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Как избавиться от сорняков между тротуарной плиткой

Когда трава прорастает на даче между тротуарной плиткой, хорошего в этом мало. Во-первых, она стремительно теряет свои эстетические качества. Во-вторых, ходить по запущенной дорожке становится банально неудобно. А это в свою очередь означает, что нужно со всем этим что-то сделать.

Благо, победить траву между плитками совсем не так сложно, как может показаться.
Как избавиться от сорняков между тротуарной плиткой
Что понадобится: вода, соль поваренная, моющее средство, уксусная эссенция (70%)

Для гарантированного удаления сорняков, появившихся между плиткой, необходимо использовать специальный раствор. Приготовить его можно самостоятельно из средств, которые есть у каждого в доме. Работает средство по принципу: минимум усилий и затрат – максимум эффекта.

Как избавиться от сорняков между тротуарной плиткой
Как избавиться от сорняков между тротуарной плиткой

Для начала необходимо взять емкость для смешивания, ведерко или лейка. Берем обычную воду и 70% уксусную эссенцию. Разводим два ингредиента в соотношении 1 часть эссенции к 3 частям воды. Туда же добавляем одну столовую ложку соли и примерно 10 капель любого моющего средства. Все ингредиенты тщательно перемешиваем. Настаивать смесь не нужно.
Как избавиться от сорняков между тротуарной плиткой

Переливаем приготовленный раствор в лейку или пульверизатор. Аккуратно распыляем состав на раздражающие глаз сорняки. Лучше всего производить опрыскивание с вечера, чтобы раствор уксуса быстро не улетучился под действием солнечных лучей.


Как избавиться от сорняков между тротуарной плиткой

Примерно через 6-9 часов растительность, на которую попал импровизированный яд, погибнет, и ее можно будет легко удалить даже руками без использования дополнительных инструментов.

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