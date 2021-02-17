Восхитительные десерты, которые выглядят как обычные продукты питания

На первый взгляд может показаться, что перед вами просто аппетитные блюда и продукты, но это не совсем так, и они понравятся вам ещё больше, если вы попробуете их на вкус. Шеф-повар из английского графства Хартфордшир Бен Черчилль (Ben Churchill) стал звездой социальных сетей, когда в свободное от работы в ресторане время научился готовить эти восхитительные десерты.
Пицца с пепперони: ванильный бисквит, клубничный джем, белый шоколад и марципан.
Груша: десерт из шоколада с наполнителем из грушевого сиропа.
Перец: корж для шоколадного торта, для приготовления которого был использован шоколад с перцем чили.
Тост с бобами: лимонный бисквит с бобами из марципана.
Морковь: морковный пирог.
Земля: тёртый шоколад.
Камни: шоколад.
Миниатюрное апельсиновое дерево в цветочном горшке: шоколадный мусс в форме апельсина с наполнителем из свежевыжатого апельсинового сока подаётся со съедобным горшком, наполненным тертым шоколадом.
Бананы: шоколадно-банановый торт.
Вишни: шварцвальдский вишнёвый торт (бисквитные шоколадные коржи, пропитанные киршвассером, шоколадная стружка, мороженое и вишнёвая глазурь).
Пирог Баноффи в виде банки сгущённого молока Farmlea.
Сказочное дерево из диснеевских мультфильмов: брауни с кленовым сиропом.
Десерт «Игра престолов» в виде Железного трона – любимое творение шеф-повара.
Аллюзия на супергеройский боевик этого лета «Отряд самоубийц» из шоколадного и клубничного мусса.
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