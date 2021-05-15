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4 дизайнерские попытки уйти от однообразия интерьера советской квартиры


4 дизайнерские попытки уйти от однообразия интерьера советской квартиры

Советский дизайн, вопреки мнению некоторых критиков, не только существовал, но и имел периоды своего развития, в которых резко отходил от привычного конструктивизма. Несмотря на то, что длились подобные этапы, как правило, недолго, они все равно оставили нам в наследство совершенно несоветские дизайнерские решения. Они могли бы значительно разбавить однообразные интерьеры жилых и не только помещений в СССР, если бы были выпущены в серийное производство или хотя бы сошли с проектной документации в материальную плоскость. Вашему вниманию «четвёрка» дизайнерских решений родом из Советского Союза, о которых практически ничего не известно.

1. Белый сервиз Казимира Малевича


Трудно представить такой сервиз на кухне советского гражданина. /Фото: speelogroup.com

Трудно представить такой сервиз на кухне советского гражданина. /Фото: speelogroup.com

 

Легендарный художник-супрематист, оказывается, был автором не только полотен, воспевающих геометрию, но и вполне приземленные предметы повседневного употребления. Так, он стал создателем дизайна сервиза белого цвета, состоящего из чайника и нескольких кружек. В дизайнерском отношении он представляет собой оригинальную комбинацию геометрических фигур.
Раскрашенный вариант сервиза Малевича. /Фото: pinterest.ru

Раскрашенный вариант сервиза Малевича. /Фото: pinterest.ru

 

Впрочем, учитывая направление работы автора, такой внешний вид не представляется чем-то удивительным: Малевич непрерывно искал новые формы.
При этом в советском историческом и художественном концепте его модернистский чайный сервис выглядел действительно революционным, полностью отражает стремление автора изменить представление о том, каким обликом могут обладать повседневные бытовые вещи.

2. Проект МЕБАР


Попытка уйти от однообразия советских интерьеров. /Фото: designstory.ru

Попытка уйти от однообразия советских интерьеров. /Фото: designstory.ru

 

Современному обывателю трудно представить, что в знаменитую брежневскую «застойную» эпоху появлялись дизайнерские решения, резко констрастирующие с традиционными советскими стилями. Так, в середине семидесятых годов прошлого столетия дизайнеры И. Лучкова и А. Сикачев разработали проект «МЕБАР», основной идеей которого было попытат
Концепт был по-настоящему революционным для советского интерьера. /Фото: republic.ru

Концепт был по-настоящему революционным для советского интерьера. /Фото: republic.ru

 

В некотором смысле дизайн «МЕБАР» можно назвать постмодернистским, причем не только по внешнему виду, но и благодаря оригинальным конструктивным решениям. Дизайнеры создавали не просто отдельные предметы мебели, но и объединенные механизмы, которые удачно можно было бы внедрить в интерьер советской квартиры. По сути, мебель должна была сливаться с архитектурой помещения, образовывая необычный синтез. Таким образом, концепт призывал уйти от обыденности в пределах собственного дома и быть не такими, как все.

3. Консольный стул


Единственные сохранившиеся фотографии необычного советского стула. /Фото: designstory.ru

Единственные сохранившиеся фотографии необычного советского стула. /Фото: designstory.ru

 

Все-таки именно в двадцатые годы прошлого столетия советское правительство давало максимальную свободу для создания чего-нибудь оригинального. Именно в этот период дизайнеры и проектировщики активно занимались поиском новых форм, и ярким примером этого процесса стала модель консольного стула по проекту студента Рогожкина Н. Н., который создавался под руководством Владимира Татлина - одного из самых известных советских художников и основоположника конструктивизма.
Современная реплика винтажного дизайна. /Фото: ztijl.com

Современная реплика винтажного дизайна. /Фото: ztijl.com

 

Помимо оригинального внешнего вида, интерес в консольном стуле представляет его конструкция. Особенно поразительно, что материалом для него было дерево, отчего становится совершенно непонятно - каким таким чудом данный гнутый агрегат вообще был способен удерживать человека и не разломаться при этом. И хотя проект не нашел поддержки почти сто лет назад, уже в двадцать первом веке концепт попытались воссоздать, правда, на этот раз уже из металла и пластика.

4. Концепт проекта «Рабочий клуб»


Шахматный стол, выполненный в рамках проекта. /Фото: design-mate.ru

Шахматный стол, выполненный в рамках проекта. /Фото: design-mate.ru

 

Справедливости ради следует отметить, что не только авангардные или постмодернистские направления вдохновляли советских дизайнеров на создание оригинальных вещей. Так, например, один из основоположников конструктивизма Александр Родченко стал автором необычного проекта под названием «Рабочий клуб». Родоначальник советской рекламы представил концепт в рамках Международной выставки декоративного искусства и художественной промышленности в Париже.
Современное воссоздание интерьера проекта «Рабочий клуб»./Фото: artguide.com

Современное воссоздание интерьера проекта «Рабочий клуб»./Фото: artguide.com

 

Основной целью «Рабочего клуба» является создание комфортного пространства для рабочих, где они могли бы отдыхать, заниматься самообразованием или досугом, а также делиться информацией. Особенностью мебели авторства Александра Родченко была ее конструкция, что неудивительно, учитывая названия направления, в котором он работал. Так, столы и стулья обладали специальными механизмами и шарнирам, которые позволяли легко трансформировать их при необходимости: менять их размеры или местоположение и даже создавать из них новые предметы, например, трибуны.

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4 дизайнерские попытки уйти от однообразия интерьера советской квартиры

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