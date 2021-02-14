Зачем спать с чесноком под подушкой, или 10 способов нестандартного использования чеснока

Чеснок под подушкой - не шутка, а настоящая находка

1. Как чеснок влияет на сон?

Чеснок помогает расслабиться и уснуть глубоким сном / Фото: n1s1.hsmedia.ru

Не пугайтесь специфического аромата чеснока, к нему легко привыкнуть / Фото: sun9-16.userapi.com

2. Как приготовить снотворное на чесночной основе?

Снотворное на основе чеснока - эффективный и полезный напиток / Фото: soyummy.com

Налейте молоко, измельчите чеснок, а в конце добавьте мед / Фото: zdorovie-legkie.ru

3. Какими еще преимуществами обладает чеснок?

Чеснок обладает массой полезный свойств / Фото: im.mtv.fi

Ешьте продукт для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний / Фото: versiya.info

Чеснок ускоряет обмен веществ и способствует похудению / Фото: sok.media

4. Кому нельзя есть чеснок?

Людям с определенными заболеваниями запрещено употреблять чеснок

У чеснока имеется ряд противопоказаний, которые важно изучить перед употреблением

5. Как избавиться от неприятного запаха?

Существует несколько лайфхаков, которые помогут нейтрализовать чесночный аромат / Фото: n1s1.hsmedia.ru

Зеленый чай, молоко или кофе помогут избавиться от неприятного запаха / Фото: chayguru.info