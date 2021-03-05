Дюжина самых продаваемых книг в истории

Примечательно, что некоторым книгам из этого списка понадобилось почти 100 лет, чтобы стать настолько популярными, а некоторым хватило и десяти. Но в любом случае все они — настоящие «хиты», которые совершенно точно заслужили такую высокую популярность и любовь читателей.



«Алхимик» Пауло Коэльо — 65 миллионов экземпляров

«Над пропастью во ржи» Джером Дэвид Сэлинджер — 65 миллионов экземпляров

«Думай и богатей» Наполеон Хилл — 70 миллионов экземпляров

«Код да Винчи» Дэн Браун — 80 миллионов экземпляров

«Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери — 80 миллионов экземпляров

«Она: история приключения» Генри Райдер Хаггард — 83 миллионов экземпляров

«Лев, колдунья и платяной шкаф» Клайв Стейплз Льюис — 85 миллионов экземпляров

«Десять негритят» Агата Кристи — 100 миллионов экземпляров

«Сон в красном тереме» Цао Сюэцинь — более 100 миллионов экземпляров

«Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг — более 100 миллионов экземпляров

«Властелин колец» Джон Рональд Руэл Толкин — 150 миллионов экземпляров

«Повесть о двух городах» Чарльз Диккенс — более 200 миллионов экземпляров