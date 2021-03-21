19 привлекательных упаковок, над которыми здорово попотели дизайнеры

Дизайнерские упаковки, которые делают товары еще более привлекательными.
Современного обывателя довольно сложно удивить дизайном упаковки каких-либо продуктов и предметов быта, но производители стараются со всех сил. Креативные идеи сейчас ценятся как никогда, ведь идет жесткая борьба за клиента. Привлечь его внимание стало сложнее, просто яркой оберткой не обойдешься. Именно в таких условиях и появляются на свет очередные дизайнерские шедевры, которые подкупают чем-то особенным, «не таким, как все».
1. Туалетная бумага
Туалетная бумага во «фруктовой» упаковке. | Фото: БигПикча.
Рулоны ароматизированной туалетной бумаги, запакованные, как фрукты. Упаковка настолько яркая и красивая, что сразу даже не поймешь, что за ней скрывается столь обыденный предмет.
2. Вино
Вино «Гомер и Мардж Симпсон». | Фото: telegraf.com.ua.
Дизайн винных бутылок выполнен в цветах нарядов популярных героев мультфильма «Симпсоны» - Гомера и Мардж.
3. Наушники
Наушники Sony. | Фото: TRENDSFOLIO.
По мнению Novate.ru, эта «глазастая» упаковка наушников - отличный образец стильного, креативного и яркого дизайна.
4. Рис
Упаковки с рисом. | Фото: Главком.
Очаровательные и экологичные упаковки для риса с изображением милого медвежонка.
5. Швейные принадлежности
Мелочи для шитья. | Фото: telegraf.com.ua.
Стильные упаковки для мелких швейных принадлежностей, вроде крючков, пуговиц, булавок, иголок, которые точно придутся по душе современным рукодельницам.
6. Сыр
Упаковка для сыра. | Фото: Главком.
Студенческая разработка упаковки для сыра фирмы Little Twig Farms, выполненная в виде симпатичных овечек с сыром на спине.
7. Приправы
Контейнеры с приправами. | Фото: БигПикча.
А в номинации «Самая вежливая упаковка» по версии Novate.ru побеждают эти контейнеры для круп, которые напоминают нам о правилах этикета.
8. Витамины
Упаковки для детских витамин. | Фото: Behance.
Выполненные в минималистичном стиле красивые упаковки для детских витаминов - полезных продуктов, которые очень хочется купить.
9. Кофейные стаканы
Кофейные стаканы с «настроением». | Фото: Abduzeedo.
«Эмоциональные» кофейные стаканчики, способные менять настроение при прокручивании крышки.
10. Водка
Солидная упаковка водки. | Фото: Pinterest – Пинтерест.
Водка Democracy продается в специальном чемоданчике. Сами бутылки выполнены в виде стеклянных бомб с пробками-рюмками.
11. Персики
Персики в трусиках. | Фото: allfun.md.
Сравнение пятой точки с персиками - не ново, и японцы решили использовать это для привлечения внимания и начали надевать на вышеупомянутый фрукт очаровательные маленькие трусики.
12. Кофе
Кофейные зерна в забавных упаковках. | Фото: Главком.
Кофейные зерна от торговой марки Wise Beans, упакованные в картонные коробочки в виде сов, видимо, намекающих на образ жизни основных потребителей бодрящего напитка.
13. Кока-Кола
Функциональные детали Кока-Колы. | Фото: Flipboard.
Компания Кока-Кола совместно с китайским агентством Ogilvy & Mather придумали и разработали специальные насадки, позволяющие использовать пластиковую тару в разнообразных целях. С их помощью пустая пластиковая бутылка превращается в пульверизатор, гантели, поливалку или емкость для мыльных пузырей.
14. Сок
Мини-контейнеры для сока. | Фото: Tilo Motion.
Миниатюрные упаковки с соком, выполненные в виде забавных пингвинчиков, словно говорят: «Давай, малыш, возьми меня, а лучше возьми нас всех!».
15. Пиво
Дизайн пивной бутылки. | Фото: Главком.
Новое время заставляет дизайнеров быть все более и более изобретательными. Одной красоты современному потребителю недостаточно, нужна еще и функциональность. Ярким примером синтеза этих качеств является пивная бутылка в виде бокала, из которого очень удобно пить.
16. Крем
Пластиковые упаковки крема. | Фото: Ribalych.ru.
Крема фирмы Tony Moly хочется покупать не раздумывая благодаря одному только дизайну упаковок, сделанных в виде аппетитных фруктов.
17. Икра
Упаковка для икры. | Фото: Pinterest.
Упаковка икры «И краткое» выглядит гораздо привлекательнее, чем безликие жестяные банки, которые похожи друг на дружку, как близнецы.
18. Средство для интимно гигиены
Тюбики средств для интимной гигиены. | Фото: Nuvole di Bellezza.
«Чувствительные» упаковки средств, предназначенных для ухода за самыми нежными местами на теле. Фишка этих упаковок средств для интимной гигиены в том, что они реагируют покраснениями на прикосновения пальцев.
19. Яйца
Необычный лоток для яиц. | Фото: Domestika.
Оригинальный лоток для яиц, при рассматривании которого все вопросы, связанные с происхождением продукции, отпадают сами собой.
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