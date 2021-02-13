Зачем СССР обменялся с Польшей территориями, и что стало с их населением

Когда СССР приступил к решению территориально-этнических вопросов с Польшей

И. Сталин согласился на обмен участками территорий с Польшей и провёл переселение в 1951 году по экономическим соображениям и, желая показать свою лояльность и поддержку новому польскому прокоммунистическому правительству. /Фото: i.pinimg.com

Почему страны решили обменяться участками государственных территорий

Предмет обмена 15 февраля 1951 года. /Фото: upload.wikimedia.org

Какие участки государственных территорий перешли к Польше, а какие к СССР по соглашению от 1951 года

Участок, перешедший к Польше./Фото: upload.wikimedia.org

Участок, перешедший к СССР. /Фото: upload.wikimedia.org

Что произошло с населением этих территорий

Более 70 лет назад 32 тыс. украинцев, которые проживали в нескольких десятках украинских сел и городе Нижние-Устрики, были переселены в Одесскую, Сталинскую (ныне Донецкую), Херсонскую и Николаевскую области./Фото: static.espreso.tv

На смену украинцам в Нижние-Устрики прибыли 14 тыс. поляков и евреев, живших на территории советской Украины./Фото: i.ytimg.com