Зачем спать с чесноком под подушкой, или 10 способов нестандартного использования чеснока

Чеснок под подушкой - не шутка, а настоящая находка
Чеснок - универсальный продукт, который используется и для приготовления вкуснейших блюд, и для лечебных целей. Растение имеет богатый витаминный состав и широко распространено в народной медицине. Уже несколько лет моя свекровь спит с чесноком под подушкой и сегодня вы узнаете зачем.
1. Как чеснок влияет на сон?
Чеснок помогает расслабиться и уснуть глубоким сном / Фото: n1s1.hsmedia.ru
Основные компоненты продукта - серные соединения и цинк. Именно эти вещества способствуют расслаблению организма, обеспечивая качественный и продолжительный сон. Утром же сера и цинк помогают пробудиться, заряжают энергией и бодростью на целый день.
Любопытный факт: в древние времена чеснок использовали для защиты сна. Люди верили, что он отгоняет демонов и злых духов, поэтому можно отдыхать спокойно. Теперь же мы знаем, что все дело в расслабляющем эффекте продукта благодаря высокой концентрации цинка и серы в составе.
Не пугайтесь специфического аромата чеснока, к нему легко привыкнуть / Фото: sun9-16.userapi.com
Поначалу может быть трудно уснуть из-за специфического аромата чеснока, однако к нему достаточно просто привыкнуть. Натуральное снотворное поможет не только погрузиться в глубокий сон, но и сэкономить деньги на дорогостоящих препаратах.
Если у вас нет заболеваний ЖКТ или других противопоказаний к употреблению чеснока, по утрам также можно глотать по одному зубчику. Такая практика способствует укреплению иммунитета.
2. Как приготовить снотворное на чесночной основе?
Снотворное на основе чеснока - эффективный и полезный напиток / Фото: soyummy.com
Если же чесночный аромат под подушкой все же смущает, то записывайте рецепт специального напитка. Он оказывает расслабляющий эффект и помогает быстро уснуть. Вам понадобятся: один чесночный зубчик, 200 мл. молока и одна ч.л. меда.
Процесс приготовления
1. Возьмите кастрюлю, налейте в нее молоко, добавьте измельченный чеснок и поставьте на плиту.
2. Доведите жидкость до кипения, затем уменьшите огонь, перемешайте и оставьте на плите еще на 3 минуты.
Налейте молоко, измельчите чеснок, а в конце добавьте мед / Фото: zdorovie-legkie.ru
3. Дождитесь, пока напиток остынет и добавьте мед. Если добавить финальный ингредиент в горячее молоко, то все его полезные свойства исчезнут, поэтому соблюдайте рецептуру.
4. Выпивайте чесночное снотворное за полчаса до сна и наслаждайтесь полноценным отдыхом.
3. Какими еще преимуществами обладает чеснок?
Чеснок обладает массой полезный свойств / Фото: im.mtv.fi
Безусловно, чеснок не является панацеей от всех болезней и не поможет излечить сложные заболевания. Однако он должен быть в рационе каждого человека, поскольку обладает массой полезных свойств.
1. Чеснок помогает бороться с инфекционными заболеваниями, болезнями дыхательных путей и предотвращает сбои в метаболических процессах.
2. Обладает противовоспалительными свойствами благодаря антиоксидантам. Снижает риск развития злокачественных новообразований.
Ешьте продукт для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний / Фото: versiya.info
3. Укрепляет стенки сосудов и повышает их эластичность, понижает уровень холестерина, нормализует давление. Полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях.
4. Улучшает кровообращение благодаря чему замедляется процесс старения клеток, тканей и всего организма.
5. Чеснок - эффективный антибиотик. Обладает антисептическим и бактерицидным эффектом.
6. Натуральный мочегонный продукт. Употребляйте чеснок, если у вас есть отеки, воспалительные процессы в тканях или задержка жидкости в организме.
Чеснок ускоряет обмен веществ и способствует похудению / Фото: sok.media
7. Ускоряет обмен веществ. Люди, которые едят продукт, быстрее избавляются от лишних килограммов.
8. В составе чеснока есть углеводы и белки, которые повышают физическую силу, работоспособность и улучшают мозговую активность.
9. Защищает клетки организма от воздействия токсичных тяжелых металлов.
Важно! Прежде, чем употреблять чеснок на регулярной основе, убедитесь, что у вас нет противопоказаний.
4. Кому нельзя есть чеснок?
Людям с определенными заболеваниями запрещено употреблять чеснок
Несмотря на множество преимуществ, в отдельных случаях продукт запрещен к употреблению.
1. Обострение хронических или острых заболеваний ЖКТ. Среди них: язва, гастрит, энтерит, дуоденит, колит. Чеснок раздражает стенки кишечника и может усугубить воспалительный процесс или привести к осложнениям (кровотечению, перфорации стенок пищеварительного аппарата, пенетрации).
2. Заболевания почек, в том числе хронические. Из-за чеснока может произойти нарушение функционирования почечного фильтра. Это чревато повышением в крови уровня мочевины и креатинина.
3. Дискинезия желчевыводящих путей. Продукт повышает мышечный тонус, поэтому болезненные симптомы становятся более выраженными.
У чеснока имеется ряд противопоказаний, которые важно изучить перед употреблением
4. Ожирение. Да, чеснок ускоряет обмен веществ, но вместе с этим возрастает и аппетит. Важно взять себя в руки и четко следить за потребляемыми калориями, иначе масса тела только увеличится.
5. Аллергия. Возникает редко и протекает в легкой форме, однако аллергикам стоит быть осторожнее.
6. Беременность. Здесь чеснок может как помочь иммунитету ребенка, так и усугубить состояние, вызвав преждевременные роды. Разрешается употреблять продукт только I триместре и не больше 1-2 зубчиков в сутки.
5. Как избавиться от неприятного запаха?
Существует несколько лайфхаков, которые помогут нейтрализовать чесночный аромат / Фото: n1s1.hsmedia.ru
Главным контраргументом при употреблении чеснока является неприятный запах изо рта. Существуют несколько хитростей, которые помогут его устранить.
1. Ешьте чеснок во время распития крепкого кофе без молока.
2. Закусывайте продукт долькой лимона или веточкой петрушки.
3. Съедайте зубчик, пока пьете зеленый чай с розмарином, анисом или миррой.
4. Совместите употребление продукта и молока с кардамоном или корицей.
Зеленый чай, молоко или кофе помогут избавиться от неприятного запаха / Фото: chayguru.info
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