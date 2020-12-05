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Как великие живописцы изображали на своих картинах разные психологические темпераменты


Как великие живописцы изображали на своих картинах разные психологические темпераменты

 

Четыре темперамента - теория, существовавшая с древних времен до XIX века, согласно которой определенные человеческие настроения (темпераменты) были вызваны избытком или недостатком жидкостей тела (называемых «юморами». Очень любопытны и интересны работы художников, которые мастерски отражали психологическую теорию на своих полотнах.

О теории «юморизм»


«Юморизм» - древняя медицинская концепция, лежащая в основе этой типологии. Истоки относятся к греко-арабской медицине, где ее успешно применяли для лечения болезней. И она до сих пор используется практиками традиционной медицины во всем мире. У разных темпераментов разные пропорции этих жидкостей: преобладание одной жидкости определяет темперамент и психологический тип человека. Четыре темперамента - теория, существовавшая с древних времен до XIX века, согласно которой определенные человеческие настроения (темпераменты) были вызваны избытком или недостатком жидкостей тела (называемых «юморами»: кровь, желтая желчь, черная желчь и мокрота). В зависимости от преобладающего «юмора» людей условно разделили на четыре темперамента:
- Сангвиник: кровь
- Флегматик: мокрота
- Холерик: желтая желчь
- Меланхолик: черная желчь

 
Эскиз статуй XVII века, часть Grande Commande, автор Шарль Лебрён

Эскиз статуй XVII века, часть Grande Commande, автор Шарль Лебрён

 

Четыре темперамента и их «юморы»


Люди с сангвиническим типом личности, как правило, подвижны, оптимистичны, жизнерадостны и беззаботны.
Они любят приключения и очень терпимы к риску. Сангвиники плохо переносят скуку и будут искать разнообразия и развлечений. Естественно, эта черта иногда может негативно сказаться на их романтических отношениях. Поскольку этот темперамент склонен к удовольствиям, некоторые люди с сангвиническим характером борются с зависимостями. Сангвиники творческие люди и могут стать великими художниками.
Флегматичный человек стремится к межличностной гармонии и близким отношениям, что делает флегматиков верными супругами и любящими родителями. Они стараются сохранить отношения со старыми друзьями, дальними родственниками и соседями. Люди с флегматичным темпераментом склонны избегать конфликтов и всегда стараются быть посредником между другими, чтобы восстановить мир и гармонию.

Человек с холерическим темпераментом - целеустремленный. Холерики очень сообразительны, аналитичны и логичны. Чрезвычайно практичные и простые, они не обязательно хорошие компаньоны и друзья. Холерики не любят пустых разговоров, отдавая предпочтения глубоким и содержательным разговорам. Они предпочитают быть в одиночестве, чем в компании поверхностных людей.
Люди с меланхоличным характером любят традиции. Женщины-меланхолики любят готовить мужчинам, а мужчины с радостью ухаживают за женщинами. Они любят свои семьи и друзей и, в отличие от сангвиников, не ищут приключений. Более того, они избегают этого как можно больше. Человек с меланхолическим темпераментом вряд ли выйдет замуж за иностранца или уедет с родины в другую страну. Меланхолики очень общительны и стремятся внести свой вклад в общество. Будучи чрезвычайно тщательными и точными, они фантастические менеджеры с хорошими личностями. Далее рассмотрим самые интересные работы художников, которые отражают теорию четырех темпераментов.

Томас Вудрафф


Картины Томаса Вудраффа «Четыре юмора» поражают фантастическими зверями, бабочками, тиграми и удивительными пейзажами. В своем творчестве он смешивает архаическую науку с современными образами, потому что, по его мнению, искусство должно выделять «великое и мягкое, благородное и жалкое, блестящее и темное». У Томаса Вудраффа насчитано более 20 персональных выставок, его работы были включены в более чем 100 публичных выставок по всему миру. С 1981 года он преподает в Нью-Йоркской школе изобразительных искусств, где в настоящее время является заведующим кафедрой иллюстрации и карикатуры. Вудрафф - обладатель грантов от Фонда Энди Уорхола (1997) и Питера С. Рида (2007).
Вудрафф со своей работой

Вудрафф со своей работой

 
Как великие живописцы изображали на своих картинах разные психологические темпераменты


 
Как великие живописцы изображали на своих картинах разные психологические темпераменты


 

Джеймс Энсор


Четыре темперамента (Les quatre Tempéraments) - редкий рисунок черным мелом Джеймса Энсора, созданный им в возрасте двадцати лет. Джеймс Энсор был крупной фигурой бельгийского авангарда. Он не только исключительно талантливый колорист, но и один из великих реалистов XIX века. Его чистая живописная значимость проявилась в виртуозной манере нанесения краски мастихином.
Работа Энсора

Работа Энсора

 

Питер де Йоде


А вот и набор из 4 гравюр фламандского художника Питера де Йоде Старшего (1570 - 1634). На этих гравюрах изображены «четыре темперамента».

- Холерик (вверху слева). На гравюре изображены солдат и дежурный, а на заднем плане грабят и воюют люди, горят здания.
- Меланхолик (вверху справа). На гравюре изображен старик, предлагающий драгоценности и деньги меланхоличной женщине, обратите внимание на научные инструменты в правом углу.
- Флегматик (внизу слева). На гравюре изображен рыбак с женой, а на заднем плане люди ловят рыбу.
- Сангвиник (внизу справа). На гравюре изображены мужчина, играющий на лютне, и поющая женщина. На заднем плане танцуют люди.

 
Как великие живописцы изображали на своих картинах разные психологические темпераменты


 
Как великие живописцы изображали на своих картинах разные психологические темпераменты


 

Рафаэль Саделер


В коллекции Рейксмузеума находится альбом гравюр раннего современного периода Жана де Полиньи. Один из наборов в альбоме – цикл гравюр Рафаэля Саделера, изображающих 4 темперамента человека.

1) Изображение сангвинического темперамента (связанная со стихией Воздуха) изображает Флору, сидящую рядом с молодым человеком в красивой беседке, за которой разыгрываются сцены влюбленных и общего легкомыслия.

2) Холерический темперамент (связанный с Огнем) представлен богом войны Марсом и богиней пшеницы Церерой. И все это на фоне мародерствующих солдат.

3) Меланхолик (связанный с Землей) демонстрирует тревожную женщину, сидящую над мужчиной. Вокруг них все разбито, заброшено и удручает. На заднем плане, очевидно, шарлатан, демонстрирующий ложные исцеления и чудеса.

4) Наконец, в образе флегматика (связанного с водой) мы видим несколько более простую сцену, в которой полностью преобладают рыбы и вода.
Работа Саделера

Работа Саделера

 

Альбрехт Дюрер


Возможно, самый известный цикл работ с темпераментами принадлежит кисти Альбрехта Дюрера – «Четыре апостола».
Интересна история полотна: Дюрер подарил картину своему родному городу Нюрнбергу. Какое-то время она хранилась в ратуше. Однако, Курфюрст Максимилиан I, который был ярым поклонником творчества Дюрера, потребовал от жителей Нюрнберга прислать ему картину в Мюнхен. Полотно, конечно, прислали (ведь никто не желал ослушаться приказа грозного правителя). Диптих был отправлен, и жители города надеялись получить его обратно через какое-то время. Им было это важно, поскольку под картиной был отрывок из Священного Писания, переведенный на немецкий язык самим Лютером. Однако курфюрст поступил хитро. Он приказал вырезать еретическую надпись и отправить отрезанную часть панно обратно в Нюрнберг. Таким образом, картина осталась с ним. И только в начале XX века удалось воссоединить отрезанную часть и панно.

Оно состоит из двух вертикальных узких панелей, соединенных между собой. На левой панели изображены апостол Иоанн и апостол Петр, на правой - апостол Марк и апостол Павел. Вот как они представляют темпераменты:

• меланхолик Павел – он в серо-белом одеянии на правой створке диптиха;
• холерик Марк – стоит рядом с Павлом;
• сангвиник Иоанн на противоположной створке в ярком красном хитоне;
• флегматичный задумчивый Пётр, опустивший голову.
Работа Дюрера

Работа Дюрера

 

Таким образом, мастерам-живописцам разных эпох благодаря их блестящему таланту и знаниям удалось создать удивительные и великолепные полотна, раскрывающие теорию четырех темпераментов. В этой связи их работы важны и с искусствоведческой точки зрения, и в качестве психологического наследия.

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Как великие живописцы изображали на своих картинах разные психологические темпераменты

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