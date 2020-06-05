Сколько людей погибает во время селфи

Многие любят делать селфи, и в этом нет ничего плохого. Но если ты захочешь сфотографироваться на крыше или на краю водоема — будь осторожен. Статистика, увы, не в пользу любителей селфи!



Американские ученые проанализировали 259 сообщений о смерти из-за селфи в период с октября 2011 по ноябрь 2017 года. Основная причина — инциденты на транспорте, например, селфи на фоне приближающегося поезда. Вторая по частоте — падение с высоты. Другие причины — укусы животных, огонь, электричество. Фотографирование в таких условиях создает угрозу для жизни, предупреждают ученые. Страны-лидеры по количеству смертей — Индия, Россия, США, Пакистан. Более 85% жертв — дети и молодежь в возрасте от 10 до 30 лет. Сильнее всего огорчает то, что такую смерть можно предотвратить — и что погоня за лайками не сопоставима с ценностью жизни. Реальная статистика может быть еще более удручающей, ведь не все упоминания попадают в прессу. К тому же в 2018 году тоже произошло несколько случаев. Например, в мае мужчина хотел сфотографироваться с больным медведем в Индии, а 5 сентября 18-летний израильтянин погиб, упав с вершины Ниагарского водопада. В некоторых странах стали закрывать потенциально опасные места для селфи и запрещать использование камер на крышах высотных домов и у водопадов.

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