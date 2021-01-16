Звуки, слова и устоявшиеся выражения, которые превращают русский язык в пытку для иностранцев

То, что русский язык является сложным для изучения иностранцами – общеизвестный факт. Огромное количество исключений из правил, некоторые труднопроизносимые буквы и слова уже никого не удивляют. Но вот чему не устают поражаться любители русской лингвистики из других стран, так это необозримому количеству устоявшихся выражений, которые ни в коем случае нельзя воспринимать буквально. Мы сами не осознаем, что они составляют значительную часть нашей речи.
Бисмарк и русское «Ничего»
Один известный исторический анекдот рассказывает о том, что Отто фон Бисмарк изучал русский язык, когда жил некоторое время в Петербурге. Учеба давалась ему неплохо, но он никак не мог постичь значение загадочного русского слова «ничего», которое употреблялось в очень различных ситуациях. Однажды ему нужно было быстро добраться до места назначения. Нанимая ямщика, Бисмарк спросил:
- Довезешь ли ты меня быстро?
- Ничего-о-о! – ответил малограмотный мужик.
Когда лошади опасно разогнались так, что, казалось, сани сейчас опрокинутся, немец забеспокоился:
- Да ты меня не вывалишь?
- Ничего! - отвечал ямщик.
Наконец сани все-таки опрокинулись на неровной дороге, и Бисмарк уже было замахнулся на мужика тростью в ярости, но тот нагреб снега, чтобы отереть окровавленное лицо своего пассажира, и все приговаривал:
- Ничего... ничего-о!
После этого, якобы, железный канцлер заказал себе кольцо с гравировкой. Латинскими буквами на нем было написано слово «Ничего», а когда обстоятельства складывались не лучшим образом, Бисмарк именно это слово говорил сам себе по-русски.
Русский язык считается одним из самых сложных в мире
Как это произнести?
Как ни странно, но чемпионом по проблемам с произношением в русском языке является слово «Здравствуйте», так что сложности подстерегают новичков буквально с первых шагов. Кроме того, есть отдельные буквы, редко встречающиеся в других языках, на которых многие спотыкаются. Здесь первое место принадлежит, конечно, звуку «Ы». Кроме русского его можно найти только в некоторых тюркских и скандинавских языках. Преподаватели, отчаявшиеся объяснить его сложную природу, обычно говорят, что «звук должен быть такой, как будто вас ударили по животу.» Еще усложняет жизнь буква «Е», которая может обозначать несколько звуков, «Ё», которая исчезает из письменной речи, но попробуй – забудь ее произнести, и звук «Й», который тоже относят к труднопроизносимым.
Буква почти всегда «Ы» вызывает у иностранцев большие сложности с произношением
Но это только цветочки. Настоящие сложности, оказывается, возникают с нашими шипящими. По мнению иностранцев, русский язык ими просто переполнен, и произнести звуки «Щ», «Ш» и «Ц» многим бывает нелегко. Известно, например, что подобные проблемы возникали даже у Екатерины Великой, когда она, только приехав в Россию, пыталась освоить непреодолимые для немцев слова: «борщ», «извозчик», «щи». Интересно, что даже очень простые буквы могут вызывать фонетический ступор. Например, японцев нетрудно узнать по замене буквы «Л» на другие (чаще всего почему-то на «Р»), так как этого льющегося звука нет в японском языке. Ну и, конечно, мягкий и твердый знаки становятся настоящими камнями преткновения. Ни один русский человек не перепутает слова «мать» и «мат», а вот с иностранцами в начале изучения нашего языка такое случается.
Как это понять?
Существует целый набор устоявшихся фраз, которые иностранцы, изучающие русский, называют «выносом мозга». Не зная их, понять разговорную речь обычного человека можно превратно. Чемпионом здесь является выражение «Да нет, наверное», которое всего лишь означает легкую форму отрицания, а при дословном переводе вводит в тупик. Рядом с ним стоит удивительное «Наверное, точно». Кроме того, веселят русских то, как гости из других стран воспринимают следующие слова и фразы:
- «Давай» вместо «Пока» (что нужно давать?)
- «Потому что» - как отдельное самодостаточное выражение, ответ на вопрос «Почему?». В других языках за ним должно идти развернутое объяснение.
- «Начинает заканчиваться» (все-таки речь о начале или конце?)
Интересные эффекты возникают и от простой перестановки слов. Так, например, в разговоре не стоит путать фразы «Очень умный» и «Умный очень», так как вторая означает издевку, а похожее на них «Самый умный?» - это вообще угроза. Еще один пример – выражения «Ничего не получилось» и «Ничего получилось!» - первая выражает досаду, а вторая – восторг. Это при том, что «Чайник долго остывает» и «Чайник долго не остывает» - означают одно и то же.
Список сложных для понимания выражений можно продолжать бесконечно, хочется упомянуть хотя бы те, которые уже стали классическими:
«Холодный кипяток», «Старый новый год», «Свежие консервы», «Руки в ноги», «Руки не доходят посмотреть», «Битый час», «Убить насмерть» и «Пойду съезжу».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии