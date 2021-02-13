Зачем СССР обменялся с Польшей территориями, и что стало с их населением

В последний месяц зимы 1951 года произошёл крупный в истории мирный обмен гос.территорий. По заключённому в Москве договору, Советское государство передало Польской Народной Республике 480 кв. километра земли, получив в собственность идентичную по размеру территорию. Результатом соглашения стал пересмотр государственных границ и массовое переселение, затронувшее почти 50 000 граждан обеих стран.
Когда СССР приступил к решению территориально-этнических вопросов с Польшей
И. Сталин согласился на обмен участками территорий с Польшей и провёл переселение в 1951 году по экономическим соображениям и, желая показать свою лояльность и поддержку новому польскому прокоммунистическому правительству. /Фото: i.pinimg.com
Территориально-этнические вопросы советское правительство начало решать в начале осени 1944 года, когда на свет появился документ «Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР». С обоюдного согласия его подписали официальные уполномоченные Украинской ССР и Польского комитета национального освобождения.
Через три месяца после окончания войны в силу вступил ещё один договор. По нему Польше в обмен на поставки дешёвого угля отходило 17 районов Белостокской и три района Брестской области Белорусской ССР. Решение было принято из-за численного преобладания на данных территориях жителей польской национальности.
Однако самой резонансной сделкой между советским государством и Польской Республикой считается договорённость по территориальному обмену, заключённая в феврале 15 числа 1951 г. Согласно этой договорённости, страны должны были обменяться абсолютно равными по размеру землями, соблюдая принцип «км на км». В послевоенной европейской практике это был самый масштабный обмен, повлёкший за собой пересмотр международно признанных границ: площадь каждой территории равнялась 480 кв. км.
Почему страны решили обменяться участками государственных территорий
Предмет обмена 15 февраля 1951 года. /Фото: upload.wikimedia.org
Официально инициатором обмена являлась польская сторона, которая стремилась обладать нефтяными промыслами Нижне-Устрицкого района Украинской ССР. Советское государство получало «удобное ж/д сообщение», позволяющее сокращать время в пути, а, следовательно, экономить на грузопассажирских перевозках.
Однако по негласной версии, больше чем железнодорожное сообщение привлекало правительство СССР Львовско-Волынское месторождение каменного угля. Неофициально считается, что именно из-за него советское государство, которое занимало ведущую позицию среди социалистических стран, приняло решение инициировать процесс территориального обмена.
Какие участки государственных территорий перешли к Польше, а какие к СССР по соглашению от 1951 года
Участок, перешедший к Польше./Фото: upload.wikimedia.org
По договору Польша получила часть территории в Дрогобычской области, в то же время Советскому Союзу перешёл идентичный по размеру участок в Люблинском воеводстве. Одновременно с землями государствам передалась и расположенная на них недвижимость, за которую никто из стран не обязан был платить компенсацию.
Недвижимость, перешедшая с территорией в собственность Польши: бездействующий завод по переработке нефти, на территории которого функционировал комбинат по обработке древесины, лесопильная фабрика, нефтяной промысел с ежедневной производительностью до 85-85 тонн «чёрного золота», две электростанции общей мощностью 400 кВт, механическая мастерская состоящая из кузницы, а также слесарного и сварочного цехов, 76 км шоссейного и 17 км ж/д полотна, железнодорожные станции Кросценко и Устрики Дольные, более 7 500 жилых домов, хозяйственных и админ. построек, пять больниц, более 15 культурных учреждений, свыше 40 школ, телефонная станция и т. д.
Из 48 тысяч га территории переданной Польше более 20 тысяч составляли пахотные земли, почти 2 тыс. занимали пастбищные угодья, 15.5 — леса и 9 000 гектар — сады.
Советское государство в результате обмена по соглашению, получило вместе с землями завод по производству спирта, выпускающего ежедневно порядка 80 декалитров алкоголя, почти 80 км шоссейных дорог и 65 км ж/д полотна, участок в 44 км, оснащённый высоковольтными линиями, погрузочные пункты (Остров, Корчев, Ульвувек), свыше 9 000 частных жилых домов и админ. зданий, два действующих завода по производству кирпича (каждый до 1 миллиона штук в год), зернохранилище, больница, амбулатория, почтовое отделение, клубы, школы, библиотеки и пр.
Участок, перешедший к СССР. /Фото: upload.wikimedia.org
Вместе с 48 тысяч га территории, СССР приобрёл 33 000 гектара пахотных земель, свыше 9 тыс. — пастбищных лугов, более 3 тыс. — лесов и около 21 000 гектаров садов.
Для передачи и приёмки недвижимости была учреждена специальная комиссия: со стороны СССР в ней находились старший уполномоченный М. Тищенко, уполномоченные М. Теньковский и И. Сирош. Польскую сторону представляли старший уполномоченный В. Конопка, уполномоченные Л. Поль и С. Новак.
Что произошло с населением этих территорий
Более 70 лет назад 32 тыс. украинцев, которые проживали в нескольких десятках украинских сел и городе Нижние-Устрики, были переселены в Одесскую, Сталинскую (ныне Донецкую), Херсонскую и Николаевскую области./Фото: static.espreso.tv
Согласно договору, жители, которые заселяли территорию обмена, подлежали депортации. Переселение затронуло свыше 32 тысяч украинцев, проживавших в городе Нижние Устрики и в нескольких десятков сел с хуторами. Семьи колхозников перевезли в Одесскую, Сталинскую (ныне Донецкую), Херсонскую и Николаевскую области, устроив на новое местожительство в другие колхозы. Рабочих вместе со служащими, большинство из которых работало на железной дороге, в социальной сфере и нефтедобывающей отрасли, перевели на аналогичные предприятия в Дрогобычскую область.
Около 14 000 польских граждан, которые проживали на переданной СССР территории, были отправлены частично вглубь Польши, частично на приобретённые после обмена территории. Каждой стороне предоставлялось право вывезти своё движимое имущество, а также неустановленное и резервное оборудование.
На смену украинцам в Нижние-Устрики прибыли 14 тыс. поляков и евреев, живших на территории советской Украины./Фото: i.ytimg.com
Работа по переселению выполнялась ударными темпами и к середине осени 1951 года считалась полностью законченной. Подписание документов, фиксировавших передачу недвижимого имущества, состоялось 20 октября, а через 5 дней пограничные войска были отведены на новые позиции. Точку в процессе обмена поставил заключительный договор, который стороны подписали 17 ноября 1951 года во Львове.
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