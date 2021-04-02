Почему в пассажирских самолетах не предусмотрены парашюты

Самолеты падают не так уж часто. /Фото: nypost.com.

Парашютом еще надо уметь пользоваться. /Фото: vladtime.ru.

Подобные проекты - ненужное усложнение. /Фото: cosmicportal.ru.

Лучше делать просто качественные самолеты. /Фото: YouTube.