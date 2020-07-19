Вещи родом из СССР, которые введут современных подростков в замешательство

Некоторые вещи советских времен до сих пор хранятся в квартирах наших бабушек и дедушек. Да что там хранятся! Многие люди до сих пор активно их используют. И только современная молодежь смотрит на все эти замысловатые приборы и коробочки с явным недопониманием… Это вам не в смартфоне клацать! Для тех, кто хочет стать немножечко осведомленнее, мы подготовили подборку популярной техники и предметов быта из СССР.



Настольный органайзер. Пылесос «Сатурн». Игра «Морской бой». Ручная дрель. Электрический камин. Карманная монетница. Пилочка для ногтей. Кофеварка. Фотовспышка «Луч». Кинокамера «Аврора». Телефонный удлинитель. Карманная игра. Весы. Диаскоп «Водолаз». Стиральная машинка. Парфюмерный пульверизатор. Устройство для просмотра слайдов Электрическая бритва. Пельменница. Эспандер кистевой.



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