С нами не соскучишься!

7 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как понять какой у тебя тип волос? Простой тест для женщин

Как понять какой у тебя тип волос? Простой тест для женщин

Густые волосы у девушки

Чтобы правильно ухаживать за волосами, нужно знать к какому типу они у вас относятся. Для девушки и женщины это гораздо важнее чем для мужчин, которые в вопросе ухода за своими волосами не так щепетильны. Определиться с типом волос можно очень просто. Достаточно понаблюдать некоторые время за волосами и сделать соответствующие выводы. Но, чтобы эти выводы сделать правильно, нужно знать, на какие моменты стоит обратить внимание прежде всего. С этим мы вам сейчас поможем.

Как узнать свой тип волос, чтобы правильно за ними ухаживать?

Понаблюдайте немного за своими волосами. Это поможет вам определить их тип. Всего таких типа 4. Вот их характерные признаки и способы ухода за каждым из типов волос.

1. Нормальные

Попробуйте скрутить ваши волосы в толстый жгут и отпустить их. Нормальные волосы быстро восстанавливают свою форму, при этом в руках у вас не должно оставаться отломившихся частей.

Уход

Ухаживать за ними очень просто. Достаточно мыть один раз за 4-5 дней мягким шампунем. Для придания таким волосам формы следует использовать лаки со слабой фиксацией.

2. Сухие

Если волосы сухие, то у них появляются секущиеся кончики, а вот блеск, наоборот, пропадает. Они легко электризуются, что создаёт большие проблемы при их укладке.

Чистыми сухие волосы остаются 6-7 дней.

Как узнать свой тип волос?

Уход

Мыть голову нужно не чаще одного раза в неделю увлажняющим шампунем без силикона. Перед мытьём обязательно применение питательных масок. Втирайте в кожу головы натуральные масла, и стригите раз в месяц секущиеся кончики.

3. Жирные

Волосы быстро (уже через несколько часов после мытья) «тяжелеют» и становятся неухоженными. Укладываются они хорошо, но форму держат совсем недолго. Не электризуются.

Уход

Мыть голову можно каждый день тёплой водой (ополаскивать только прохладной!), используя для этого средства для жирных волос. Не наносите часто на такие волосы маски – 1 раз в 1-2 недели, не чаще.

Девушка расчёсывает волосы

4. Смешанные

Такие волосы, как правило имеют сухие кончики, а у корней они быстро становятся жирными. На 4-й день после мытья у них появляется сальный блеск, кончики электризуются, укладка держится ближе к корням волос.

Уход

В неделю мыть смешанный тип волос нужно 2 раза увлажняющими шампунями, предназначенными для смешанного и нормального типа. Используйте увлажняющие маски с бальзамами и ополаскиватели из отваров трав.

И смотрим 2 видео, где вам помогут определиться к какому типу волос относятся именно ваши волосы. Видео №1.

И видео №2.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Устав
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

2
Видеть звук в реальном времени: как новая технология помогает в дефектоскопии
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

Видеть звук в реальном времени: как новая технология помогает в дефектоскопии

Эти 9 блогеров — злостные нарушители правил дорожного движения. У ГИБДД для них теперь есть отдельный список
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Эти 9 блогеров — злостные нарушители правил дорожного движения. У ГИБДД для них теперь есть отдельный список

Глава ВОЗ заявил, что мир находится в ситуации «вакцинного апартеида»
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Глава ВОЗ заявил, что мир находится в ситуации «вакцинного апартеида»

В ОНК рассказали, как содержится в СИЗО напавший на казанскую гимназию
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В ОНК рассказали, как содержится в СИЗО напавший на казанскую гимназию

Mini Remastered Oselli Edition оказался мощнее, чем обещали
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Mini Remastered Oselli Edition оказался мощнее, чем обещали

Сям´я - гэта сем я.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Сям´я - гэта сем я.

«Кровь на пол»: Баста взбудоражил народ новым треком
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

«Кровь на пол»: Баста взбудоражил народ новым треком

К Неймару на его вилле пытался пробраться посланник со «словом Божьим»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

К Неймару на его вилле пытался пробраться посланник со «словом Божьим»

Отношения между учениками Тутберидзе Косторной и Самсоновым - все подробности
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Отношения между учениками Тутберидзе Косторной и Самсоновым - все подробности

Выбор ванны в интернет-магазине
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Выбор ванны в интернет-магазине

The Resident: Morris Chestnut Not Returning as Series Regular in Season 5
Материал, выбранный редакторами МиртесенFace Tube is a fun name,

The Resident: Morris Chestnut Not Returning as Series Regular in Season 5

Институт воспитания создаст в России кодекс взаимодействия педагогов и родителей
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Институт воспитания создаст в России кодекс взаимодействия педагогов и родителей

Путин оценил работу по созданию сети заправок на сжиженном газе
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Путин оценил работу по созданию сети заправок на сжиженном газе

Роскачество сообщило о появлении "зеленой" продукции в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Роскачество сообщило о появлении "зеленой" продукции в России

В каких городах Крыма лучше жить, чем отдыхать
Материал, выбранный редакторами Миртесен Примечания

В каких городах Крыма лучше жить, чем отдыхать

Гаражную мастерскую по разбору краденых иномарок обнаружили в Петергофе
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Гаражную мастерскую по разбору краденых иномарок обнаружили в Петергофе

Глава МИД ДНР обвинила Киев в росте числа провокаций на территории Донбасса
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Глава МИД ДНР обвинила Киев в росте числа провокаций на территории Донбасса

В Подмосковье стало на 10-15% дачников больше
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

В Подмосковье стало на 10-15% дачников больше

Вассерман о домогательствах: «Когда женщина получила все, что хотела, тот, под кого ложилась, больше не нужен»
Материал, выбранный редакторами МиртесенMozLife

Вассерман о домогательствах: «Когда женщина получила все, что хотела, тот, под кого ложилась, больше не нужен»

В Керчи начался сезон цветения тополей, обострилась реакция организма на пыльцу у аллергиков
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Керчи начался сезон цветения тополей, обострилась реакция организма на пыльцу у аллергиков

Во Франции зарегистрировали еще четыре случая тромбоза после прививки AstraZeneca
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Во Франции зарегистрировали еще четыре случая тромбоза после прививки AstraZeneca

Кроос выбыл из обоймы «Реала»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

Кроос выбыл из обоймы «Реала»

"Роснефть" – самая ответственная нефтегазовая компания мира. Доказано "Блумбергом"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦарьград

"Роснефть" – самая ответственная нефтегазовая компания мира. Доказано "Блумбергом"

Жители Приморья с помощью голосования смогут улучшить городскую среду
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Жители Приморья с помощью голосования смогут улучшить городскую среду

Реквием памяти по «Мамаю». В Донецке почтили память погибшего командира «Пятнишки» Олега Мамиева
Материал, выбранный редакторами МиртесенАнтифашист

Реквием памяти по «Мамаю». В Донецке почтили память погибшего командира «Пятнишки» Олега Мамиева

В Бразилии за прошедшие сутки зарегистрирована почти 41 тысяча новых случаев COVID-19
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

В Бразилии за прошедшие сутки зарегистрирована почти 41 тысяча новых случаев COVID-19

Металлоинвест инвестировал 1 млрд рублей в строительство «Белгород Арены»
Материал, выбранный редакторами Миртесенtagilcity

Металлоинвест инвестировал 1 млрд рублей в строительство «Белгород Арены»

Картина дня

наверх