Популярные актрисы в молодости

Многие из этих актрис стали популярными уже в пожилом возрасте. Многих напротив, мы помним молодыми. Время неумолимо даже к самым красивым людям. Давайте посмотрим как выглядели известные актрисы в молодости.









Дайана Ригг известная по сериалу Игра Престолов.







Одри Хепберн – эталон элегантности и женственности..







Мэгги Смит.







Урсула Андресс.







Ракель Уэлч.







Ширли Маклейн.







Жаклин Биссет.







Сибилл Шеперд.







Бриджит Бардо.







Марта Стюарт.







Софи Лорен.







Элизабет Тейлор







Джейн Сеймур.







Мерил Стрип.



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