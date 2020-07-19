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Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство

Некоторые вещи советских времен до сих пор хранятся в квартирах наших бабушек и дедушек. Да что там хранятся! Многие люди до сих пор активно их используют. И только современная молодежь смотрит на все эти замысловатые приборы и коробочки с явным недопониманием… Это вам не в смартфоне клацать! Для тех, кто хочет стать немножечко осведомленнее, мы подготовили подборку популярной техники и предметов быта из СССР. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство

Настольный органайзер. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Пылесос «Сатурн». Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Игра «Морской бой». Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Ручная дрель. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Электрический камин. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Карманная монетница. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Пилочка для ногтей. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Кофеварка. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Фотовспышка «Луч». Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Кинокамера «Аврора». Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Телефонный удлинитель. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Карманная игра. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Весы. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Диаскоп «Водолаз». Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Стиральная машинка. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Парфюмерный пульверизатор. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Устройство для просмотра слайдов Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Электрическая бритва. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Пельменница. Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство Эспандер кистевой.

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Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство

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Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательствоПодписаться на мой Instagram

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