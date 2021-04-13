Нелегальный взгляд на грандиозные постройки мира

Поиск незаезженных ракурсов городских улиц привел Виталия Раскалова и Вадима Махорова на крышу. Несколькими сериями снимков крышелазание не ограничилось, и очень скоро увлечение фотосъемкой с высоты переросло в нечто большее, чем в просто хобби. С тех пор парни отыскивают самые крутые места в разных странах мира, чтобы сделать головокружительное, во всех смыслах этого слова, фото или снять видео.
Без разрешения, всякой страховки и памперсов они взбираются на любые крыши, получая дозу адреналина, а вместе с ней снимки в придачу. Этих руферов не пугают ни трудности, ни встречи с полицией, и ради зрелищных кадров они готовы покорить любую крышу. Вот лишь несколько примеров наиболее красивых и захватывающих дух фотографий из их коллекции.
На вершине одного из семи чудес света — пирамиды в Гизе.
После закрытия комплекса, руферы еще около 5 часов прятались от охранников, ожидая подходящего момента, чтобы забраться на вершину. Согласно законам Египта, проникновение на пирамиды грозит тюремным сроком от 1 до 3х лет.
Главной целью посещения Кельна был снимок с крыши 3-го по высоте собора в мире — Кельнского собора.
Дождавшись наступления ночи, парни пролезли на крышу, воспользовавшись для восхождения весьма кстати размещенными у стен храма строительными лесами.
Покорение Шанхайской башни происходило на рассвете. На момент съемки башня находилась еще на стадии строительства.
Высота башни составляла примерно 650 метров вместе со стрелой крана — на нее руферы и залезли. С башни удалось снять соседние комплекс Цзинь и Шанхайский всемирный финансовый центр.
Вид на город и набережную, ради которого пришлось залезть на билборд.
Знаменитый собор Антонио Гауди в Барселоне парни, как обычно, рассматривали сверху. Помимо шпилей собора с вершины открываются лучшие виды на город.
На главный долгострой мира руферы забирались не один, а два раза: сначала на одну из башен, а ночью по строительным лесам — на стрелу крана высотой более 170 метров.
Вид на Эйфелевую башню со смотровой площадки на крыше башни Монпарнас.
Париж с вершины Эйфелевой башни.
Ночью по фасаду и трубам парни забрались на крышу Собора Парижской Богоматери.
В базилике Сакре-Кёр на Монмартре руферы пробрались туда, куда обычно не ступает нога туристов: вместо смотровой площадки они устроили экскурсию с осмотром достопримечательностей по крыше собора.
Восхождение на Собор Святого Вита в Праге обернулось встречей с полицией. Но за те 30 минут, что парни были крыше, им удалось сделать несколько снимков.
Мост Акаси-Кайкё в Осаке считается самым высоким и длинным подвесным мостом в мире. Под покровом ночи руферы забрались по тросам до верхушки пилона, чтобы традиционно сделать парочку фантастических снимков.
Ночной Стокгольм с крыши одного из зданий. Но, как утверждают сами руферы, город выглядит оттуда практически так же, как если бы они снимали с набережной.
Большинство высоток Стокгольма имеют смотровые площадки, на которые может попасть любой желающий. Так как покорять было особого нечего, парни решили разнообразить программу и пробрались в тоннель метро.
Для съемки центральной части Варшавы, парням пришлось залезть на строящийся рядом небоскреб высотой около 150 метров.
На Китайский Новый год любители экстремальной съемки забрались на башню крана строящегося финансового центра в китайском Шэньчжэне, высота которой достигает почти 660 метров.
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