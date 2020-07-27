Простой способ починить пластиковую дужку очков

Сломались очки с пластиковой дужкой? На самом деле это не такая большая беда и страшная проблема, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если речь идет о домашних очках, а не о выходных. Починить важный аксессуар можно всего за одну минуту. Главное, чтобы под рукой оказались кое-какие материалы. И как показывает практика, требуемые вещи имеются в большинстве домов сограждан.
Сломались очки с пластиковой дужкой? Потерялся драгоценный болтик из металлического колена? Конструкция была нарушена из-за трещины? Решение есть! Починить очки можно двумя способами. Первый – долгий, но основательный. Если речь идет о восстановлении сгибающегося колена, то придется найти подходящий болтик или аккуратно расклепать удерживающий элемент из куска проволоки. Однако мы пойдем другим путем, предположив, что времени и возможности заниматься сложным ремонтом нет, а исправные очки нужны прямо сейчас. Итак, одноминутный способ реставрации заключается в том, что нам нужно соединить поломанную дужку при помощи кустарного цементирующего состава, который делается из суперклея и обычной пищевой соды. Методика в целом хорошо известная и основана на использовании химической реакции, которая происходит при контакте упомянутых веществ.
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