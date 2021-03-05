Дюжина самых продаваемых книг в истории

Примечательно, что некоторым книгам из этого списка понадобилось почти 100 лет, чтобы стать настолько популярными, а некоторым хватило и десяти. Но в любом случае все они — настоящие «хиты», которые совершенно точно заслужили такую высокую популярность и любовь читателей.
«Алхимик» Пауло Коэльо — 65 миллионов экземпляров
Главный герой романа — пастух Сантьяго из Андалусии, который увидев однажды сон о сокровищах египетских пирамид, бросает всё и отправляется на их поиски. По пути он преодолевает множество испытаний, теряет и вновь находит деньги, друзей, любовь. Основная мысль романа заключается в том, что всегда надо следовать по пути Своей судьбы. Никогда не сдаваться и идти вперед. А также не забывать о древней мудрости «Что случилось однажды, может никогда больше не случиться. Но то, что случилось два раза, непременно случится и в третий».
«Над пропастью во ржи» Джером Дэвид Сэлинджер — 65 миллионов экземпляров
Книга «Над пропастью во ржи», в которой повествуется о проблемах подросткового мышления и неприятием подростками современной действительности, стала одной из самых спорных книг ХХ века. Сегодня его часто включают в школьную программу в США, но в в период с 1961 по 1982 годы это была самая запрещаемая книга в школах и библиотеках Америки. Причинами были «грубый язык» романа и незавуалированные упоминания o сексe. Главного героя романа называли «дурным примером» для молодёжи и утверждали, что он поощряет в детях склонность к бунту, пьянству и разврату.
«Думай и богатей» Наполеон Хилл — 70 миллионов экземпляров
Эта книга американского писателя, журналиста и психолога Наполеона Хилла впервые была опубликована в 1937 году. Из названия можно подумать, что она рассказывает только о том, как сколотить состояние, но на самом деле автор поясняет, что излагаемая в книге философия может быть использована, чтобы помочь людям добиться успеха в любой сфере деятельности. Книга стала бестселлером ещё при жизни автора. А к моменту его смерти в 1970 году уже было продано свыше 20 миллионов копий.
«Код да Винчи» Дэн Браун — 80 миллионов экземпляров
Эта книга, написанная Дэном Брауном, буквально одержимым тайнами, заговорами и прочей альтернативной историей, буквально свела мир с ума. Казалось, её читали все и везде. Роман, написанный в жанре интеллектуального детективного триллера, смог пробудить широкий интерес к легенде о Святом Граале и месту Марии Магдалины в истории христианства. А сама книга надолго возглавила список бестселлеров журнала «Нью-Йорк Таймс».
«Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери — 80 миллионов экземпляров
Детская книжка, поднимающая отнюдь не детские проблемы и вопросы. Впервые в тираж «Маленький принц» вышел в 1943 году, всего за год до гибели автора. К настоящему моменту книга переведена более чем на 180 языков мира и издана почти во всех страна.
«Она: история приключения» Генри Райдер Хаггард — 83 миллионов экземпляров
Роман описывает путешествие Горация Холли, от лица которого ведётся повествование, и его друга Лео Винси в глубинные области Восточной Африки на поиски затерянного таинственного королевства, где они в итоге обнаруживают племя дикарей и таинственную белую королеву Аэшу, обладающую мистическими способностями и бессмертием.
«Лев, колдунья и платяной шкаф» Клайв Стейплз Льюис — 85 миллионов экземпляров
Первая книга из фантастического цикла «Хроники Нарнии». Сюжет рассказывает о четырёх английских детях, которые через волшебный платяной шкаф попадают в сказочную страну говорящих животных и мифических существ.
«Десять негритят» Агата Кристи — 100 миллионов экземпляров
Детективный роман английской писательницы Агаты Кристи, написанный в 1939 году. Эта книга, помимо того, что стала безоговорочным бестселлером в мире литературы, ещё и оказала существенное влияние на жанр голливудского триллера. В центре сюжета — таинственные убийства, происходящие в доме, в котором по приглашению незнакомца собрались десять незнакомых людей. Они начинают умирать один за другим в соответствии с детской считалкой про негритят.
«Сон в красном тереме» Цао Сюэцинь — более 100 миллионов экземпляров
«Сон в красном тереме» — это многоплановое повествование об упадке двух ветвей семейства Цзя, на фоне которого — помимо трёх поколений семейства — проходит бесчисленное множество их сродников и домочадцев. В отличие от более ранних китайских романов, в «Сне» используется чёткая сюжетная линия и стройная композиция, это первый роман, где писатель детально раскрывает переживания героев и смену их настроений. В романе вольно перемешаны элементы автобиографического бытописательства (возвышение и упадок семьи Цао Сюэцзиня) и выдумки, события повседневные чередуются со сверхъестественными происшествиями. Роман неоднократно запрещался в Китае за неблагопристойность.
«Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг — более 100 миллионов экземпляров
Первый роман в серии книг про юного волшебника Гарри Поттера. В нём рассказывается, как Гарри узнает, что он волшебник, встречает близких друзей и немало врагов в Школе Чародейства и Волшебства «Хогвартс», а также с помощью своих друзей пресекает попытку возвращения злого волшебника Лорда Волан-де-Морта, который убил родителей Гарри. Естественно, из всех книг о «Гарри Поттере» мы включили в список лишь одну, потому как в противном случае, именно они бы заняли большую часть топовых мест.
«Властелин колец» Джон Рональд Руэл Толкин — 150 миллионов экземпляров
Роман-эпопея английского писателя Дж. Р. Р. Толкина, одно из самых известных произведений жанра фэнтези. «Властелин колец» был написан как единая книга, но из-за объёма при первом издании его разделили на три части: «Братство Кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля». В виде трилогии он публикуется и по сей день, хотя часто в едином томе.
«Повесть о двух городах» Чарльз Диккенс — более 200 миллионов экземпляров
В англоязычных странах этот исторический роман Диккенса стал хрестоматийным. Утверждается, что при тираже в 200 млн экземпляров это не только самое популярное в англоязычных странах произведение писателя, но и главный бестселлер в истории англоязычной прозы. Лев Толстой в трактате «Что такое искусство?» приводил «Историю двух городов» как «образец высшего, вытекающего из любви к Богу и ближнему, религиозного искусства».
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