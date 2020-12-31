Надежный способ соединения многожильных проводов от опытного электрика

Процедура соединения двух многожильных проводов достаточно сильно отличается от процедуры соединения одножильных проводов. К достоинствам первых традиционно относят большую податливость. С такими проводами очень легко взаимодействовать, а самое главное – их легко спрятать. К сожалению, многожильные провода серьезно проигрывают одножильным в качестве и надежности соединения. По этой причине мастерам приходится идти на разнообразные хитрости. Вот одна из них.
Зачищаем провода. ¦Фото: domvpavlino.ru.
Следует сразу подчеркнуть следующее: самый надежный, действенный и качественный способ соединения абсолютно любых проводов – это пайка при помощи старого-доброго паяльника. Только такое соединение будет действительно прочным и позволит обеспечить максимальный уровень безопасности контакта. Тем не менее, паяльник есть в распоряжении далеко не каждого гражданина, а потому провода приходится скручивать.
Первый и второй шаг. ¦Фото: ya.ru.
Главная проблема в том, что наиболее типичные интуитивные способы скрутки многожильных проводов вообще не отличаются хоть какой-либо надежностью соединения. Много вопросов вызывает и безопасность подобных соединения. Тем не менее, существуют скрутки, отличающиеся более-менее приемлемыми характеристиками. Именно их настоятельно и рекомендуется использовать в ситуациях, когда нет доступа к паяльному аппарату.
Третий и четвертый шаг. ¦Фото: ya.ru.
Соединение проводов «правильным» способом начинается точно также, как и соединение любым другим – производится зачистка изоляции в 4-5 см от края провода. После этого необходимо свернуть жилы в пучок по или против часовой стрелки. Далее оголенные концы складываются вдвое так, чтобы получились хвостики около 3 см. Следующий шаг – пропуск конца первого провода под конец второго, в результате чего должна получиться этакая петля.
Останется изолировать. ¦Фото: amperof.ru.
Крепко прижав концы проводов тянем их в разные стороны так, чтобы новообразованная петелька затянулась и вышел прочный узел. Ничего сложного в этом деле нет. Более того, данный способ связывания должен быть хорошо знаком рыбакам. Для того, чтобы соединение получилось действительно надежным, остается только загнуть все торчащие жилы. Место соединения изолируем защитной лентой, желательно синего цвета.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии