Теплый пол: почему он может оказаться весьма вредным для человека

Мало людей готово отказаться от того, чтобы в их жилище был теплый пол. Особенно в наших широтах, где каждый год случается морозная зима и что еще хуже – холодное межсезонье. Однако, с теплым полом далеко не все так просто. Более того, данное «благо цивилизации» может представлять нешуточную угрозу для хозяина дома и его членов семьи. Самое время разобраться, что же во всем этом не так.
1. Источник излучения
Теплый пол - источник излучения. /Фото: yandex.com.
Справедливости ради стоит отметить, что современный человек каждый день окружен огромным количеством источников радиоэлектронного излучения. Любые волны здоровья организму точно не прибавляют. Касается это всего от старого доброго телевизора и радиоприемника до смартфона и компьютера. Обзаводиться ли в своем «логове» еще одним вредоносным источником – вопрос для каждого персональный.
2. Углекислый газ
Нужно лучшее проветривание. /Фото: dm-st.ru.
В результате работы теплого пола в нижней части всякого жилого помещения будет неизбежно скапливаться углекислый газ. Происходит это в результате естественных процессов, которые значительно ускоряются в атмосфере жилья из-за использования обогреваемого пола. Решить данную проблемы можно только за счет установки активной вентиляции. Так же для того, чтобы избежать проблем, следует пользоваться услугами только опытных мастеров, которые перед установкой пола произведут соответствующие расчёты по каждой комнате и установят, нужно ли усиливать воздухообмен.
3. Слишком сухой воздух
Понадобится увлажнение воздуха. /Фото: econet.ru.
Нельзя забывать и о том, что теплый пол во время работы делает воздух в жилом помещении очень сухим, что не очень-то полезно для человека. Темпы осушения настолько велики, что справиться с проблемой не способна даже хорошая вентиляция. А значит для нивелирования негативного эффекта придется пускать в дело увлажнители, а это в свою очередь дополнительные траты и хлопоты.
4. Опасность для ног
Постоянный контроль температуры. /Фото: livejournal.com.
Нередки те случаи, когда люди с установленным теплым полом в доме зарабатывают себе немало проблем с ногами. Чаще всего такое случается из-за неправильной эксплуатации и нарушения температурного режима. Случается такое или в результате ошибок, допущенных еще на этапе установки пола, или из-за незнания самих жильцов. Важно уяснить, что безопасный уровень температуры пола не превышает отметки в 30 градусов по Цельсию.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии