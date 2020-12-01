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17 «изящных» намеков, авторы которых надеются на понимание


Когда уже не знаешь, как намекнуть!

Когда уже не знаешь, как намекнуть!

Тактичность - это та черта, которая позволяет те или иные вещи доходчиво и не обижая оппонента. Однако, некоторые не понимают намеков и полутонов, тогда уж приходится говорить все чуть ли не прямым текстом. Порой выходит очень даже забавно.

1. «Похоже, они намекают, что парковаться тут можно только тем, кто родился в год барана!»


Посмотри на фото, если там ты - паркуйся! | Фото: Тролльно.

Посмотри на фото, если там ты - паркуйся! | Фото: Тролльно.

 

2. Пассивно-агрессивные намеки от Пятерочки


Слышите этот крик души? Это из Пятерочки! | Фото: Twitter.

Слышите этот крик души? Это из Пятерочки! | Фото: Twitter.

 

3. Кажется, какая-то девушка устала ждать решительных действий...


17 «изящных» намеков, авторы которых надеются на понимание

«Намек понятен или нужно еще что-то сделать?» | Фото: AdMe.

 

4. «Хозяин, время есть, у нас уже все готово!»


Похоже, собачки проголодались. | Фото: Тролльно.

Похоже, собачки проголодались. | Фото: Тролльно.

 

5. Вообще, машины ставить нельзя, но если уж поставили, заезжайте, вытянем вашу вмятину!


Рекомендуем обратить внимание на оба объявления. | Фото: Ха-Ха Клуб.

Рекомендуем обратить внимание на оба объявления. | Фото: Ха-Ха Клуб.

 

6. Это должен знать каждый!


Секретная информация. | Фото: AdMe.

Секретная информация. | Фото: AdMe.

 

7. «Изо всех сил намекаю коллеге, что летом неплохо было бы мыться!»


Нет запаха лучше, чем запах чистоты! | Фото: Тролльно.

Нет запаха лучше, чем запах чистоты! | Фото: Тролльно.

 

8. Нашел послание от прежних жильцов...


Самое время узнать, что в этой квартире когда-то убили пятерых! | Фото: Пикабу.

Самое время узнать, что в этой квартире когда-то убили пятерых!
| Фото: Пикабу.

 

9. «И тут я передумала брать булочку!»


Намек понятен! | Фото: Тролльно.

Намек понятен! | Фото: Тролльно.

 

10. Сама система намекает, что это полный...


Сигнал, к которому стоит прислушаться! | Фото: Загоны.ру.

Сигнал, к которому стоит прислушаться! | Фото: Загоны.ру.

 

11. «Когда ты тот самый Максим и внезапно осознал, что тебя с работы ждет весь подъезд...»


Рекс скулит и соседи вместе с ним! | Фото: AdMe.

Рекс скулит и соседи вместе с ним! | Фото: AdMe.

 

12. «Жена продолжает намекать, что мне пора бросить курить!»


Внезапно все сигареты стали грустными. | Фото: Тролльно.

Внезапно все сигареты стали грустными. | Фото: Тролльно.

 

13. «Хм, странный камень... Что это значит!»


Это похоже на угрозу. | Фото: AdMe.

Это похоже на угрозу. | Фото: AdMe.

 

14. «Нарисовали с коллегами для начальника, вдруг догадается...»


Когда долго ждешь зарплатоньку... | Фото: AdMe.

Когда долго ждешь зарплатоньку... | Фото: AdMe.

 

15. «Мне кажется, или этот луч света указывает, что пора помыть посуду?»http://navote.ru/?p=21470


Сама Бог этого хочет! | Фото: Тролльно.

Сама Бог этого хочет! | Фото: Тролльно.

 

16. «Ой, дорогой, а что это у тебя в кошельке?»


Эти женщины такие коварные... | Фото: Reddit.

Эти женщины такие коварные... | Фото: Reddit.

 

17. «А тем временем моя мамf не упускает возможности намекнуть, что часики тикают!»


Время рожать внуков! | Фото: Reddit.

Время рожать внуков! | Фото: Reddit.

 

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17 «изящных» намеков, авторы которых надеются на понимание

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17 «изящных» намеков, авторы которых надеются на пониманиеПодписаться на мой Instagram
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