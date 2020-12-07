Как быстро сделать дом уютным

Неизвестно, сколько продлится карантин, но из него точно можно выйти не только с новыми пониманием себя, но и с обновленным домом, который сейчас в буквальном смысле стал нашей крепостью. Специалист по дизайну домашних интерьеров Аня Гладких рассказывает, как можно быстро и без больших вложений обновить ваше жилье, сделать его более уютным и комфортным даже во время самоизоляции 24/7
Растения
Живые комнатные растения придают интерьеру объема и текстуры, а еще многие из них полезны для здоровья. По счастливой случайности, наиболее полезными свойствами обладают самые неприхотливые зеленые друзья. Алоэ, сансевиерия и спатифиллум — это starter pack для начинающего домашнего садовода, а еще эти растения — рекордсмены по выделению кислорода ночью, так что их смело можно поставить в спальню.
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Для кухни можно выбрать неприхотливый хлорофитум (растение-фильтр, прекрасно очищающее воздух, в том числе от продуктов горения газа), цветущую пеларгонию, лавр, эвкалипт, циперус, каланхоэ или всем известную толстяку (денежное дерево). А для рабочего пространства подойдут все разновидности фикуса (например, красавец лирата или каучконосный), кактусов или монстеры. И кактусы, и монстера снижают вредную ионизацию воздуха, защищая от электромагнитного излучения.
Текстиль
Спальни в IKEA кажутся такими уютными за счет количества подушек и покрывал на кроватях. Поменять текстиль в доме — самый простой способ обновить интерьер, а добавить недостающий — сделать пространство уютнее. К теплому сезону можно повесить более легкие гардины, например, льняные или хлопковые, а теплый и плотный плед заменить на легкий хлопковый. Постельное белье можно поменять на новое, ярче или светлее, а кухонный стол будет выглядеть куда уютнее, если накрыть его льняной скатертью.
anyagrapes / Instagram
Важно выбирать натуральные материалы. Например, на постельном белье из льна вы будете лучше высыпаться: волокна материала имеют антибактериальные свойства и не не вызывает аллергических реакций (а еще это самый экологичный материал из всех существующих). Искать постельное белье из натуральных тканей можно в Embrahome, Sea me linen, Homestory.
Декор
Освежить журнальный стол можно с помощью крупной акцентной вазы, а кухонную столешницу — красивой корзиной для хлеба. Ощущение весны и лета интерьеру добавят полевые цветы, расставленные в кувшины, и аксессуары в стиле рустик (современная интерпретация деревенского стиля — Forbes Life). Поискать оригинальную и красивую посуду можно в Redneckware, Agami ceramics, Half&Half, La Redoute, Императорский фарфор, 22:22 Store. Детали действительно творят чудеса, но есть важное правило —их не должно быть слишком много. Мелкий декор засоряет интерьер. Крохотные фигурки хорошо выглядят, когда вы держите их в руках, но кажутся мусором на полках. Расставить все и отойти на метр – отличное упражнение. Еще лучше сфотографировать получившуюся композицию и трезво оценить, есть ли в кадре что-то лишнее. Но декор — это не всегда безделушка или ваза, украсить пространство помогут и функциональные вещи – посуда, необычные светильники со статуэтками в основании и даже стоппер для двери. Ваши семейные фотографии тоже скучают в альбомах — возможно, пришла пора оформить их в рамы и развесить в гостиной.
Освещение
Хотя темнеть скоро начнет совсем поздно, правильное освещение — ключ к уютному дому. Можно украсить балкон гирляндой с большими лампочками в ретро-стиле, повесить светильник для чтения над кроватью, купить стильный торшер для зоны чтения в гостиной, новую настольную лампу для домашнего офиса. Хорошие варианты можно найти в IKEA, Homeconcept, Zara Home, Designboom.
herz.und.blut / Instagram
Порядок
Это самый скучный, но от того ничуть не менее важный пункт в списке. Сейчас есть время подумать что можно функционально можно поменять в доме — все ли хранение удобно? Есть ли в доме вещи, которые больше не нужны и не пора ли найти им новых хозяев? Уютный дом — это дом, в котором прежде всего удобно и комфортно. Поэтому можно вдохновиться советами Мари Кондо и устроить генеральную уборку — избавиться от всего лишнего и найти место всему нужному и любимому. Хранение вещей тоже можно оформить красиво. Провода, удлинители и зарядки — спрятать в стильную коробку, коврик для йоги и другой спортивный инвентарь — положить в корзину, мелкие предметы на кухне и в ванной — расставить на подносы. Вообще, корзины, коробки и подносы — лучше помощники в наведении красивого порядка в доме. Они помогают оставлять поверхности, включая пол, чистыми и незахламленными. Чем меньше на поверхностях мелких вещей, тем больше кажется пространство. А сегодня как никогда важно добавить в дом ощущение воздуха.
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