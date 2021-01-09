Для чего нужны странные «разрезы» у пиджака ниже поясницы

Данный разрез называется шлицем. /Фото: smartcasuals.ru.

Шлицы бывают очень разные. /Фото: squper.com.

Есть они и на женских пиджаках. /Фото: pinterest.com.

Шлиц был изначально строго функциональным элементом одежды. /Фото: sm-news.ru.