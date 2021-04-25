Гигантомания на рельсах, или Как в Третьем рейхе 2-этажный поезд построить хотели

О том, что руководители Третьего рейха буквально были заражены идеями по созданию различных проектов огромных масштабов, известно многим. Внушительное вооружение и огромный по размерам транспорт разрабатывались едва ли не ежемесячно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что один из таких проектов был связан с железнодорожной системой. Как удалось выяснить, благодаря сохранившимся сведениям, руководство Третьего рейха мечтало построить поистине исполинский поезд, который курсировал бы едва ли не через всю Евразию.
Современный концепт-арт масштабного железнодорожного проекта Третьего рейха. /Фото: naked-science.ru
История столь амбициозного проекта началась в 1941 году. Согласно официальной версии, инициатором данной разработки стал инженер-строитель Фриц Тодт, который на тот момент руководил автодорожными проектами в стране. Как утверждают историки, Гитлером был по достоинству оценен талант Тодта, именно поэтому последний мог позволить себе вступить в полемику и с Германом Герингом, и с другими высокопоставленными немецкими военачальниками. Дискутировал Тодт и с самим Адольфом Гитлером.
Интересный факт: как гласит одна популярная история, причиной спора Тодта и Гитлера являлся...Советский Союз. Так, считается, что после проверки восточного фронта в 1941 году Фриц Тодт дал рекомендацию свернуть боевые действия против СССР, так как там были отмечены значительные трудности со снабжением армии вермахта.
Автор концепта мегапоезда Третьего рейха Фриц Тодт. /Фото :snl.no
Вот только Фрицу Тодту не суждено было закончить разработку проекта широколинейной железной дороги: в 1942 году он разбился в авиакатастрофе, обстоятельства которой так и не были выяснены. Поэтому заниматься воплощением в жизнь железнодорожной транспортной сети было поручено доктору технических наук Гюнтеру Винсу. Будущий руководитель проекта Широкой колеи еще в тридцатых годах предлагал построить четырехпутную магистраль. Однако данная задумка не нашла поддержки ни у командования, ни у лично фюрера.
Руководитель проекта Широкой колеи Гюнтер Винс. /Фото: popmech.ru
Первоначально идея состояла в том, чтобы проложить железнодорожную колею длиной в три метра, но немецким инженерам этого было мало: они регулярно выдвигали предложения касаемо увеличения ширины рельс вплоть до 4 метров. Правда, в результате было решено все-таки вернуться к 300 сантиметров. Но и целесообразность трехметровых дорог всегда подвергалась сомнению историками и инженерами.
Даже при сегодняшних технологиях размах проекта Гитлера трудно вообразить. /Фото: onliner.by
Отдельное внимание было уделено конструкции и дизайну самих вагонов, однако и в этом случае четко прослеживается попытка разработчиков удовлетворить вечное стремление Гитлера к гигантизму. Так, колесить по Европе должны были комфортабельные двухэтажные вагоны высотой около 7 метров, длиной до 40 и шириной до 6 метров. По сути, на рельсы собирались поставить полноценный дом со всеми удобствами.
Дизайн внутренних помещений конечного вагона. /Фото: pikabu.ru
Предполагалось создать и определенную инфраструктуру в железнодорожных составах. Так, в поездах должны были появиться рестораны, кинотеатры, парикмахерские, библиотеки с читальными залами и даже вагоны с бассейном. Однако и это не предел: по информации Novate.ru, специалисты немецкой компании Luftschiffbau Zeppelin сумели разработать проект вагона высотой в четыре этажа.
В суперпоездах были предусмотрены рядом с комфортабельными вагонами для немцев и ресурсы для перевозки пленных. Конечно, эти типы мест не планировались с какими-либо удобствами: вагоны общей вместимостью до 480 человек не должны были иметь даже сидячих мест. Кроме того, каждая транспортная магистраль предусматривала наличие товарных поездов, которые, согласно задумке, были способен транспортировать примерно 100 тонн груза.
Один из разработанных дизайнов вагонов мегапоезда. /Фото: wikiрedia.org
Стремление к гигантомании четко прослеживается не только в вопросе размеров и конструкции поездов, но и скоростных характеристик. Так, разгонять состав сначала предполагалось до 400 км/час. Однако в результате подсчеты показали, что для пассажирских поездов вполне хватит и 200-250 км/час. А вот товарные планировалось передвигать вдвое медленнее. Причем длина грузовых поездов предполагалась внушительной - около 1 км, а пассажирских — 500 метров, а общий вес подобных составов доходила бы до 10 тысяч тонн и даже больше.
Гигантизмом, похоже, болело все командование Третьего рейха. /Фото: thedailybeast.com
Всего инженерами было разработано 12 видов вагонов различного назначения, а также и целый ряд вариантов локомотивов. Первоначально железнодорожную магистраль планировалось проложить на Восток до Владивостока и на Юго-Восток — до территории Индии. Однако, ситуация на фронте в 1943 году ограничила аппетиты немцев только Ростовом и Стамбулом, а на западном направлении — столицей Франции. Первый же участок по распоряжению Гитлера должен был появиться между Гамбургом и австрийским Линцем.
Карта маршрутов трехметровой железнодорожной колеи, 1943 год. /Фото: weaponsandwarfare.wordpress.com
Справедливости ради следует отметить, что узкую колею демонтировать не собирались - ее предполагалось использовать параллельно с новой. Кроме того, для подобной практики даже разработали специальные технологии по перевалке грузов с одной колеи на другую. Еще одним направлением, в котором работали немецкие инженеры, было создание железнодорожных путей из бетонных плит - между рельсами такого типа были бы способны передвигаться армейские грузовики.
Несмотря на серьезные расчеты и многолетнюю разработку, отсутствие целесообразности данной идеи было на лицо: затраты на такой проект были баснословными, и цели в данном случае совершенно не оправдывали средства. Кроме того, критике подвергали эту задумку и ряд экспертов - они отдавали предпочтение четырехпутной магистрали.
Вот только ни командование Третьего рейха, ни лично Гитлера мнения всех этих критиканов абсолютно не заботило. Как считают историки, фюрер в данном случае руководствовался, как и большинство диктаторов, лишь собственными амбициями. Большие проекты в данном случае можно считать только доказательством своего эго, а о целесообразности проектов, нередко находящихся за гранью фантастики, тогда вообще никто из них не задумывался.
Чертеж тепловоза для двухэтажного немецкого поезда. /Фото: scaletrainsclub.com
Активная фаза разработки столь масштабного проекта продолжалась вплоть до капитуляции Германии, несмотря на то, что уже с 1943 года ситуация на фронте складывалась уже не в пользу вермахта. Но даже время не помогло закончить амбициозной задумки: единственное, что успели завершить, это полная проработка всех элементов проекта на бумаге, а также возвести экспериментальный участок трехметровой колеи. Причем работа не останавливалась даже в тот момент, когда стала ясна неизбежность поражения Третьего рейха.
Сегодня амбициозный проект является лишь источником вдохновения для концепт-артов. /Фото: livejournal.com
Довольно долгое время информации об этом проекте в публичном доступе практически не было. Ситуация изменилась сорок лет назад, когда немецким историком Антоном Иоахимсталером в архивах были найдены документы времен Третьего рейха, в которых сохранились данные о детальных расчетах, а также описание проекта широколинейной магистрали. А в 1981 году исследователь написал книгу Die Breitspurbahn Hitlers - переиздана в 1999 году - там и была рассказана история очередной амбициозной задумки немецкого командования, зараженного гигантизмом.
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