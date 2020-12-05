Как великие живописцы изображали на своих картинах разные психологические темпераменты

Четыре темперамента - теория, существовавшая с древних времен до XIX века, согласно которой определенные человеческие настроения (темпераменты) были вызваны избытком или недостатком жидкостей тела (называемых «юморами». Очень любопытны и интересны работы художников, которые мастерски отражали психологическую теорию на своих полотнах.
О теории «юморизм»
«Юморизм» - древняя медицинская концепция, лежащая в основе этой типологии. Истоки относятся к греко-арабской медицине, где ее успешно применяли для лечения болезней. И она до сих пор используется практиками традиционной медицины во всем мире. У разных темпераментов разные пропорции этих жидкостей: преобладание одной жидкости определяет темперамент и психологический тип человека. Четыре темперамента - теория, существовавшая с древних времен до XIX века, согласно которой определенные человеческие настроения (темпераменты) были вызваны избытком или недостатком жидкостей тела (называемых «юморами»: кровь, желтая желчь, черная желчь и мокрота). В зависимости от преобладающего «юмора» людей условно разделили на четыре темперамента:
- Сангвиник: кровь
- Флегматик: мокрота
- Холерик: желтая желчь
- Меланхолик: черная желчь
Эскиз статуй XVII века, часть Grande Commande, автор Шарль Лебрён
Четыре темперамента и их «юморы»
Люди с сангвиническим типом личности, как правило, подвижны, оптимистичны, жизнерадостны и беззаботны. Они любят приключения и очень терпимы к риску. Сангвиники плохо переносят скуку и будут искать разнообразия и развлечений. Естественно, эта черта иногда может негативно сказаться на их романтических отношениях. Поскольку этот темперамент склонен к удовольствиям, некоторые люди с сангвиническим характером борются с зависимостями. Сангвиники творческие люди и могут стать великими художниками.
Флегматичный человек стремится к межличностной гармонии и близким отношениям, что делает флегматиков верными супругами и любящими родителями. Они стараются сохранить отношения со старыми друзьями, дальними родственниками и соседями. Люди с флегматичным темпераментом склонны избегать конфликтов и всегда стараются быть посредником между другими, чтобы восстановить мир и гармонию.
Человек с холерическим темпераментом - целеустремленный. Холерики очень сообразительны, аналитичны и логичны. Чрезвычайно практичные и простые, они не обязательно хорошие компаньоны и друзья. Холерики не любят пустых разговоров, отдавая предпочтения глубоким и содержательным разговорам. Они предпочитают быть в одиночестве, чем в компании поверхностных людей.
Люди с меланхоличным характером любят традиции. Женщины-меланхолики любят готовить мужчинам, а мужчины с радостью ухаживают за женщинами. Они любят свои семьи и друзей и, в отличие от сангвиников, не ищут приключений. Более того, они избегают этого как можно больше. Человек с меланхолическим темпераментом вряд ли выйдет замуж за иностранца или уедет с родины в другую страну. Меланхолики очень общительны и стремятся внести свой вклад в общество. Будучи чрезвычайно тщательными и точными, они фантастические менеджеры с хорошими личностями. Далее рассмотрим самые интересные работы художников, которые отражают теорию четырех темпераментов.
Томас Вудрафф
Картины Томаса Вудраффа «Четыре юмора» поражают фантастическими зверями, бабочками, тиграми и удивительными пейзажами. В своем творчестве он смешивает архаическую науку с современными образами, потому что, по его мнению, искусство должно выделять «великое и мягкое, благородное и жалкое, блестящее и темное». У Томаса Вудраффа насчитано более 20 персональных выставок, его работы были включены в более чем 100 публичных выставок по всему миру. С 1981 года он преподает в Нью-Йоркской школе изобразительных искусств, где в настоящее время является заведующим кафедрой иллюстрации и карикатуры. Вудрафф - обладатель грантов от Фонда Энди Уорхола (1997) и Питера С. Рида (2007).
Вудрафф со своей работой
Джеймс Энсор
Четыре темперамента (Les quatre Tempéraments) - редкий рисунок черным мелом Джеймса Энсора, созданный им в возрасте двадцати лет. Джеймс Энсор был крупной фигурой бельгийского авангарда. Он не только исключительно талантливый колорист, но и один из великих реалистов XIX века. Его чистая живописная значимость проявилась в виртуозной манере нанесения краски мастихином.
Работа Энсора
Питер де Йоде
А вот и набор из 4 гравюр фламандского художника Питера де Йоде Старшего (1570 - 1634). На этих гравюрах изображены «четыре темперамента».
- Холерик (вверху слева). На гравюре изображены солдат и дежурный, а на заднем плане грабят и воюют люди, горят здания.
- Меланхолик (вверху справа). На гравюре изображен старик, предлагающий драгоценности и деньги меланхоличной женщине, обратите внимание на научные инструменты в правом углу.
- Флегматик (внизу слева). На гравюре изображен рыбак с женой, а на заднем плане люди ловят рыбу.
- Сангвиник (внизу справа). На гравюре изображены мужчина, играющий на лютне, и поющая женщина. На заднем плане танцуют люди.
Рафаэль Саделер
В коллекции Рейксмузеума находится альбом гравюр раннего современного периода Жана де Полиньи. Один из наборов в альбоме – цикл гравюр Рафаэля Саделера, изображающих 4 темперамента человека.
1) Изображение сангвинического темперамента (связанная со стихией Воздуха) изображает Флору, сидящую рядом с молодым человеком в красивой беседке, за которой разыгрываются сцены влюбленных и общего легкомыслия.
2) Холерический темперамент (связанный с Огнем) представлен богом войны Марсом и богиней пшеницы Церерой. И все это на фоне мародерствующих солдат.
3) Меланхолик (связанный с Землей) демонстрирует тревожную женщину, сидящую над мужчиной. Вокруг них все разбито, заброшено и удручает. На заднем плане, очевидно, шарлатан, демонстрирующий ложные исцеления и чудеса.
4) Наконец, в образе флегматика (связанного с водой) мы видим несколько более простую сцену, в которой полностью преобладают рыбы и вода.
Работа Саделера
Альбрехт Дюрер
Возможно, самый известный цикл работ с темпераментами принадлежит кисти Альбрехта Дюрера – «Четыре апостола».
Интересна история полотна: Дюрер подарил картину своему родному городу Нюрнбергу. Какое-то время она хранилась в ратуше. Однако, Курфюрст Максимилиан I, который был ярым поклонником творчества Дюрера, потребовал от жителей Нюрнберга прислать ему картину в Мюнхен. Полотно, конечно, прислали (ведь никто не желал ослушаться приказа грозного правителя). Диптих был отправлен, и жители города надеялись получить его обратно через какое-то время. Им было это важно, поскольку под картиной был отрывок из Священного Писания, переведенный на немецкий язык самим Лютером. Однако курфюрст поступил хитро. Он приказал вырезать еретическую надпись и отправить отрезанную часть панно обратно в Нюрнберг. Таким образом, картина осталась с ним. И только в начале XX века удалось воссоединить отрезанную часть и панно.
Оно состоит из двух вертикальных узких панелей, соединенных между собой. На левой панели изображены апостол Иоанн и апостол Петр, на правой - апостол Марк и апостол Павел. Вот как они представляют темпераменты:
• меланхолик Павел – он в серо-белом одеянии на правой створке диптиха;
• холерик Марк – стоит рядом с Павлом;
• сангвиник Иоанн на противоположной створке в ярком красном хитоне;
• флегматичный задумчивый Пётр, опустивший голову.
Работа Дюрера
Таким образом, мастерам-живописцам разных эпох благодаря их блестящему таланту и знаниям удалось создать удивительные и великолепные полотна, раскрывающие теорию четырех темпераментов. В этой связи их работы важны и с искусствоведческой точки зрения, и в качестве психологического наследия.
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