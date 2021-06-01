12 желанных актрис 80-х, о которых мечтали все парни

Даже те из нас, кто вырос не в 80-х, все равно знают и любят многие фильмы тех времен. Независимо от того, «Звездные войны» или «Охотников за привидениями» вы записывали на кассеты, фильмы, созданные в десятилетие перестройки, гласности и крутых цветных спортивных курток, так или иначе вам известны. Не исключено, что вы даже были втайне влюблены в одну из красоток, снявшихся в этих фильмах.









Фильмы того времени полны прекрасных девушек, в свое время претендовавших на звание мировых секс-символов. На волне популярности были высокие, подтянутые актрисы с красивыми скулами. Впрочем, зачем тянуть, просто взгляните на красоток из нашего списка.







Прекрасная Настасья Кински тоже в списке. Немецкая актриса может быть вам знакома по фильмам «Люди-кошки», «Париж, Техас», а также по экранизациям «Униженных и оскорбленных» Достоевского и «Вешних вод» Тургенева. Также Настасья сыграла роль Тэсс в одноименном фильме Романа Полански по книге Томаса Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей».







Наверное, было бы странно не включить в список Сигурни Уивер. Звезда фильмов «Охотники за привидениями», где в неотразимую актрису вселяется древний шумерский бог-разрушитель, и «Чужой», где Сигурни сражается с жутким инопланетным монстром, она стала своеобразным символом кинематографа 1980-х.

Сьюзен Сарандон может быть знакома зрителям по фильмам «Иствикские ведьмы» и «Дархэмский бык» . Мишель Пфайффер любители 1980-х знают по фильмам «Лицо со шрамом» (где ее героиня успела побывать женой сразу двух самых грозных преступников фильма), «Иствикские ведьмы» (где она сыграла вместе со своей соседкой по списку Сьюзен Сарандон) и «Опасные связи» (где подобралась отличная актерская команда , включая Джона Малковича, Уму Турман и Киану Ривза).Уже осенью 2017 года выходит «Бегущий по лезвию 2», чем это не повод пересмотреть старый фильм Ридли Скотта с очаровательной Шон Янг и Харрисоном Фордом в самом расцвете сил? Помимо роли Рэйчел в «Бегущем по лезвию», Шон также запомнилась своими появлениями в фильмах «Дюна» (наложница герцога Атрейдеса по имени Чани) и «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (лейтенант Эйнхорн).Дэрил Ханна сыграла русалку (ставшую подругой героя Тома Хэнкса) в фильме «Всплеск», Прис в «Бегущем по лезвию» и Дерен Тейлор (любовницу Бада, героя Чарли Шина) в фильме «Уолл-стрит».Элизабет Шу, вероятно, наиболее знакома зрителям по своим ролям в фильмах «Назад в будущее 2» и «Назад в будущее 3», где она сыграла Дженнифер Паркер , подругу Марти Макфлая, и в фильме «Покидая Лас-Вегас», где она появилась в качестве Сэры, проститутки из Лас-Вегаса.Вайнона Райдер на своем веку успела сыграть у Тима Бёртона в фильмах «Битлджус» и « Эдвард Руки-ножницы », повстречаться с Джонни Деппом и Мэттом Дэймоном, а также стать одной из любимых актрис Аврил Лавин. Что ж, неплохой список. Это еще не считая множества ролей в других фильмах, ее паранормальных способностей (однажды она предсказала падение самолета) и того, что ее крестным отцом стал Тимоти Лири. Ну разве она не прекрасна?Кем только ни была Ребекка Де Морнэй: и проституткой Ланой в «Рискованном бизнесе» (где сыграла вместе с Томом Крузом), и помощницей машиниста Сарой в фильме «Поезд-беглец» Андрея Кончаловского. Ребекка — одна из тех актрис, кому удалось остаться привлекательной и в 2016 году . Келли Леброк стала Шарлоттой в оскароносном фильме «Женщина в красном», а также «идеальной женщиной» Лизой в фильме «Ох уж эта наука!» . Ее подтянутая фигура и прекрасные вьющиеся волосы мало кого способны оставить равнодушным.Прекрасная Кэрри Фишер известна большинству зрителей как принцесса Лея Органа из фантастической киносаги “Звездные войны”.Дайан Лэйн наверняка знакома зрителям по фильмам Фрэнсиса Форда Копполы. В фильме « Изгои » (кстати, участвовавшем в программе ММКФ 1983 года) она исполнила роль Черри Вэланс, а в фильме «Бойцовая рыбка» сыграла Петти.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)