20 эффектных идей дачного декора, который легко сделать своими руками

Пребывание на открытом воздуху всегда доставляет массу положительных эмоций.

Поездка на дачу не становится исключением. Но подобный досуг можно сделать еще приятнее. Достаточно украсить сад милым декором, и он преобразится. Улучшится и настроение тех, кто находится в нем.

Делимся идеями для декора сада, которые получится легко и быстро реализовать своими руками.

1. Клетка для растений

Мини-клумба из старой клетки.

Старая клетка для птиц может стать подвесной клумбой. Дополнительно ее можно окрасить в цвет, контрастирующий с садовой зеленью. Так декор будет выглядеть еще эффектнее.

2. Каменные листья

Бетон тоже может выглядеть эстетично.

Сделать подобный декор для сада своими руками очень легко. Понадобится большой лист с выступающими прожилками, например, лопуха, и цементный раствор. На расправленный лист наносится слой цемента. После высыхания раствора лист снимается.

3. Подвесная зелень

Растения в горшках из консервных банок.

Такой декор подойдет для украшения пустующей стены дачного домика. Не забудьте сделать дырочки в дне консервных банок.

4. Из дома - в сад

Клумба из старой ванны декорирована битым кафелем.

Остатки кафеля используются дополнительно для декора ванны-клумбы.

5. Каменные горшки

Техника крепления аналогична укладке обычного кафеля на стену или на пол.

Такие цветы можно поставить в уютных уголках сада.

Обычные горшки для растений становятся оригинальным садовым декором. Речная или морская галька приклеивается к ним при помощи клея "жидкие гвозди".

6. Вечный декор из камешков

Камни с контрастным орнаментом.

Плоские камни - настоящая находка для желающих украсить свой сад. Перед окраской их необходимо тщательно помыть и обезжирить, к примеру, протерев спиртом. Рисунок или надписи наносятся акриловыми красками. Чтобы декор был устойчивым к влажности, также рекомендуем покрыть его слоем лака.

Такие камни можно разместить у грядок, где растут те или иные виды овощей.

7. Растения вместо лампочек

Подвесная клумба из старой люстры.

В качестве емкостей для размещения зелени можно использовать старую посуду, приклеив ее на место патронов для лампочек. Чтобы декоративная композиция выглядела единой, рекомендуем окрасить ее.

8. Фаянсовая клумба

Старая раковина может быть полезной.

Позаботьтесь о надежной фиксации подобной декоративной композиции. К примеру, предусмотрите основание в виде вертикального колышка, на который насаживается раковина.

9. Симпатичные лягушки

Милые животные украсят сад.

Из камней подходящего размера можно соорудить садовых лягушек. Для скрепления камней используйте клей "жидкие гвозди" или цемент.

10. Цветочный водопад

Клумба из старой бочки.

Старая бочка способна стать украшением сада. Около нее, на минимальном расстоянии друг от друга, высаживаются яркие цветы.

11. Стулья, на которых нельзя сидеть

Оригинальные клумбы из стульев.

Для того чтобы декор прослужил долго, рекомендуем защитить сиденья слоем гидроизоляции. Как минимум, застлать их целлофаном, на который насыпается почва.

12. Новая жизнь старых ботинок

Старые ботинки обретают новую жизнь.

Миниатюрные клумбы из старой обуви - декор для сада своими руками, который может сделать даже ребенок. Просто наполните их почвой и высадите цветы.

13. Собрание цветочных горшков

Круглая клумба из горшков.

Просто склейте горшки между собой, так, чтобы они образовывали шар. Оригинальная клумба готова!

14. Гламурный стеклянный декор

Блестящий декор из стекла.

Старая стеклянная посуда, из которой собран садовый декор, будет живописно сверкать под солнечными лучами. Разноцветные предметы скреплются между собой при помощи силиконового клея.

15. Металлические стрекозы

Такому декору не страшно время.

Материалом для изготовления таких стрекоз служат столовые приборы из нержавеющей стали, разрезанные на части. Элементы можно склеить между собой.

16. Вспоминая о праздниках

Декор из новогодних украшений.

Елочные игрушки, надетые на окрашенный в зеленый цвет палочки, станут необычным садовым декором. Палочки втыкаются в клумбы или просто в любых местах сада.

17. Если дождь закончился

Легкая и необычная клумба.

Просто наполните открытый зонт почвой и высадите в него цветы. Это все, что необходимо для создания оригинальной клумбы.

18. Заботясь о пернатых

Кормушка для птиц из старой посуды.

Сад, куда прилетают птицы, оживает. А привлечь их получится, если соорудить такую оригинальную кормушку из старой посуды. Ее части склеиваются силиконовым клеем.

19. Клумба для автолюбителей

Яркая клумба из шин.

Из старых шин можно соорудить необычную клумбу. Для того чтобы она выглядела интереснее, окрасьте шины в яркие цвета.

Клумба в виде мультипликационного героя.

20. Бусы для сада

Каменный садовый декор.

Красивая галька, скрепленная между собой металлической проволокой, станет отличным украшением для сада. К примеру, ее можно подвесить на ветви деревьев.