17 «изящных» намеков, авторы которых надеются на понимание

Когда уже не знаешь, как намекнуть!

1. «Похоже, они намекают, что парковаться тут можно только тем, кто родился в год барана!»

Посмотри на фото, если там ты - паркуйся! | Фото: Тролльно.

2. Пассивно-агрессивные намеки от Пятерочки

Слышите этот крик души? Это из Пятерочки! | Фото: Twitter.

3. Кажется, какая-то девушка устала ждать решительных действий...

«Намек понятен или нужно еще что-то сделать?» | Фото: AdMe.

4. «Хозяин, время есть, у нас уже все готово!»

Похоже, собачки проголодались. | Фото: Тролльно.

5. Вообще, машины ставить нельзя, но если уж поставили, заезжайте, вытянем вашу вмятину!

Рекомендуем обратить внимание на оба объявления. | Фото: Ха-Ха Клуб.

6. Это должен знать каждый!

Секретная информация. | Фото: AdMe.

7. «Изо всех сил намекаю коллеге, что летом неплохо было бы мыться!»

Нет запаха лучше, чем запах чистоты! | Фото: Тролльно.

8. Нашел послание от прежних жильцов...

| Фото: Пикабу. Самое время узнать, что в этой квартире когда-то убили пятерых!| Фото: Пикабу.

9. «И тут я передумала брать булочку!»

Намек понятен! | Фото: Тролльно.

10. Сама система намекает, что это полный...

Сигнал, к которому стоит прислушаться! | Фото: Загоны.ру.

11. «Когда ты тот самый Максим и внезапно осознал, что тебя с работы ждет весь подъезд...»

Рекс скулит и соседи вместе с ним! | Фото: AdMe .

12. «Жена продолжает намекать, что мне пора бросить курить!»

Внезапно все сигареты стали грустными. | Фото: Тролльно.

13. «Хм, странный камень... Что это значит!»

Это похоже на угрозу. | Фото: AdMe.

14. «Нарисовали с коллегами для начальника, вдруг догадается...»

Когда долго ждешь зарплатоньку... | Фото: AdMe.

15. «Мне кажется, или этот луч света указывает, что пора помыть посуду?»http://navote.ru/?p=21470

Сама Бог этого хочет! | Фото: Тролльно.

16. «Ой, дорогой, а что это у тебя в кошельке?»

Эти женщины такие коварные... | Фото: Reddit .

17. «А тем временем моя мамf не упускает возможности намекнуть, что часики тикают!»

Время рожать внуков! | Фото: Reddit.