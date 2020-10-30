Жизнь над пропастью: Как в Испании появился город на скале

В 120 километрах от Барселоны есть удивительное место: на узком скальном плато, напоминающем хвост дракона, в два ряда расположились домики, и даже удивительно, как они смогли уместиться на таком небольшом по ширине участке. Городок Кастельфольит-де-ла-Рока, построенный на скале много веков назад, можно без преувеличения назвать изюминкой Испании, которую непременно стоит посетить. Если у вас, конечно, нет боязни высоты.
Скала образовалась из вулканической лавы много тысячелетий назад. /Фото:tourpedia.ru
Базальтовая скала, на которой возведен этот городок, расположена в Каталонии, в природном парке провинции Жирона, а образовалась она в результате столкновения потоков вулканической лавы. Причем природа построила эту скалу в два этапа: сначала, примерно 217 тысяч лет назад, при извержении вулкана образовался как бы фундамент для этой скалы, а намного позже, впрочем, тоже очень, очень давно, еще одно извержение словно специально возвело стены, создав что-то вроде узкого плато.
Литография Годфруа Энгельманна с картины Ж.-Ш. Ланглуа, XIX век.
Высота скалы - 50 метров, а площадь участка, на котором была выстроена эта одна единственная улочка с двумя рядами домиков, всего 670 квадратных метров. Удивительно, но в этом маленьком городке, который в некоторых путеводителях даже называют деревней, есть немало интересных достопримечательностей. Здесь имеется своя церковь (Сан-Сальвадор), причем ее история начинается с XIII века, когда тут появилась часовня. За время своего существования она не раз подвергалась разрушениям и даже отстраивалась заново. В конце прошлого века силами горожан церковь была полностью восстановлена.
В городе всего одна улица, но зато есть церковь. /Фото: blogspot.com
В Кастельфольит-де-ла-Рока есть кафешки и бар, а также свой музей колбасы, который существует здесь уже 27 лет. Ну и, конечно же, тут имеется отличная смотровая площадка. Гости города могут полюбоваться близлежащими окрестностями, включая автомобильные мосты, расположенные в низине домики и реки.
Вид со смотровой площадки./Фото:life4trip.ru
Что касается самого города, то ему около 800 лет и изначально он был возведен как фортификационный объект. За свою историю он не раз разрушался в результате землетрясений и войн. Однако его домики сохранили облик средневековья. В качестве материала для строительства жители использовали тот же образованный из лавы базальт. Крыши покрывает коричневая черепица. Промежутки между этажами украшает керамический декор, а карнизы покрыты штукатуркой. В общем, дома смотрятся уютно, нарядно и пронизаны духом европейского средневековья.
Балкончик одного из домов. /Фото:Luis Tejero, flickr.com
Необычный ракурс. /Фото:blogspot.com
Интересно, что Кастельфольит-де-ла-Рока, в котором даже сейчас можно насчитать всего лишь чуть больше тысячи жителeй, считается одним из первых городов в Испании, где была установлена телефонная связь.
Улочка города на скале. /Фото:Фото:life4trip.ru
Люди в разных уголках Земли испокон веков селились на большой высоте. Иногда дома на горах и скалах строили исключительно по необходимости, с учетом географических особенностей местности, или такое расположение выбиралось в целях безопасности. Но иногда это было связано с религиозными убеждениями. Вам наверняка будет интересно прочитать о том, как живётся грузинскому монаху на высоте 40 метров.
Текст: Анна Белова
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии