Простой способ починить пластиковую дужку очков

Сломались очки с пластиковой дужкой? На самом деле это не такая большая беда и страшная проблема, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если речь идет о домашних очках, а не о выходных. Починить важный аксессуар можно всего за одну минуту. Главное, чтобы под рукой оказались кое-какие материалы. И как показывает практика, требуемые вещи имеются в большинстве домов сограждан.



Сломались очки с пластиковой дужкой? Потерялся драгоценный болтик из металлического колена? Конструкция была нарушена из-за трещины? Решение есть! Починить очки можно двумя способами. Первый – долгий, но основательный. Если речь идет о восстановлении сгибающегося колена, то придется найти подходящий болтик или аккуратно расклепать удерживающий элемент из куска проволоки. Однако мы пойдем другим путем, предположив, что времени и возможности заниматься сложным ремонтом нет, а исправные очки нужны прямо сейчас. Итак, одноминутный способ реставрации заключается в том, что нам нужно соединить поломанную дужку при помощи кустарного цементирующего состава, который делается из суперклея и обычной пищевой соды. Методика в целом хорошо известная и основана на использовании химической реакции, которая происходит при контакте упомянутых веществ.

Первым делом обезжириваем дужки очков, протираем их и, если надо зачищаем наждачной бумагой, после чего обезжириваем еще раз. Далее соединяем сломанные дужки и аккуратно посыпаем их небольшим количеством соды, а затем наносим небольшое количество суперклея, ждем некоторое время и посыпаем место соединения сверху еще раз содой. Наблюдаем за химической реакцией и ждем еще 30 секунд. Вот и готово! Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: