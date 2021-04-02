Почему в пассажирских самолетах не предусмотрены парашюты

Пассажирские авиалайнеры время от времени падают. В подобных крушениях в подавляющем большинстве случае не суждено оказаться счастливчикам, которые вернутся домой в целости и сохранности. По этой причине у всякого мало-мальски интересующегося человека возникает закономерный вопрос: почему при всем развитии авиационной техники в пассажирских самолетах нет никаких систем спасения, катапультирования или хотя бы банальных парашютов?
Самолеты падают не так уж часто. /Фото: nypost.com.
Простой и короткий ответ на вопрос: обычные парашюты банально не подходят для эксплуатации в пассажирских лайнерах. Вот лишь самые «жирные» причины, которые мешают это делать. Во-первых, парашют стоит солидных денег: около 1 тысячи долларов. Для сравнения в Airbus A320 180 посадочных мест для пассажиров – таким образом одни только парашюты выйдут уже почти в 200 дополнительных тысяч долларов к цене комплектации самолета. И это не считая денег на их техническое обслуживание.
Парашютом еще надо уметь пользоваться. /Фото: vladtime.ru.
Во-вторых, парашютом все-таки надо уметь пользоваться. Процесс этот может и не самый сложный, зато достаточно долгий и наполненный важной фактуры. В-третьих, в большинстве ситуаций пассажирский лайнер движется таким образом, что его невозможно покинуть с парашютом даже суперподготовленному человеку, а даже если он смог бы это сделать, то такой парашютист скорее всего погибнет из-за высокой вертикальной скорости движения самолета при падении. В-четвертых, подавляющее большинство крушений начинается при взлете или посадке самолета, когда парашют использовать банально не представляется возможным. Наконец, падение самолета редко занимает более 90 секунд. Организовано покинуть падающую машину даже трети от хотя бы 180 пассажиров – нереально.
Подобные проекты - ненужное усложнение. /Фото: cosmicportal.ru.
Теперь, что касается разнообразных систем эвакуации и чрезвычайного спасения. Не нужно думать, что люди не пытались создавать для лайнеров некое подобие гражданских спасательных катапульт. Пытались и не раз. Однако главная проблема у всех таких проектов всего одна – деньги. И вовсе не потому, что жадные капиталистические авиакомпании экономят на жизнях простых людей. Просто куда рациональнее тратить миллионы долларов на повышение качества и надежности самолетов, чтобы катастроф не случалось в принципе, нежели тратить те же миллионы долларов на весьма сомнительные и чаще всего не работающие на практике системы коллективного спасения.
Лучше делать просто качественные самолеты. /Фото: YouTube.
Ведь лучше иметь просто надежный самолет, который точно не упадет, нежели иметь ненадежный самолет, который может упасть, но при этом имеет сомнительную систему спасения, которая также может сработать или не сработать. Ведь если в технике нет прямой нужды и возможности для создания дублирующих систем, необходимо идти по пути сокращению количества потенциально ломающихся в ходе эксплуатации механизмов. Чем проще – тем надежнее.
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