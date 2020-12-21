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«Не оборачивайтесь»: социальная реклама, которую должен посмотреть каждый

Пронзительный социальный ролик о том, как важно быть внимательным за рулем. 40 секунд… До слез.

«Не оборачивайтесь»: социальная реклама, которую должен посмотреть каждый

О внимательности на дороге должен помнить каждый, ведь какая-то доля секунды может стоит жизни. Ролик «Не оборачивайтесь» лишний раз об этом напоминает.



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