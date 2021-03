10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian

«Шестое вымирание. Неестественная история», Элизабет Колберт, 2014 год

Среди множества книг научно-популярной направленности особенно выделяются те, что написаны необычно, а исследования, проводимые авторами, могут касаться не только науки, но и помогать человеку решать насущные проблемы и давать ответы на сложные вопросы о мироустройстве. В нашем сегодняшнем обзоре представлены лучшие научно-популярные книги последнего полувека по версии журнала The Guardian.Автор книги, Элизабет Колберт, журналист The New Yorker, исследует возможность гибели человечества через призму критического снижения количества животных, таких как панамская золотая лягушка, суматранский носорог и чернолицая гавайская цветочница с острова Мауи, самая красивая птица в мире. Читатели этой книги вряд ли смогут избежать вывода о том, что человечество действительно находится на грани вымирания, при этом причиной катастрофы в этом случае является сам человек. И только он сам может остановить этот процесс.Автор книги Джоан Дидион была редактором американского журнала «Vogue» в 1960-е годы, голливудский сценарист, писатель и признанная икона стиля.В своей книге Джоан Дидион, основываясь на своём опыте, учит читателя, как пережить потерю . Это сухое и опустошительное исследование собственного горя автора после внезапной кончины её супруга от сердечного приступа. Параллельно разворачивается вторая драма Джоан Дилион: срочная госпитализация её дочери Кинтаны, находившейся без сознания в отделении интенсивной терапии Северной больницы Бет Исраэль в то время, когда её отец умер. Спустя шесть лет автор написала книгу «Синие ночи» в память о Кинтане, скончавшейся через два года после смерти отца.Антибрендинговая Библия канадской журналистки Наоми Кляйн представляет собой её взгляд на проблему глобализации и современный экономический порядок. Автор проводит исследование механизма подчинения всей мировой экономики интересам узкой группы людей. Она анализирует рождение бренда, как корпоративного средства оживления массового маркетинга, и пытается найти аргументы в споре между корпоративным доминированием и личной идентичностью. И сама же признаётся в собственной наивности.Это мощный отчёт физика-теоретика о происхождении Вселенной является настоящим шедевром научного исследования, которое повлияло на умы целого поколения. Наверное , только Стивен Хокинг мог столь кратко, понятно и увлекательно изложить историю времени.Описание противостояния СССР и США в сфере освоения космоса стало настоящей сенсацией в момент выхода книги Тома Вулфа в печать в 1979 году. Фактически в книге соединились художественная и документальная литература, поданные через субъективное желание автора понять, что же заставляет человека отправляться в космос.В работе американского литературоведа и интеллектуала предпринята попытка изучить суть западного взгляда на Восток. Эдвард В. Саид исследует историю восприятия Западом различий с Востоком и делает неутешительный вывод о том , что ориентализм – это стиль мышления и символ того, как европейские власти влияют на Восток.Американская газета The New York Times назвала произведение Майкла Герра лучшей книгой о войне во Вьетнаме. Каждая строка «Репортажей» написана так, словно повествование каждую секунду может быть прервано обстрелом, а постоянная неумолимая опасность позволяет автору понять психологию тех, кто идёт в бой, сочувствуя и сопереживая тем, чья жизнь может прерваться каждую секунду.Английский этолог и эволюционный биолог пытается не только представить читателю обновлённую теорию эволюции, но ещё найти ответ на вопрос, что такое человек и для чего он существует. Ричард Докинз собирает воедино разрозненные мысли о природе естественного отбора и пытается показать, по его собственным словам, «взгляд генов на эволюцию».Американский невролог в своей книге описывает собственный весьма необычный опыт по пробуждению пациентов, которые страдали от летаргического энцефалита и впали в летаргический сон. Эпидемия этого заболевания действительно наблюдалась в 1918-1920 годах, а спустя несколько десятков лет, благодаря появлению нового лекарственного препарата, снова возродились к жизни. Однако истории их пробуждений трудно было назвать счастливыми.Автору книги было всего 24 года, когда в сотрудничестве с Френсисом Криком он расшифровал структуру ДНК. В своей книге Джеймс Уотсон описывает, как происходило важнейшее открытие, которое произвело настоящую революцию в биохимии.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: