Parimatch берет Украину в заложники. Правда или фейк?!
Уже давно пора понять, что все мы живем в мире информационных воин. Здесь гораздо проще манипулировать общественным мнением, навязывать ложную информацию при помощи социальных сетей и продажных СМИ.
Буквально несколько дней назад ряд СМИ опубликовали «сенсационный» материал о букмекерской компании Parimatch, якобы популярная сеть уже захватила власть над украинскими политиками и в ближайшее время, после легализации, полностью подчинит игорный рынок.
Давайте разбираться! Если воспользоваться поисковиком и ввести запрос «Parimatch», то можно найти информацию о Евровидении, спортивных событиях, а также давлении, которое холдинг якобы оказывает через работниц авиакомпаний.
«Информационные помойки» заявляют, что компания ПМ через стюардесс передает послания депутатам. Источником стал анонимный очевидец, который слышал, как бортпроводница сказала парламентарию: «Игральный бизнес Украины должен подчиниться Пари Матчу!». Именно на таких фактах и основаны все разоблачения. Кроме того, в сети широко распространилась информация и о том,что основатель Parimatch Эдуард Швиндлерман берет Украину в заложники.
Если внимательно присмотреться к источникам, то практическм все сайты с очень сомнительной репутацией. Качество опубликованных материалов далеко от стандартов журналистики: отсутствует проверка фактов, приведена позиция только одной стороны, а также чрезмерное количество оценочного суждения.
Но данный случай с Эдуардом Швиндлерманом и Parimatch интересен сразу по нескольким причинам. Судя по всему первоисточник опубликовавший данный материал – comments.ua, но уже при первом репосте сайтом golos.ua (на данный момент статья уже удалена) источником указывается интернет-издание «Корреспондент», но с ссылкой на «Комментарии». Совпадение?!
Благодаря продажным СМИ и остальным информационным помойкам становиться все сложнее отличать достоверную информацию от фейков! Но докопаться до истины всё-таки возможно: ищите первоисточник, доверяйте только авторитетным изданиям, которые ранее не были замечены в искажении информации, анализируйте полученную информацию, развивайте критическое мышление.
Если углубиться в историю-расследование очернение Париматч, можно заметить, что сперва информация была опубликована как непроверенные слухи, после чего размещена на станицах достаточно популярных изданий.
Хочется верить, что люди смогут научиться отличать правду от вымысла и перестанут слепо верить всему подряд!
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