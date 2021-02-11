10 лучших сериалов о жизни в СССР, которые передают дух времени

В последние годы интерес к прошлому неуклонно растёт. Голливудские кинематографисты всё чаще пытаются реанимировать телевизионные проекты 1990-х, а российские режиссёры один за другим выпускают фильмы и сериалы,
события которых развиваются в советское время. В нашем сегодняшнем обзоре представлены лучшие сериалы о жизни в СССР, благодаря которым можно почувствовать атмосферу ушедшей эпохи.
«Обратная сторона Луны», 2012 год, режиссёр Александр Котт
Брежневская эпоха предстаёт в сериале во всей своей красе и заставляет вспоминать прошлое, которое тесно переплетено с настоящим, а мистическая составляющая не нарушает гармонию и цельность восприятия. Увлекательный детективный сюжет, декорации, создающие атмосферу, множество ироничных моментов и общая
лёгкость сделали сериал одним из лучших в своем роде.
«Оттепель», 2013 год, режиссёр Валерий Тодоровский
Атмосферный фильм не столько об оттепели, как периоде истории, сколько о кино в период оттепели. Качественные декорации, масштабные съёмки, потрясающая
музыка, создающая настроение, и великолепная актёрская играя, - всё это отличает «Оттепель» от других ретро-сериалов о советском времени. Особая ценность его состоит в том, что создатели фильма смогли рассказать зрителю об этой эпохе без идеализации или демонизации прошлого.
«Фарца», 2015 год, режиссёр Егор Баранов
Несмотря на то, что сериал не может претендовать на полную достоверность, а уровень романтизма в нём явно завышен, «Фарца», тем не менее, прекрасно передаёт дух советского времени. Создатели вместили в 8 серий события, происходившие в период с 1961 по 1991 год
, сумев создать довольно увлекательный и даже забавный сериал.
«Таинственная страсть», 2016 год, режиссер Влад Фурман
В сериале события разворачиваются в период с оттепели до появления советских танков в Праге. «Таинственная страсть» – это Рождественский и Окуджава, Высоцкий и Евтушенко, Вознесенский, Бродский, Ахмадулина и атмосфера того времени,
когда создавали свои творения потрясающие люди, настоящие властители душ и умов. И пусть в фильме у них совсем другие имена и фамилии, но зритель безошибочно узнаёт в каждом из них тех, чьё творчество и сегодня является актуальным.
«Семейный альбом», 2016 год, режиссер Леонид Прудовский
Советское время здесь показано через призму событий, происходящих в одной большой семье академика Колокольцева. Сериал поднимает множество самых разных вопросов и заставляет каждого героя решать для себя, что является самым важным в жизни каждого, и делать сложный выбор между долгом и ответственностью перед близкими людьми. Сериал буквально переносит зрителя в Советский Союз
1950-х годов и заставляет проживать вместе с героями их судьбы.
«Оптимисты», 2017 год, режиссёр Алексей Попогребский
Этот сериал некоторые зрители называют «Оттепелью о дипломатах», сравнивая его с сериалом Валерия Тодоровского. События действительно разворачиваются в период оттепели, а главными действующими лицами стали дипломаты, которые верят в светлое будущее и в то, что времена сталинских репрессий и жесткой цензуры канули в прошлое. Особым достоинством сериала можно назвать его
реалистичность и отсутствие всякого рода романтизации того периода. Зато можно посмотреть изнутри на работу МИДа и насладиться детективной интригой.
«Мурка», 2017 год, режиссёры Антон Розенберг и Ярослав Мочалов
Сериал очень отличается от прочих кинолент о бандитской Одессе 1920-х годов. Автор сценария Андрей Рубанов наделил героев яркими характерами и самобытным одесским колоритом. А вся история посвящена развенчанию мифа об известной героине блатной песни и повествует о Марусе
Климовой, которая в своё время разрушила печально известную банду «Апостолов», внедрившись в неё.
«Подкидыш», 2019 год, режиссёр Антон Борматов
Этот сериал в полной мере передаёт атмосферу НЭПа, когда в воздухе витал дух вседозволенности, а посреди разрухи сверкали показной роскошью игорные дома, кафе и рестораны и звучал популярный
еврейский шансон. «Подкидыш» стал отображением изменения мышления в то время, когда в обществе можно было встретить как тех, кто ненавидел революцию, но служил большевикам, так и тех, кто свято верил в светлое будущее России под управлением новой власти.
«Магомаев», 2020 год, режиссёры Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов
Несмотря на излишнюю «праздничность» нарисованной создателями картинки, сериал,
несомненно, представляет собой интерес и как биография гениального советского певца Муслима Магомаева, и как зеркало той страны, в которой рождались такие таланты. Особенно способствуют созданию атмосферы документальные кадры из жизни советских людей.
«Заступники», 2020 год, режиссёр Владимир Котт
Особый интерес данный сериал представляет уже потому, что в основу его легли книги известного адвоката Дины Каминской, которой довелось работать на самых громких процессах в 1960-1970 годы. Она защищала диссидентов, после была отстранена от участия в политических делах, а потом и вовсе вынужденно эмигрировала в США из-за угрозы ареста. В «Заступниках» можно увидеть изнутри работу судебной машины советского времени, посмотреть, как собирались доказательства и почему о презумпции невиновности часто предпочитали не вспоминать.источник
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