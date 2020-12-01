17 «изящных» намеков, авторы которых надеются на понимание

Когда уже не знаешь, как намекнуть!
Тактичность - это та черта, которая позволяет те или иные вещи доходчиво и не обижая оппонента. Однако, некоторые не понимают намеков и полутонов, тогда уж приходится говорить все чуть ли не прямым текстом. Порой выходит очень даже забавно.
1. «Похоже, они намекают, что парковаться тут можно только тем, кто родился в год барана!»
Посмотри на фото, если там ты - паркуйся! | Фото: Тролльно.
2. Пассивно-агрессивные намеки от Пятерочки
Слышите этот крик души? Это из Пятерочки! | Фото: Twitter.
3. Кажется, какая-то девушка устала ждать решительных действий...
«Намек понятен или нужно еще что-то сделать?» | Фото: AdMe.
4. «Хозяин, время есть, у нас уже все готово!»
Похоже, собачки проголодались. | Фото: Тролльно.
5. Вообще, машины ставить нельзя, но если уж поставили, заезжайте, вытянем вашу вмятину!
Рекомендуем обратить внимание на оба объявления. | Фото: Ха-Ха Клуб.
6. Это должен знать каждый!
Секретная информация. | Фото: AdMe.
7. «Изо всех сил намекаю коллеге, что летом неплохо было бы мыться!»
Нет запаха лучше, чем запах чистоты! | Фото: Тролльно.
8. Нашел послание от прежних жильцов...
Самое время узнать, что в этой квартире когда-то убили пятерых! | Фото: Пикабу.
9. «И тут я передумала брать булочку!»
Намек понятен! | Фото: Тролльно.
10. Сама система намекает, что это полный...
Сигнал, к которому стоит прислушаться! | Фото: Загоны.ру.
11. «Когда ты тот самый Максим и внезапно осознал, что тебя с работы ждет весь подъезд...»
Рекс скулит и соседи вместе с ним! | Фото: AdMe.
12. «Жена продолжает намекать, что мне пора бросить курить!»
Внезапно все сигареты стали грустными. | Фото: Тролльно.
13. «Хм, странный камень... Что это значит!»
Это похоже на угрозу. | Фото: AdMe.
14. «Нарисовали с коллегами для начальника, вдруг догадается...»
Когда долго ждешь зарплатоньку... | Фото: AdMe.
15. «Мне кажется, или этот луч света указывает, что пора помыть посуду?»http://navote.ru/?p=21470
Сама Бог этого хочет! | Фото: Тролльно.
16. «Ой, дорогой, а что это у тебя в кошельке?»
Эти женщины такие коварные... | Фото: Reddit.
17. «А тем временем моя мамf не упускает возможности намекнуть, что часики тикают!»
Время рожать внуков! | Фото: Reddit.
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