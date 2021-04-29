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9 отечественных актрис, имеющих совсем не женские брутальные увлечения


9 отечественных актрис, имеющих совсем не женские брутальные увлечения

Практически у всех людей есть свои увлечения, которым посвящается свободное время. Одни занимаются коллекционированием, другие – кулинарией, третьи не мыслят свою жизнь без спорта. И всё же существуют увлечения, всегда считавшиеся мужскими. Но современные женщины склонны развенчивать стереотипы, а потому они с удовольствием выбирают для себя весьма необычные хобби.

Юлия Михалкова


Юлия Михалкова. / Фото: www.starhit.ru

Юлия Михалкова. / Фото: www.starhit.ru

 

Актриса и телеведущая, известная многим по шоу «Уральские пельмени», не так давно открыла для себя пользу… тактической стрельбы. Юлия Михалкова даже подвела целую теорию под своё новое увлечение. По её мнению, стрельба усиливает концентрацию внимания. Помимо того, что мысли приходят в порядок, во время стрельбы тренируются все группы мышц. Но самое главное – Юлии Меньшовой это занятие позволяет испытать невероятное чувство азарта и получить ни с чем не сравнимое удовольствие.

Ольга Дроздова


Ольга Дроздова. / Фото: www.yandex.net

Ольга Дроздова. / Фото: www.yandex.net

 

Актриса кажется такой утончённой и даже изысканной, что её увлечение на самом деле вызывает удивление. Как оказалось, супруга Дмитрия Певцова с особым удовольствием занимается кикбоксингом. Она увлеклась этим видом спорта вскоре после того, как отметила полувековой юбилей.
Однажды она во время тренировки в пылу азарта даже разбила губу собственному тренеру. Ольга Дроздова вообще предпочитает в последнее время активный отдых, молодёжный стиль в одежде и, кажется, всеми силами старается разрушить созданный когда-то образ нежной барышни.

Кристина Орбакайте


Кристина Орбакайте. / Фото: www.bez-makiyazha.ru

Кристина Орбакайте. / Фото: www.bez-makiyazha.ru

 

Дочь Аллы Пугачёвой тоже увлечена не совсем женским видом спорта. Актриса и певица получает удовольствие от занятий динамическим боксом. Правда, она не работает в спарринге, а предпочитает отрабатывать приёмы на груше под руководством тренера. Кристина Орбакайте считает, что динамический бокс даёт очень хорошую кардионагрузку, разогревает мышцы и улучшает координацию.

Ирина Дубцова


Ирина Дубцова. / Фото: www.music.mts.ru

Ирина Дубцова. / Фото: www.music.mts.ru

 

Певица всем видам отдыха предпочитает рыбалку. Она виртуозно обращается с рыболовными снастями, знает все секреты выбора наживки, да и вообще считает себя заправским рыболовом. Ирина Дубцова выросла на Волге и уже в детстве часто проводила время с удочкой. Она и сегодня с удовольствием предаётся этому занятию в любом месте, будь то Подмосковье или любимые певицей Мальдивы.

Анна Семенович


Анна Семенович. / Фото: www.joinfo.ua

Анна Семенович. / Фото: www.joinfo.ua

 

Актриса давно является поклонницей весьма экстремального отдыха. Обычно во время отпуска Анна Семенович, вместо того, чтобы предаваться праздному времяпровождению на пляже, предпочитает надеть на себя обмундирование дайвера и порадоваться красотам подводного мира где-нибудь в районе Сейшельских островов или в Арабских Эмиратах. При этом она прошла специальное обучение и может похвастаться сертификатом дайвера. Не пугают теледиву даже акулы, с которыми певица успела поплавать. Анна Семенович считает, будто эти умные морские хищники никогда не нападают без причины.

Олеся Судзиловская


Олеся Судзиловская. / Фото: www.medikforum.ru

Олеся Судзиловская. / Фото: www.medikforum.ru

 

Увлечение стрельбой пришло в жизнь актрисы неожиданно даже для неё самой. Однажды она в компании друзей попробовала пострелять из винтовки на биатлонном поле и сразу же, с первого выстрела выбила 5 из 5 в положении лёжа и в положении стоя 4 из 5. Затем она стала изучать тонкости биатлона, а тренер уже заставил Олесю Судзиловскую влюбиться в этот вид спорта. При этом актриса рекомендует занятия биатлоном всем представительницам прекрасного пола. Этот вид спорта позволяет полностью «перезарядиться».

Елена Летучая


Елена Летучая. / Фото: www.yandex.net

Елена Летучая. / Фото: www.yandex.net

 

Телеведущая открыла для себя занятия боксом не так давно, но искренне считает этот вид спорта крайне сексуальным. Даже недавно полученный перелом ребра не заставил Елену Летучую полностью отказаться от тренировок, зато позволил избавиться от пары лишних килограммов, появившихся в результате вынужденного бездействия после травмы.

Светлана Ходченкова


Светлана Ходченкова. / Фото: www.perm.sm-news.ru

Светлана Ходченкова. / Фото: www.perm.sm-news.ru

 

Актриса давно известна, как поклонница горнолыжного спорта, но не так давно Светлана Ходченкова решила покорить ещё и водную стихию. Теперь она умело управляется не только с горными, но ещё и с водными лыжами, получая при этом невероятное удовольствие от процесса. Судя по всему, теперь зимой актриса будет радовать поклонников снимками с горнолыжных курортов, а летом – своими фотографиями на лыжах водных.

Яна Чурикова


Яна Чурикова. / Фото: www.perm.yandex.net

Яна Чурикова. / Фото: www.perm.yandex.net

 

Увлечённость актрисы дайвингом началась с того, что в 2005 году во время дайверского фестиваля «Золотой дельфин» ей пришлось заменить Валдиса Пельша, который должен был вести мероприятие. Фестиваль совпал по времени со съёмками в другом проекте, а Яна Чурикова в кратчайшее сроки освоила искусство погружения под воду и стала заниматься этим всерьёз. Теперь на её счету больше семисот погружений и есть даже диплом подводной фотомодели. Кстати, актриса совершенно не боится глубины, напротив, она каждый раз очень ждёт встречи с волшебным подводным миром.

 

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