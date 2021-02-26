7 причин, почему стоит спать на подушке из гречневой шелухи

Ортопедическая подушка улучшит качество сна и состояние здоровья
Подушка - один из важнейших элементов здорового сна. Именно от нее зависит качество отдыха, отсутствие болей в позвоночнике и профилактика остеохондроза. На рынке представлено множество изделий из разных материалов, однако самые ценные - натуральные. Гречневая лузга, или шелуха, давно используется в качестве наполнителя для подушек и не теряет популярности по сей день. Рассмотрим, какую пользу она приносит своим обладателям и есть ли у нее недостатки.
Особенности подушки
Гречневая лузга повторяет контуры тела и фиксирует позвоночник в правильном положении / Фото: rftextile.ru
Главная функция подушки - обеспечивать спокойный и комфортный сон. Если после ночного отдыха вы чувствуете себя как разбитое корыто, постельные принадлежности подобраны неправильно. Сегодня многие люди занимаются сидячей работой и ведут малоподвижный образ жизни. В результате возникают проблемы со спиной, шеей, искривление осанки. Предпочтительно выбирать подушку с ортопедическими свойствами, которая будет поддерживать позвоночный столб в ровном положении и позволит мышцам шейно-плечевого отдела расслабиться. Именно такую функцию выполняет изделие из лузги гречихи.
Шелуху получают после переработки урожая. Ядрышки растения пропускают через воду, а после обдают сухим воздухом. Финальная процедура - отделение зернышек от лузги, которая идет на создание ортопедических подушек. За счет чего образуется подобный эффект? Наполнитель из гречихи повторяет контуры тела. Шея и плечевой отдел фиксируются в комфортном положении и расслабляются во время ночного отдыха. Ортопедические изделия препятствуют деформации позвоночника, а в случае уже имеющихся проблем - предотвращают ухудшение ситуации.
Благодаря изделию из гречихи можно избавиться от некоторых проблем со здоровьем / Фото: sparkpeople.com
Показания для покупки изделия из гречневой шелухи:
- нарушения сна;
- искривления позвоночника;
- остеохондроз;
- мигрени;
- храп;
- аллергия на другие наполнители (перья, пух, шерсть);
- излишнее потоотделение.
Полезные свойства
Лузга - экологически чистый и гипоаллергенный наполнитель / Фото: shram.kiev.ua
Некоторые положительные моменты подушки из лузги гречихи мы упомянули, но это не полный список.
1. Шелуха - экологичный и гипоаллергенный наполнитель. Воспалительные реакции возникают крайне редко, только если у человека индивидуальная непереносимость гречихи.
2. В материале не заводятся и не размножаются грибки и паразиты.
3. Эфирные масла, содержащиеся в лузге, положительно воздействуют на воздушно-дыхательные пути.
4. Приняв удобную и правильную позу, вы перестанете храпеть.
5. Лузга оказывает своеобразный массажный эффект. Во время отдыха она стимулирует биоактивные точки в шейно-плечевой области. В результате восстанавливается микроциркуляция крови и лимфы, снимается напряжение, устраняются мигрени, нормализуется артериальное давление и укрепляются сосуды головного мозга.
6. Хроническая усталость сменяется на заряд бодростью и чувство полноценного отдыха.
7. Спать на подушке комфортно в любое время года. Она не накапливает тепло, поэтому отдыхать на ней ни холодно, ни жарко.
8. Регулировать толщину и высоту наполнителя можно самостоятельно, подстраиваясь под ваши индивидуальные параметры.
Недостатки подушки
Шелуха достаточно жесткая, шуршит и обладает характерным запахом / Фото: w.today
Гречишное изделие безопасно для здоровья, но все же имеет ряд недостатков. Они не критичны и к ним легко привыкнуть, но сперва могут вызывать определенные неудобства.
1. Подушка достаточно жесткая и не сравнится по мягкости с пуховыми изделиями.
2. При переворачивании лузга издает характерный шум, который с непривычки мешает уснуть. Однако на большинство пользователей такой шорох действует положительно и помогает избавиться от бессонницы.
3. У подушки специфический аромат из-за эфирных масел, поэтому перед покупкой убедитесь, что запах вас полностью устраивает.
Срок эксплуатации
Оптимальный период использования - 3-5 лет / Фото: fiteria.ru
Производители заявляют, что подушку можно использовать от 5 до 10 лет. Однако реальные сроки немного короче. В процессе ежедневной эксплуатации лузга истирается и деформируется. Чешуйки уменьшаются, поэтому подушка теряет исходную форму и размер. Оптимальный срок службы изделия - 3-5 лет. Затем наполнитель нужно заменить. Проще сказать - купить новую подушку.
Как подобрать изделие для сна
Перед покупкой проверьте подушку по всем параметрам / Фото: textilekmv.ru
Прежде чем покупать, рекомендуем пощупать подушку, понюхать и зрительно оценить ее качество. Обязательно учтите следующие моменты.
1. Попросите посмотреть наполнитель. В нем не должно быть посторонних примесей и мусора. Качественная подушка пружинит и быстро восстанавливает форму. Шелуха легко пересыпается, не выделяет неприятных ароматов и не сбивается.
2. Оптимальные параметры подушки - 60х40 см. Форма - прямоугольная. Так вы сможете достичь максимального расслабления шейно-плечевой области. Широкоплечим людям лучше подбирать изделие с параметрами 50х70 см.
3. Наперник должен быть из натурального и прочного материала, чтобы препятствовать высыпанию шелухи.
Правила ухода
Для очистки подушки ее достаточно пропылесосить / Фото: st45.stblizko.ru
Неправильная эксплуатация изделия приводит к его преждевременной порче. Следуйте этим советам, чтобы подушка прослужила дольше.
1. Не стирайте изделие в воде.
2. Раз в пару месяцев пылесосьте подушку. Первые полгода рекомендуется проводить сухую чистку каждые 2 недели.
3. Чехол разрешается стирать отдельно, вручную или в машинке.
4. Время от времени проверяйте наполнитель и удаляйте стершиеся частички. Для этого просевайте лузгу через сито.
5. Регулярно выносите подушку на улицу, чтобы она проветрилась на свежем воздухе.
Здоровый и комфортный сон - гарантия пробуждения с улыбкой на лице / Фото: tolqyn.kz
Качественное изделие из гречишной лузги положительно воздействует на здоровье и поможет просыпаться в бодром расположении духа. С ней вы забудете о ряде проблем с позвоночником и снова будете наслаждаться жизнью.
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