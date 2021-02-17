Восхитительные десерты, которые выглядят как обычные продукты питания

На первый взгляд может показаться, что перед вами просто аппетитные блюда и продукты, но это не совсем так, и они понравятся вам ещё больше, если вы попробуете их на вкус. Шеф-повар из английского графства Хартфордшир Бен Черчилль (Ben Churchill) стал звездой социальных сетей, когда в свободное от работы в ресторане время научился готовить эти восхитительные десерты.







Пицца с пепперони: ванильный бисквит, клубничный джем, белый шоколад и марципан.







Груша: десерт из шоколада с наполнителем из грушевого сиропа.







Перец: корж для шоколадного торта, для приготовления которого был использован шоколад с перцем чили.







Тост с бобами: лимонный бисквит с бобами из марципана.







Морковь: морковный пирог.

Земля: тёртый шоколад.

Камни: шоколад.







Миниатюрное апельсиновое дерево в цветочном горшке: шоколадный мусс в форме апельсина с наполнителем из свежевыжатого апельсинового сока подаётся со съедобным горшком, наполненным тертым шоколадом.







Бананы: шоколадно-банановый торт.







Вишни: шварцвальдский вишнёвый торт (бисквитные шоколадные коржи, пропитанные киршвассером, шоколадная стружка, мороженое и вишнёвая глазурь).







Пирог Баноффи в виде банки сгущённого молока Farmlea.







Сказочное дерево из диснеевских мультфильмов: брауни с кленовым сиропом.

Десерт «Игра престолов» в виде Железного трона – любимое творение шеф-повара . Аллюзия на супергеройский боевик этого лета « Отряд самоубийц » из шоколадного и клубничного мусса.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)