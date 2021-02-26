7 причин, почему стоит спать на подушке из гречневой шелухи

Ортопедическая подушка улучшит качество сна и состояние здоровья

Особенности подушки

Гречневая лузга повторяет контуры тела и фиксирует позвоночник в правильном положении / Фото: rftextile.ru

Благодаря изделию из гречихи можно избавиться от некоторых проблем со здоровьем / Фото: sparkpeople.com

Полезные свойства

Лузга - экологически чистый и гипоаллергенный наполнитель / Фото: shram.kiev.ua

Недостатки подушки

Шелуха достаточно жесткая, шуршит и обладает характерным запахом / Фото: w.today

Срок эксплуатации

Оптимальный период использования - 3-5 лет / Фото: fiteria.ru

Как подобрать изделие для сна

Перед покупкой проверьте подушку по всем параметрам / Фото: textilekmv.ru

Правила ухода

Для очистки подушки ее достаточно пропылесосить / Фото: st45.stblizko.ru

Здоровый и комфортный сон - гарантия пробуждения с улыбкой на лице / Фото: tolqyn.kz