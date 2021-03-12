Средневековая история запретной любви художника и модели: Рафаэль и его Форнарина

Возможно, многие считают Леонардо да Винчи художником, которые скрывает самые загадочные и любопытные факты о своих картинах и моделях. Чего только стоит знаменитая «Мона Лиза». Отнюдь! Не менее таинственной является сегодня история любви художника Рафаэля и его модели Форнарины.
Таинственная модель
Кто же эта девушка? Некоторые исторические данные доказывают, что она была тайной невестой художника.
Форнарина - прозвище девушки по имени Маргарита Лути. По некоторым данным она дочь местного пекаря, Франческо Лути из Сиены, которая настолько очаровала Рафаэля, что тот даже не мог работать! Отсюда и прозвище la fornarina - маленькая девочка-пекарь.
Форнарина
Есть даже любопытная история. Рафаэль, родившийся в 1483 году в Урбино, был приглашен сиенским банкиром Агостино Киджи расписать свою виллу на набережной Тибра в Риме. Агостино покровительствовал молодому Рафаэлю и поэтому пригласил художника для осуществления росписей второго этажа Виллы Фарнезины. Работа проходила долго, с отсрочками и заказчик впоследствии догадался о «причине» безответственной работы и позволил Форнарине переехать на виллу вместе с Рафаэлем. Он успешно закончил работу и вместе с учениками Джулио Романо, Себастьяно дель Пьомбо, Франческо Пенни и Содома создал композицию знаменитой фрески «Триумф Галатеи».
Агостино Киджи и Вилла Франезе
Самый знаменитый портрет с Форнариной
Самое знаменитое изображение Форнарины кистью Рафаэля - это «Портрет молодой женщины» (также известный как «Форнарина») - это картина Рафаэля, выполненная между 1518 и 1519 годами. На картине мастер использует классический стиль реализма, типичный для искусства эпохи Возрождения. Заметно на полотне сильное и мощное использование света, который окутывает модель свечением, еще больше усиливая ее красоту и притягательность. Форнарина очаровательно улыбается и художнику, и зрителю. Сегодня она находится в Национальной галерее искусств в Палаццо Барберини, Рим. Очень значимая деталь в пользу мнения о том, что Форнарина является именно возлюбленной художника: на этом знаменитом портрете с Маргаритой Лути Рафаэль написал свое имя. И не просто где-то в уголке... А на левой руке модели, на руке, ведущей к сердцу. «Рафаэль из Урбино». Подпись выгравирована на тонкой ленте, которую девушка носит прямо под левым плечом. Еще большая загадка вскрылась несколько лет назад: когда картина была очищена и восстановлена, на левой руке девушки обнаружилось нечто удивительное - обручальное кольцо! Да, Форнарина была невестой художника, его возлюбленной. Но почему же художник закрасил кольцо?
Портрет Форнарины
Тайная помолвка и официальная помолвка Рафаэля
Здесь разворачивается целая драма: Рафаэлю пришлось это сделать, потому что будучи влюбленным в дочь пекаря, Рафаэль дал обещание жениться... на племяннице кардинала Бернардо Довици Биббиена. Отказать статусному дяде девушки, настоятельно «рекомендовавшему» ее в жены, Рафаэль не мог. У этой помолвки были свои выгоды: она предоставляла художнику статус и платформу, с которой можно было успешно творить и продавать свое искусство, поэтому, вполне возможно, Рафаэль просто не хотел отказываться от предложения. Но и против своей воли он не пошел. Молодой певец женской красоты придумал хитрое решение: он постоянно откладывал свадьбу, до тех пор, пока племянница кардинала - Мария - не умерла. Рафаэль так и не женился на ней. Кольцо было спрятано на 500 лет.
Рафаэль или, возможно, его друг Джулио Романо, который продал картину вскоре после смерти художника, закрасил кольцо. Если бы правда о браке художника и модели стала раскрыта, общественный скандал был бы неизбежен. Репутация Рафаэля была бы подорвана. Его ученики лишились бы всех заказов Ватикана. И это не последняя загадка портрета возлюбленной: рентгеноструктурный анализ показал, что на заднем плане картины изначально был пейзаж в виде миртового куста, который был священным для Венеры, богини любви. Таким образом, все разгаданные тайны говорят о том, что художник был влюблен и связан тайным браком с Форнариной, которая оставалась его любимой моделью до самой смерти художника.
Жан-Огюст-Доминик Энгр. Обручение Рафаэля и племянницы кардинала Биббиена
«Донна Велата»
Вазари, современник Рафаэля, писал в своих «Жизнеописаниях художников», что однажды Рафаэль создал портрет женщины невиданной красоты. И что это была женщина, которую Рафаэль любил до конца своих дней. Речь идёт о «Донне Велате», моделью которой стала снова Форнарина. На этой работе есть две интересные детали: первая - украшение. Обратите внимания, что в волосах девушки то же украшение, что и на первом портрете. Только написано оно было на 2-3 года раньше. Вторая деталь: «Донна Велата» с итальянского переводится, как «женщина с покрывалом». Такие накидки надевали исключительно замужние римлянки. Но официально Форнарина замужем не была...
Донна Велата
Судьба Форнарины
Как же сложилась судьба любимой женщины Рафаэля после смерти художника? Вазари пишет, что Рафаэль, понимая, что умирает, выслал возлюбленную из своего дома и распорядился обеспечить ей безбедную жизнь. Павел Муратов, знаток итальянского искусства, уверен, что девушку впоследствии насильно сослали в монастырь . Хотя Рафаэль её полностью обеспечил, после его смерти она уже была беззащитна. Никому не нужно было, чтобы она обнародовала свои отношения с Рафаэлем. Ведь он был похоронен как жених племянницы кардинала.
Исходя из существующих историй, «Портрет молодой женщины» можно назвать настоящей реликвией, историей о трагической и глубоко романтичной запретной любви. С точки зрения эстетической ценности, это замечательное произведение искусства, которое очаровало зрителей с момента его создания и является настоящим шедевром эпохи Возрождения.
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