Кого в годы Второй мировой войны могли направить в штрафное подразделение

О штрафных подразделениях в Советском Союзе в годы Второй мировой войны было сложено просто неимоверное количество мифов не без помощи отечественного перестроечного кинематографа. Чего только «нового» и «интересного» не узнали наши соотечественники о штрафниках за последние 30 лет. На самом деле с данными подразделениями все обстоит далеко не так, как это привыкли изображать отдельные граждане из творческой интеллигенции.
1. Зачем нужны штрафные подразделения
Штрафные подразделения существуют во всех армиях. /Фото: yandex.by.
Первым делом следует уяснить, что штрафные подразделения являются абсолютно нормальной практикой и так или иначе присутствуют почти в любой армии мира. Суть штрафных формирований крайне проста: в военное время солдат, осужденный за воинские преступления, должен быть направлен в тыл для отбывания наказания или будет оставлен на фронте с отсрочкой к исполнению наказания. Оба варианта являются крайне неприемлемыми. В первом случае ты теряешь потенциально полезного комбатанта. Во второй случае ненадежный общественный элемент может продолжить оказывать разлагающее действие на свое подразделение.
Штрафники бросались на самые сложные участки. /Фото: armflot.ru.
Для того, чтобы не допустить новых преступлений и уберечь подразделение от ускоренного разложения, солдат и офицеров, осужденных военным трибуналом в условиях боевых действий, принято направлять в штрафные подразделения. Там провинившиеся будут условно изолированы от всей остальной армии и в то же время останутся полезны для командования.
2. Советская практика штрафных подразделений
Штрафники служили не более 3 месяцев. /Фото: ok.ru.
В советской практике в годы Второй мировой войны формировались штрафные роты, штрафные батальоны, штрафные эскадрильи и отдельные штурмовые стрелковые батальоны. Численность штрафной роты, как правило, составляла около 200 человек. По сути, это были своеобразные элитные штурмовые подразделения из числа провинившихся. Формировались они из лучших людей, которые тем не менее совершили какие-то преступления на фронте. Чаще всего туда попадали офицеры и сержанты, в качестве исключения в штрафные роты направлялись солдаты и ефрейторы. Роты бросали на самые тяжелые участки фронта, они зачастую занимались разведкой боем и штурмом высот. Снаряжение и вооружение штрафных рот было сопоставимо с обеспечением снаряжением лучших гвардейских и штурмовых подразделений РККА.
Штрафные роты были штурмовыми подразделениями. /Фото: waralbum.ru.
Штрафные батальоны создавались для провинившихся солдат. Численность штрафного батальона могла достигать 800 человек. По своей сути, вооружение и оснащению эти подразделения соответствовали обычным линейным стрелковым частям красной армии. Само собой, данные подразделения бросали на самые сложные участки.
Для провинившихся летчиков существовали штрафные эскадрильи. С 1943 года существовали в РККА и отдельные штурмовые стрелковые батальоны. Это были штрафные подразделения на особом положении. Их кидали на менее сложные участки фронта. Попадали туда исключительно те, кто считался «потенциально ненадежным элементом». Это были солдаты и офицеры, побывавшие в плену или долгое время находившиеся в окружении с оговоркой на то, что после возвращения в состав действующей армии и прохождения фильтрации сотрудники органов контрразведки не имели полной уверенности в их благонадежности.
Направляли в эти формирования не невинных овечек. /Фото: yandex.by.
Срок отбывания наказания в советских штрафных подразделениях не мог превышать 3 месяцев. Столько времени в них проводили осужденные трибуналом на 10 лет. Осужденные на 5-8 лет получали 2 месяца, а осужденные до 5 лет – 1 месяц. Бойцы особых штурмовых стрелковых батальонов служили не более 2 месяцев. Летчики штрафных эскадрилий осуждались на число штрафных вылетов, а не на число месяцев. Покинуть раньше подразделение можно было вследствие ранения, требующего госпитализации, а также по ходатайству командира подразделения за проявленную доблесть в бою. Летчики могли покинуть эскадрилью раньше по результатам уже совершенных вылетов. Если боец отслужил в штрафном подразделении, то судимость с него снималась.
Командовали штрафные формированиями офицеры действующей армии. Вне зависимости от звания все штрафники во всех подразделениях проходили службу на положении солдат.
3. Зеки и гражданские в штрафных ротах
Гражданских могли направить только в порядке альтернативного наказания. /Фото: maxpark.com.
Что касается гражданских лиц, в частности работников тыла и штрафных батальонов, на этот счет сложено не мало страшилок в духе «отправляли за опоздание на работу на 20 минут». Направление гражданских лиц, осужденных гражданским судом, на службу в штрафные роты разрешалось советским законодательством в качестве альтернативной меры отбытия наказания за нетяжкие или среднетяжкие общеуголовные преступления. Заключенные тюрем и лагерей никогда не направлялись в штрафные формирования. Бывшие заключенные, которые оказывались в составе РККА в годы войны должны были сначала добиться освобождения, например за перевыполнения плана на производстве. Только после этого они попадали в армию, являясь уже полноправными гражданами СССР, при этом направляли их в обычные, а не в штрафные отряды.
За все годы Второй мировой войны через РККА прошло 34 476 700 человек. Из них штрафников было всего 427 910 человек. Таким образом через штрафные части за годы войны прошел примерно 1.24% военнослужащих.
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