключать чайник.Слышу, прям как будто и кажется, в далеке, крик "помогите". Думал показалось, ан-нет, снова писклявый голос "помогите". Я быстро встал и выглянул в окно, а там сквозь метелицу увидел 2 головы торчащие изподольда и перепуганно взывающие о помощи.Может неделю назад под моим окном выкопал трактор большую воронку, чинили трубы отопления,...ну как чинили, позабивали деревянные клинья в дыры труб и уехали не закопав яму (как часто это у нас бывало в те годы) Естественно она наполнилась водой и после мороза, естественно покрылась коркой льда. И естественно парочка дружбанов лет 7ми или 8ми гуляя за домом решили проверить лёд на прочность, не подозревая о последствиях.В общем увидев этих ребятишек я уже не помню что было, через мгновение я был босиком в домашних трикошках и майке возле ямы, одежда детей зимняя впитала воду и было очень трудно их доставать. Но я достал их , они стоят ревут в два горла, а я на них как рявкну, мол быстро бегите домой. Они и побежали рыдая взахлёб.Я пошёл домой и свалился на дня 3 с температурой. Приходил отец одного из мальчишек ко мне, в милицейской форме, говорил что даже не знает как отблагодарить за спасённую жизнь сына. Но я отмахнулся, говоря что на моём месте каждый бы так сделал.Так вот я потом проанализировал ситуацию и понял, что если бы я не приболел, то вышел бы на работу, не помог бы деткам, а если бы тостер был исправен, я бы не открыл окно и не услышал бы их.Я думаю что у всего в нашем мире есть своё предназначение, даже у безымянного камня за одиноким холмом, у тостера и конечно же у каждого человека.PS. Ребятки которым помог в ту трудную минуту, если читаете, то добра вам и здоровья.