Простые способы, которые помогут избавиться от царапин на ламинате

Напольное покрытие, известное как ламинат, пользуется в наше время большой популярностью. Немудрено, что эксплуатация данного покрытия сопряжена в том числе и появлением на нем многочисленных механических повреждений. Чаще всего они представлены обычными царапинами, разной длины и глубины. Любой дефект – повод для расстройства. Однако, не стоит опускать руки, ведь в ряде случае все можно исправить.









1. Полирующие средства

2. Восковые карандаши или пластилин

3. Паста для ламината

4. Гипс и клей

5. Шпатлевка по дереву