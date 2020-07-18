Как избавиться от сорняков между тротуарной плиткой

Когда трава прорастает на даче между тротуарной плиткой, хорошего в этом мало. Во-первых, она стремительно теряет свои эстетические качества. Во-вторых, ходить по запущенной дорожке становится банально неудобно. А это в свою очередь означает, что нужно со всем этим что-то сделать.



Благо, победить траву между плитками совсем не так сложно, как может показаться.



Что понадобится: вода, соль поваренная, моющее средство, уксусная эссенция (70%)



Для гарантированного удаления сорняков, появившихся между плиткой, необходимо использовать специальный раствор. Приготовить его можно самостоятельно из средств, которые есть у каждого в доме. Работает средство по принципу: минимум усилий и затрат – максимум эффекта.









Для начала необходимо взять емкость для смешивания, ведерко или лейка. Берем обычную воду и 70% уксусную эссенцию. Разводим два ингредиента в соотношении 1 часть эссенции к 3 частям воды. Туда же добавляем одну столовую ложку соли и примерно 10 капель любого моющего средства. Все ингредиенты тщательно перемешиваем. Настаивать смесь не нужно.





Переливаем приготовленный раствор в лейку или пульверизатор. Аккуратно распыляем состав на раздражающие глаз сорняки. Лучше всего производить опрыскивание с вечера, чтобы раствор уксуса быстро не улетучился под действием солнечных лучей.

Примерно через 6-9 часов растительность, на которую попал импровизированный яд, погибнет, и ее можно будет легко удалить даже руками без использования дополнительных инструментов.