Почему китайцы начали массово отказываться от использования велосипедов

Весь мир в курсе того, что Китай – это страна велосипедистов. Правильнее сказать – была таковой. Сегодня ситуация изменилась в корне. Всего несколько лет назад улицы Шанхая были заполнены людьми, передвигающимися на велосипедах. Это был основной городской транспорт, которым пользовались абсолютно все – от мала до велика. Что же изменилось? Почему сегодня эти транспортные средства утилизируются, а городские жители отказываются от них поголовно?
Технологический прогресс в Китае идет вперед семимильными шагами / Фото: bitcryptonews.ru
Сразу стоит сказать, что в последнее время Китай стремительно перешел на новые технологии практически во всем. Это одна из тех стран, где влияние технического прогресса особенно заметно. Люди с уверенностью смотрят в будущее, где нет места прошлому, в том числе и велосипедам, которые становятся историей, превращаются в раритет и даже где-то в обузу.
В стране существует ведомство, специализирующееся на утилизации старых велосипедов / Фото: vedomosti-ua.com
Сегодня в Китае функционирует ведомство, специализирующееся на утилизации старого велотранспорта, который стал не нужен хозяевам. Услуга стоит денег, но если велосипед не нужен, его желательно сразу отправить на утилизацию, хоть и за деньги, так как в некоторых городах, в частности в Шанхае, за заброшенное транспортное средство могут выписать штраф, сумма которого будет гораздо больше.
На китайских дорогах нередко можно встретить доверху набитые велосипедами грузовики / Фото: newsforkids.net
В наши дни в китайских населенных пунктах еще встречаются автомобили, доверху груженые велосипедами, отправленными в утиль. Для многих жителей этой страны данная тема слишком болезненна и вызывает негативные эмоции, тоску за ушедшими безвозвратно временами.
Традиционные велосипеды китайцы заменяют на более современные варианты / Фото: Pinterest
В целом же Китай не зацикливается на прошлом и стремительно заменяет традиционные велосипеды на электровеломобили и другие средства передвижения, соответствующие эпохе.
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