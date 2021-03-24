Как обустраивают крохотные квартиры в разных странах мира: 9 идей на заметку

Маленькая квартира кого угодно сделает пессимистом, ведь расположить в ней все необходимое для жизни – задача не из легких.

Однако если вооружиться декоративными и практичными приемами, которые используют при обустройстве интерьеров иностранцы, можно избежать проблемы тесноты и нехватки места.

Рассказываем о самых интересных и полезных из них.

1. Франция: Мебель-матрешка и работа с цветом

Французы любят темную отделку и компактную мебель

В некоторых квартирах отдельная гостиная – это непозволительная роскошь, поэтому приходится делать ее частью общего пространства. На этот случай у дизайнеров есть отличный прием, который называется принципом матрешки. Вся мебель продумывается таким образом, чтобы в случае чего предметы интерьера могли «прятаться» друг под друга. Например, во французских квартирах под диван часто прячут журнальный столик, а под столик, в свою очередь, задвигают дополнительные посадочные места.

Также французы умеют работать с цветом. Они отвергают мысль о том, что для оформления маленьких квартир подходят только светлые оттенки. Именно поэтому в их малогабаритках часто встречаются темные тона, которые создают ощущение камерности, а не тесноты. Визуально размер квартиры уменьшится только в том случае, если вы заставите ее лишней мебелью или не сможете найти оптимальную конфигурацию, а цветовая гамма в этом вопросе играет не такую важную роль.

2. Швеция: Зонирование шторами и стеклянными перегородками

Если боитесь перестараться с насыщенными оттенками – выделите темным цветом только одну стену. Так в комнате появится не только акцент, но и дополнительный визуальный объем.

В Швеции для зонирования используют шторы и стеклянные перегородки

Несмотря на то, что многие хозяева малогабариток устанавливают в своих квартирах раскладные диваны вместо постели, в глубине души они их не любят. Ни один диван не сможет стать настолько удобным, как двуспальная кровать с мягким ортопедическим матрасом. Если вы не хотите жертвовать ни комфортом, ни площадью квартиры, воспользуйтесь лайфхаком из Швеции: установите подиум, вынесите на него кровать, а внутреннее пространство используйте в качестве вместительного шкафа для одежды, спортивного инвентаря или других вещей, у которых нет «постоянного местожительства». А чтобы создать видимость личного пространства, закройте спальное место стеклянной перегородкой. Но имейте в виду, что спать под потолком более жарко и душно.

Также для зонирования шведы используют шторы. Текстиль является незаменимым, если вы хотите отгородиться от основного пространства не столько физически, сколько психологически, например, если ваша спальня объединена с гостиной и нужно спрятать кровать. Для этого смонтируйте на потолке рейл или карниз, по которому будет свободно ходить штора. Чтобы текстиль «растворился» в пространстве, подберите его в тон стен. Идеально, если преобладать будет белый цвет – в этом случае многофункциональная комната не получится перегруженной.

3. Япония: Внутреннее окно

Межкомнатное окно избавит от психологического ощущения изоляции.

Если квартира маленькая и вы чувствуете, что стены на вас давят, попробуйте прибегнуть к следующей хитрости: сделайте оконный проем из одной комнаты в другую. Наличие своеобразного окна на внутренней стене квартиры избавит от психологического ощущения изоляции, а также решит задачу инсоляции.

Возьмите на заметку: Если вы стремитесь задействовать все элементы жилья, чтобы пространство было удобным и продуманным, дополните самодельный проем подоконником. Его можно будет использовать в качестве книжной полки или небольшого рабочего стола.

4. Германия: Плита на две конфорки

Если вы редко готовите дома, двух конфорок будет достаточно.

Продуманная эргономика кухни – не менее важный нюанс. Если в квартире живет один-два человека или нет желания проводить у плиты по полдня, двух конфорок будет вполне достаточно. На них вы вполне сможете сварить кофе или пожарить гренки на завтрак, при этом варочная поверхность займет минимум места на рабочей поверхности. Оставшуюся площадь можно будет занять посудой, бытовой техникой или оставить свободной – вдруг вы все-таки настроитесь на то, чтобы сварить суп или нарезать салат?

5. США: Подвижное зонирование и зеркало во всю стену

Зеркало визуально расширит пространство, а движущаяся перегородка создаст мобильный интерьер

Прошли те времена, когда хозяева предпочитали устанавливать «вечные» перегородки из гипсокартона. Сейчас более актуальными являются подвижные экземпляры, оснащенные мини-рельсами. Они легко меняют свое месторасположение, а трансформация не требует никаких физических усилий. Такая стена может отделять гостиную от спальни или делить детскую на две зоны: для мальчика и девочки. Хорошо, если кровать будет убираться в шкаф – в этом случае днем можно будет увеличивать площадь гостиной. Обратите внимание: если вы любите смотреть телевизор как с друзьями, так и со второй половинкой, будет иметь смысл встроить телеэкраны с двух сторон перегородки.

Кроме подвижных перегородок в Америке популярны зеркала на всю стену, которые идеально справляются с задачей визуального расширения комнат. Но учтите, что зеркало лучше располагать на широкой стене. Если повесить его на узкой, пространство вытянется и приобретет нежелательное сходство с вагоном.

6. Дания: Эксплуатация подоконника

Подоконник можно использовать как зону отдыха или рабочий стол

В малогабаритке каждый квадратный метр и каждая поверхность на счету, поэтому стоит максимально эффективно задействовать пространство. Например, используйте подоконники не для комнатных цветов, а в качестве письменного стола, зоны отдыха, книжной полки, туалетного столика или дополнительного места для сидения (если подоконник расположен невысоко). Ну кухне подоконник можно объединить со столешницей, благодаря чему площадь рабочей поверхности увеличится практически вдвое.

7. Австралия: Книги и одежда вместе

Все вещи можно хранить в одном шкафу в нише, разделив ее на секции.

В России принято для каждого типа вещей отводить свое место: для книг – стеллаж, для одежды – шкаф, для мелочей – корзинки и ящики. В Австралии в подобном разделении не видят смысла. Они встраивают в нишу неглубокую систему хранения и для каждой цели отводят свои секторы. Это очень удобно, так как все вещи находятся в одном месте и не приходится искать нужный предмет по всему дому. Можно изначально предусмотреть дверцы и превратить систему хранения в полноценный шкаф, а можно закрыть полки с книгами и одеждой шторой, чтобы они не пылились.

8. Турция: Раскрываем внутренний потенциал предметов



Выбирайте мебель

с местом для хранения



Главная боль владельцев маленьких квартир – это хранение. И если для книг и одежды получается выделить отдельные шкафы и полки, то с бытовыми мелочами возникают проблемы. Предлагаем еще на этапе обустройства квартиры подумать о покупке мебели с отсеками для хранения: если банкетки, пуфы, журнальные столики и прикроватные тумбы будут оснащены ящиками, пространство для хранения существенно увеличится, и вы уже не будете ломать голову над тем, куда положить, например, зарядные устройства. 9. Италия: Кровать под подиумом [img src=" border="0" class="center-big-image fancyBox" data-height="449" data-width="700" files="" height="449" https:="" ng-data-src="https://3.404content.com/1/B4/2D/2144991147686102493/fullsize.jpg" novate.ru="" src="https://3.404content.com/1/B4/2D/2144991147686102493/fullsize.jpg" title="Кровать, которую можно задвинуть в подиум, экономит место. / Фото: severdv.ru" u17117="" vspace="5" width="700" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px solid rgb(223, 241, 238); padding: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; position: relative; max-width: 100%; opacity: 1; background: none; transition: all 0.33s ease-in-out 0s, border-width 0.33s ease-in-out 0s; width: 760px; height: auto;">

Кровать, которую можно задвинуть в подиум, экономит место.

Обычно, если в квартире присутствует подиум, то кровать располагается именно на нем, в то время, как под возвышением находятся системы хранения, мини-кабинет и пр. Но можно пойти от противного, и установить такой подиум, чтобы кровать можно было закатывать под него. У данного дизайнерского решения есть сильные и слабые стороны. К первым относится то, что вам не придется искать дополнительные способы вентиляции, да и спать в непосредственной близости к полу как-то привычнее. Что касается минусов, то они связаны с тем, что постель придется ежедневно прятать под возвышением, ведь в разобранном виде она вряд ли оставит место для прохода.