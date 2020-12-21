Пронзительный социальный ролик о том, как важно быть внимательным за рулем. 40 секунд… До слез.
О внимательности на дороге должен помнить каждый, ведь какая-то доля секунды может стоит жизни. Ролик «Не оборачивайтесь» лишний раз об этом напоминает.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
«Не оборачивайтесь»: социальная реклама, которую должен посмотреть каждый
Пронзительный социальный ролик о том, как важно быть внимательным за рулем. 40 секунд… До слез.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии