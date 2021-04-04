Трагичные и нелепые автомобильные аварии Бостона в 1930-х годах. Фотограф Лесли Джонс
Лесли Джонс (Leslie Jones) родился в Бостоне в 1886 году и в раннем возрасте увлёкся фотографией. Работая на заводе, он дополнительно подрабатывал внештатным фотографом. Но, потеряв два пальца в результате несчастного случая с автомобилем, Джонс решил всё своё время посвятить фотосъёмке и в 1917 году стал штатным фотографом Boston Herald-Traveler.
39 лет он объезжал окрестности Бостона и близлежащих городов со своей фотокамерой 4х5, снимая спорт, криминал, животных и архитектуру.
Особенно плодовитым Джонс оказался в области документирования дорожно-транспортных происшествий. В 1930-х годах он устремлялся к месту аварии и захватывал последствия автокатастроф, которые выглядели по-разному: ужасно, трагично, нелепо или смешно.
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